3 cây cảnh "lan cát tường", hoa nở rộ là điềm lành về phong thủy thịnh vượng, tài lộc đến nhà

Xã hội ngày nay nhịp độ nhanh, áp lực công việc cao, việc trồng một số cây cảnh, loài hoa đẹp mà bạn thích ở nhà có thể giải tỏa mệt mỏi, giảm bớt lo lắng.

Tuy nhiên, không phải loài hoa nào cũng mang lại may mắn, việc chọn sai loại hoa có thể mang lại điều xui xẻo.

Dưới đây là 3 cây cảnh điềm lành, khi chúng nở hoa rực rỡ mang ý nghĩa “những điều tốt lành đang đến” và cũng là biểu tượng cho phong thủy gia đình được cải thiện.

1. Cây cảnh: Lan ý nở hoa “thuận buồm xuôi gió”

Lan ý thường được biết đến bởi những cái tên khác như hoa lan ý, bạch môn, vỹ hoa trắng, cây huệ hòa bình,… và tên khoa học của nó là Spathiphyllum Wallisii, thuộc họ Araceae (Ráy). Nó có nhiều tên tiếng Anh rất có ý nghĩa như peace lily (huệ hòa bình ), white sails (cánh buồm trắng ).

Cây cảnh này có chiều cao vừa phải, khoảng 30-40cm. Lá của nó dài và tròn, có gân nổi rõ. Ở phần trên của lá có thể thấy vảy cao hơn lá, trên đó có những gai thịt màu trắng hoặc xanh nhạt mọc lên.



Đặt lan ý trong nhà giúp mang lại cho chủ sở hữu nguồn năng lượng dồi dào, tạo động lực vững vàng trước mọi biến cố của cuộc sống không may ập tới. Ảnh minh họa thespruce

Hoa màu vàng, thuôn dài và xung quanh được bao bọc bởi một chiếc mo hoa màu trắng, trông giống như cánh buồm nên mới có cái tên là “thuận buồm xuôi gió”.

Trong phong thủy, cùng với hoa hồng môn, hoa bạch môn có tác dụng cân bằng trường khí, hấp thu và điều hòa những nguồn năng lượng xung khắc trong nhà; “gánh” hộ chủ nhân mọi sự muộn phiền, lo lắng, biến nhà ở thành một nơi nghỉ ngơi và chan hòa không khí vui vẻ đúng nghĩa.

Đặt lan ý trong nhà giúp mang lại cho chủ sở hữu nguồn năng lượng dồi dào, tạo động lực vững vàng trước mọi biến cố của cuộc sống không may ập tới.

Cây cảnh này là một loại cây thân thảo lâu năm, thời kỳ ra hoa chủ yếu vào mùa xuân hè. Ảnh minh họa fleurcreatif

Nhờ đó, gia chủ sẽ có cuộc sống yên bình, tránh xích mích giữa các thành viên trong gia đình, đồng thời gặp nhiều may mắn hơn, làm việc gì cũng hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, mọi sự "thuận buồm xuôi gió".

Không chỉ mang ý nghĩa cát tường, cây cảnh lan ý còn có tác dụng thanh lọc không khí, loại bỏ bụi bẩn và độc tố như Formaldehyde, Benzene, Trichloroethylene, Xylene và Toluene. Bên cạnh đó, loại cây này có thể hấp thụ sóng điện tử phát ra từ tivi, máy tính, điện thoại,…

Cách chăm sóc cây cảnh lan ý

Cây cảnh này là một loại cây thân thảo lâu năm, thời kỳ ra hoa chủ yếu vào mùa xuân hè. Chỉ cần bạn bảo quản nó đúng cách, bạn có thể kéo dài tuổi thọ của nó.

Cây cảnh lan ý thích phát triển ở môi trường có nhiệt độ cao, nghĩa là nó không thể chịu được cái lạnh khắc nghiệt. Cây cảnh này phát triển tốt nhất ở 18-30 độ C, nhiệt độ vào mùa đông không thể thấp hơn 15 độ C, nếu không nó sẽ dễ bị hư hại do sương giá.

Lan ý là loại cây được coi là “chịu bóng râm”, không ưa ánh sáng gắt trực tiếp. Vì vậy, mùa hè cần đặt chúng ở nơi có ánh sáng tán xạ, không có ánh nắng trực tiếp chiếu vào.

Cây cảnh này cũng thích sống trong môi trường ẩm ướt, nhưng điều này không có nghĩa là chúng cần nước đọng.

Bạn nên đợi đến khi đất khô hẳn mới tưới nước, có thể phun nước lên lá thường xuyên hơn để lá không bị khô và chuyển sang màu vàng.

Lúc này, nhìn cây cảnh rất rực rỡ, tượng trưng cho ý nghĩa sức khỏe tốt nên được người cao tuổi vô cùng yêu thích. Ảnh minh họa growmasterheatherton

2. Cây cảnh: Lan quân tử nở hoa "sức khỏe dồi dào"

Lá của lan quân tử (Clivia) rất dài, khoảng 30 đến 50 cm, rất chắc và có màu xanh đậm. Nhìn từ bên cạnh, những chiếc lá xếp đều nhau trông giống như một chiếc quạt.

