3 Giám đốc bị bắt vì mua bán hóa đơn

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.