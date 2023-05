Vụ bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành: Khởi tố Trần Hoài Thương để điều tra tội Giết người

Sáng 25/5, ông Trần Hà Lâm - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đà Lạt cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hoài Thương để điều tra về tội "Giết người" liên quan đến vụ bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành ở Lâm Đồng.

Trần Hoài Thương được xác định là người đã trực tiếp hành hạ cháu N.N.T.C (sinh ngày 25/2/2023), Thương cũng chính là người có quan hệ tình cảm với Nguyễn Hồng Phúc Ân - mẹ của cháu bé.

Trần Hoài Thương bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người liên quan đến vụ bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành ở Lâm Đồng. Ảnh: CA

Riêng đối với Nguyễn Hồng Phúc Ân - mẹ ruột của cháu bé N.N.T.C hiện đang hỗ trợ chăm sóc cho cháu C đang được điều trị tích cực tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng nên chưa xem xét việc khởi tố bị can, chỉ nhắc nhở, răn đe.

Theo điều tra của Công an TP.Đà Lạt, năm 2020, Nguyễn Hồng Phúc Ân kết hôn với anh N rồi sinh ra cháu C. Tuy nhiên, đến tháng 2/2023, hai vợ chồng Nguyễn Hồng Phúc Ân đã ly thân. Sau đó, Nguyễn Hồng Phúc Ân cùng con thuê trọ tại số 30 Nguyễn Văn Trỗi (phường 1, TP.Đà Lạt). Từ tháng 3/2023, Ân có quan hệ tình cảm với Trần Hoài Thương và sống chung với nhau tại nhà trọ trên.

Thương và Ân sống cùng nhà trọ và thường xuyên sử dụng ma túy trước khi hành hạ cháu bé C. Ảnh: CTV

Thời gian này, cặp tình nhân thường sử dụng ma túy đá tại phòng trọ. Sau mỗi lần sử dụng ma túy, thấy cháu bé C hay quấy khóc thì Thương đã ít nhất 5 lần dùng tay đánh vào đầu, mặt, rung lắc đầu đứa trẻ sơ sinh. Đến ngày 20/5, Thương tiếp tục có hành vi bạo hành với bé gái khiến cháu bé phải nhập viện cấp cứu.

Bé gái C vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm Công an TP.Đà Lạt tạm giữ cặp tình nhân trên thì cả hai đều dương tính với ma túy qua xét nghiệm nhanh.

Hiện nay, sức khỏe của cháu bé N.N.T.C đã có chuyển biến tích cực, phục hồi, được điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi Viện KSND TP.Đà Lạt phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Công an TP.Đà Lạt sẽ chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.