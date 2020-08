Thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM: Sẵn sàng cho giờ G

Phụ huynh đưa con đến điểm thi trong buổi tập trung chiều 8/8.

Chiều 8/8, khoảng 750.000 thí sinh TP.HCM đã có mặt tại 115 điểm thi, thực hiện các thủ tục kiểm tra giấy tờ tùy thân, phổ biến quy chế cho buổi thi chính thức vào sáng mai (9/8).



Tất cả các thí sinh đều phải đo thân nhiệt.

Tại điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong (quận 5, TP.HCM), 28 phòng thi cùng 2 phòng dự phòng đã được vệ sinh, khử khuẩn sạch sẽ.

Trường chuẩn bị một vùng đệm cho thí sinh đo thân nhiệt, rửa tay trước khi vào sân trường. Những thí sinh có thân nhiệt cao sẽ được ngồi nghỉ, uống nước và kiểm tra lại. Nếu thân nhiệt vẫn cao, thí sinh sẽ được đưa vào phòng y tế để kiểm tra.

Thí sinh rửa tay trước khi vào điểm thi.

Trường chuẩn bị sẵn khẩu trang y tế dự phòng cho những thí sinh thiếu khẩu trang. Dung dịch sát khuẩn cũng được trang bị tại cửa mỗi phòng thi, cổng ra vào và nhiều nơi khác trong khu vực dự thi.

Các thí sinh kiểm tra lại số báo danh, phòng thi.

Lãnh đạo điểm thi cho biết sau mỗi buổi thi, các phòng thi sẽ được làm vệ sinh và cuối ngày thi, các phòng thi sẽ được khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho buổi thi tiếp theo. Các thí sinh được bố trí mỗi người một bàn riêng biệt.

Thí sinh tập trung nhận phòng thi chiều 8/8.

Thí sinh được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay trước khi vào điểm thi.

Ghi nhận tại điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (quận Thủ Đức, TP.HCM), dù 14h mới đến giờ làm thủ tục nhưng từ 13h, các thí sinh đã bắt đầu đến điểm thi.

Tại đây, lực lượng sinh viên tình nguyện đã túc trực sẵn trước cổng trường. Khi các thí sinh đến trường, các tình nguyện viên xịt nước rửa tay sát khuẩn cho các thí sinh trước khi vào trường thi. Những thí sinh không có khẩu trang được các tình nguyện viên tặng khẩu trang.



Xuân Thanh, một tình nguyện viên ở đây, cho biết có tổng cộng 19 sinh viên tình nguyện, trong đó có 2 sinh viên chuyên về y khoa. Các tình nguyện viên sẽ trực ở đây để xịt nước sát khuẩn cho thí sinh trước khi vào trường thi, nhắc nhở thí sinh đeo khẩu trang, điều tiết giao thông, vận động phụ huynh khi đưa đón con phải đeo khẩu trang và không tập trung đông người.

Thí sinh trước khi vào trường sẽ được xịt nước rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Quang Phương

Trong khi đó, phía bên trong trường thi, các thí sinh trước khi vào các phòng thi, các thầy cô giáo đứng trước hành lang để đo thân nhiệt cho từng thí sinh.

Đại diện hội đồng thi tại đây cho biết điểm thi này có khoảng gần 700 thí sinh của 2 đơn vị gồm: Trường THPT Nguyễn Hữu Huân và của Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức.

Thí sinh rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường thi. Clip: Quang Phương.

Ghi nhận phía bên ngoài cổng trường, không còn cảnh phụ huynh tập trung đông đúc nhưng các kỳ thi trước đây.

Chở con đến trường thi, trước khi quay xe về, ông Nguyễn Thành Vinh, nói: "Nhà tôi cách đây 2 cây số. Nếu như ngày bình thường thì hôm nay, tôi ngồi đây đợi cháu làm thủ tục xong rồi chở về luôn. Nhưng do dịch nên tôi chở cháu đến rồi về nhà, đợi cháu làm thủ tục xong sẽ lên đón về".

Dưới đây là chùm ảnh và clip phóng viên ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Huân:

Thí sinh được đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi. Clip: Quang Phương

Phụ huynh đưa con đến trường thi rồi quay về, không còn tập trung đông đúc như trước. Clip: Quang Phương.

Phụ huynh đưa con đến trường thi rồi quay về luôn. Clip: Quang Phương

Thí sinh được các tình nguyện viên xịt nước rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường thi. Ảnh: Quang Phương

Phụ huynh không tập trung nên cổng trường thi khá thông thoáng. Ảnh: Quang Phương

Năm nay, TP.HCM có khoảng 75.000 em dự thi tốt nghiệp THPT tại 115 điểm, rải khắp thành phố. Riêng Cần Giờ, 792 thí sinh của huyện tập trung thi tại Trường THPT Bình Khánh với 33 phòng.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.HCM cho biết đề thi sẽ được vận chuyển đến đây sớm nhất, từ hơn 4h. Công tác chuẩn bị tại điểm thi đặc biệt này khá kỹ lưỡng, các đầu mối công việc thông suốt để thí sinh huyện đảo yên tâm hoàn thành tốt kỳ thi.

Giám thị phổ biến quy chế thi.

Tại các điểm thi đều có một trưởng điểm thi, hai phó điểm thi, thư ký, cán bộ coi thi và cán bộ thanh tra của Sở GDĐT. Ngoài ra, mỗi điểm thi sẽ có hơn 10 người gồm thanh tra ủy quyền của Bộ GDĐT, Công an TP.HCM, nhân viên phục vụ và bảo vệ. Bên ngoài, công an khu vực, dân phòng và các lực lượng hỗ trợ cũng được tăng cường để đảm bảo trật tự giao thông, an toàn cho thí sinh.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức và Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tại thành phố đã đi kiểm tra một số điểm thi. Ông Đức đánh giá, các điểm thi từ nội thành đến các quận, huyện xa trung tâm đều chuẩn bị khá tốt cho kỳ thi này.

Những thí sinh đến muộn vội vã vào tập trung.

Lãnh đạo TP.HCM lưu ý các điểm thi phải đảm bảo tất cả các điều kiện an toàn cho thí sinh trước dịch bệnh cũng như tình hình thời tiết xấu ở thành phố nhiều ngày gần đây.

Theo kế hoạch đảm bảo an toàn trong phòng, chống Covid-19, UBND TP.HCM yêu cầu các thí sinh thuộc diện F1, F2 sẽ không tham gia kỳ thi theo quy định của Bộ GDĐT. Những em có biểu hiện sốt, ho, khó thở trong các buổi thi được thi riêng ở phòng dự phòng và được điều tra dịch tễ ngay sau buổi thi đó.

Theo quy định, thí sinh phải đeo khẩu trang trong quá trình di chuyển đến điểm thi và trong thời gian ở điểm thi. Khi vào phòng thi, các em vẫn đeo khẩu trang, đến khi ổn định chỗ ngồi có thể tháo ra nhưng hạn chế tối đa việc nói chuyện. Khi hết giờ làm bài, làm thủ tục rời khỏi phòng thi, thí sinh đeo khẩu trang trở lại.