Khi mùa đông và mùa xuân đến, lan quan tử sẽ nở hoa lớn và đẹp. Những bông qua màu cam rực rỡ, tươi sáng và quyến rũ, giống như một con chim đang bay.

Lúc này, nhìn cây cảnh rất rực rỡ, tượng trưng cho ý nghĩa sức khỏe tốt nên được người cao tuổi vô cùng yêu thích.

Lan quân tử là cây phong thủy có thể mang lại may mắn trong sự nghiệp, giúp gia chủ có sự nghiệp phát triển suôn sẻ hơn, nhanh chóng gặp được quý nhân, nhận sự hỗ trợ mang lại nhiều tài lộc.

Lan quân tử cũng có tác dụng bảo vệ môi trường rất tốt. Bởi vì lá cây có thể tiết ra chất nhầy mọi lúc, chất nhầy này có thể hấp thụ khói bụi, làm cho không khí trong lành, từ đó đạt được tác dụng có lợi cho sức khỏe.

Cây cảnh này có hình thức rất đẹp, hương thơm rất độc đáo và tươi mát, có thể làm cho con người đi vào giấc ngủ ngon, rất thích hợp để đặt trong phòng ngủ.

Cách chăm sóc cây cảnh lan quân tử

Cây cảnh này sống lâu, chỉ cần được chăm sóc đúng cách, nó có thể tồn tại hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm và giá trị của cây cảnh ngày càng cao hơn.

Để chăm sóc cây cảnh này, bạn phải biết rễ của lan quân tử rất mập mạp và dạng sợi, có khả năng trữ nước tốt.

Dù thích môi trường ẩm ướt nhưng việc tưới nước cho cây cảnh cũng phải đợi đất thật khô rồi mới tưới, khi không khí môi trường khô hanh, có thể phun nước lên lá để giữ ẩm.

Cây cảnh này chịu được môi trường bán bóng râm. Ngoại trừ thời kỳ ra hoa tự nhiên vào mùa đông và mùa xuân, bạn cần đặt chúng ở nơi có ánh sáng tán xạ.

Cây cảnh này cũng ưa bón phân. Bạn cần bón phân cách tháng vào mùa thu và mùa xuân.

Đặc biệt, hình dạng của bông hoa lan vũ nữ giống với chữ "may mắn" (吉) trong tiếng Trung nên còn được gọi là "hoa may mắn". Mọi Ảnh minh họa gardenia

3. Cây cảnh: Lan vũ nữ nở hoa "may mắn, tài lộc"

Lan vũ nữ (Oncidium) là loài hoa có hình dáng hoa rất độc đáo. Hoa của nó có nhiều màu từ vàng tươi, đỏ tươi, hồng, cánh loang...

Các chùm hoa hoa thường mảnh khảnh, đung đưa trong gió, cánh mềm mại, tươi tắn khiến chúng càng giống những nàng vũ nữ đang xòe váy nhảy mủa.

Đặc biệt, hình dạng của bông hoa lan vũ nữ giống với chữ "may mắn" (吉) trong tiếng Trung nên còn được gọi là "hoa may mắn". Mọi người thích trồng những chậu lan vũ nữ trong nhà, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán với ngụ ý may mắn, thành công, cát tường trong năm mới.

Các chùm hoa hoa thường mảnh khảnh, đung đưa trong gió, cánh mềm mại, tươi tắn khiến chúng càng giống những nàng vũ nữ đang xòe váy nhảy mủa. Ảnh minh họa wiki

Cách chăm sóc cây cảnh lan vũ nữ

Lan vũ nữ là một loài lan có thân kép thuộc họ Orchidaceae. Chỉ cần bạn tuân theo thói quen sinh trưởng của cây cảnh này là có thể có được những bông hoa đẹp.

Cây cảnh thích môi trường ấm áp và không thích lạnh. Vào mùa đông, đảm bảo nhiệt độ không thấp hơn 10 độ C để tránh bị hư hại do đóng băng.

Vào mùa hè, lan vũ nữ sẽ không hoạt động và cần được đặt ở nơi mát mẻ để hạ nhiệt. Cây cảnh thích môi trường ẩm ướt nhưng bạn cần đợi đất khô trước khi tưới nước.

Cây cảnh thích môi trường ẩm ướt nhưng bạn cần đợi đất khô trước khi tưới nước. Ảnh minh họa Toutiao

Thông thường, bạn có thể phun nước lên lá để giữ ẩm. Lan vũ nữ có thể chịu được môi trường bán râm mát ở một mức độ nhất định, nhưng trong thời kỳ ra hoa vào mùa thu, để hoa có nhiều màu sắc và hấp dẫn hơn, chúng cần được duy trì dưới ánh sáng khuếch tán.



Như vậy, mỗi loài hoa, cây cảnh có những vẻ đẹp và nét hấp dẫn riêng. Chúng được con người gửi gắm cho rất nhiều ý nghĩa tốt lành, may mắn, phản chiếu khát vọng của con người về một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, no đủ.

Khi những loài hoa này nở rộ, chúng cũng đẹp lại cho ta rất nhiều cảm xúc vui sướng và hạnh phúc. Thực sự không ngoa khi nói rằng khi nhưng cây cảnh này nở hoa báo hiệu "những điều tốt lành sắp xảy ra".