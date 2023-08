3 họa sĩ "rong chơi miền nhớ" với những rung động trước thiên nhiên

3 họa sĩ Nguyễn Anh Đào, Liêu Nguyễn Hướng Dương và Đặng Thị Dương trong một chuyến đi sáng tác. Ảnh: NVCC

Ngày 23/8, nhóm họa sĩ Ba Cái Bông gồm: Đặng Thị Dương, Liêu Nguyễn Hướng Dương, Nguyễn Anh Đào sẽ khai mạc triển lãm "Rong chơi miền nhớ" tại Hội Mỹ thuật TP.HCM. Triển lãm trưng bày hơn 60 tác phẩm, diễn ra đến hết ngày 29/8.

Lý do nhóm Ba Cái Bông lấy tên triển lãm Rong chơi miền nhớ, là vì theo họ, mỗi bông hoa là một thế giới, một màu sắc, một phong cách hội họa riêng. Với thông điệp đó và dựa trên tên thật, cũng như bút danh của mỗi họa sĩ, họ tự đặt tên nhóm là Ba Cái Bông: Đặng Thị Dương (hoa water lily), Liêu Nguyễn Hướng Dương (hoa hướng dương), Nguyễn Anh Đào (hoa anh đào).

"Dinan, bao giờ trở lại" của Đặng Thị Dương

Ở triển lãm này, nhóm Ba Cái Bông muốn gửi đến người thưởng lãm một chút hương sắc của mỗi tác giả bằng các tác phẩm hội họa, mà mỗi người đều mang một màu sắc, một cá tính, một con đường hội họa riêng.

"Cho dù mỗi họa sĩ chúng tôi có phong cách vẽ khác nhau, nhưng luôn hiện diện trong tác phẩm của mình chính là tình yêu thiên nhiên, con người và cuộc sống. Thiên nhiên, con người, vũ trụ luôn là nguồn cảm hứng vô tận để ba họa sĩ chúng tôi say mê sáng tạo, vẽ nên những bức tranh đầy tâm huyết để góp phần làm đẹp cho đời.

Triển lãm lần này cũng là kỷ niệm, là kết quả của nhân duyên hội ngộ đã gắn kết ba họa sĩ chúng tôi có những chuyến đi giao lưu triển lãm quốc tế và sáng tác cùng với nhau trong vài năm trở lại đây", đại diện nhóm chia sẻ.

Tranh của Đặng Thị Dương

Triển lãm trưng bày hơn 60 tác phẩm của ba họa sĩ, gồm các chất liệu sơn dầu, sơn mài, acrylic, màu nước... Các tác phẩm là thành quả của những chuyến đi giao lưu quốc tế Pháp, Ấn Độ, Mông Cổ... và trại sáng tác hàng năm ở Việt Nam do Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức.

Những bức tranh trong triển lãm lần này hầu như được vẽ lại từ các nơi nhóm đã đi qua, gợi thấy lại nhiều kỷ niệm đẹp về thiên nhiên bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông, những mùa hoa, về thảo nguyên Mông Cổ rộng lớn, phố cổ đặc sắc ở miền quê nước Pháp, rặng núi tuyết hùng vĩ ở Ấn Độ, cùng phong cảnh và con người ở Việt Nam..., cũng như vẽ niềm vui, nỗi buồn, suy tư, trăn trở về đời sống.

Như họ tự nhận, nhóm là ba bông hoa nhỏ vẽ nên những bức tranh để mong muốn là người kết nối mạch cảm xúc của trời đất đã ban phát cho họ qua những chuyến Rong chơi miền nhớ để sáng tạo nên các tác phẩm trong triển lãm.

Họa sĩ - Nhà giáo ưu tú Ðặng Thị Dương

"Sài Gòn - ngày và đêm" của Đặng Thị Dương

Nói về tranh của Đặng Thị Dương, họa sĩ Uyên Huy nhận định: "Sở trường chất liệu sơn dầu, ngôn ngữ tạo hình trong tranh của chị có nét riêng rõ nét. Hình tượng trong tranh của chị không theo khuynh hướng hiện thực, ấn tượng, biểu tượng hay tả thực. Hình tượng trong tranh của chị từ con người, phong cảnh, con vật đều mang hơi thở hồn nhiên, ngộ nghĩnh giàu tính trang trí, nhí nhảnh và khoáng đạt".

Nhiều triển lãm quốc tế có sự góp mặt của bà ở nhiều nước trên thế giới và châu Á.

Đặng Thị Dương chia sẻ: "Tình yêu thiên nhiên đã cuốn hút tôi vào những mảng đề tài yêu thích, và những bức tranh nồng nàn hơi thở cuộc sống đã được sinh ra từ những chuyến đi trải nghiệm cuộc sống đầy thú vị. Hai khả năng dạy học và sáng tạo nghệ thuật luôn song hành trong tôi".

Họa sĩ Nguyễn Anh Đào

"Vườn tâm" - Nguyễn Anh Đào

"Miền xanh" - Nguyễn Anh Đào

Năm 2012, lần đầu tiên tranh Anh Đào được triển lãm tại một gallery ở Singapore. Cũng năm đó, tại triển lãm Họa sĩ nữ quốc tế (Việt Nam đăng cai, diễn ra tại TPHCM), Anh Đào là một trong 3 gương mặt nữ được chú ý. Chọn mua tranh của cô là một nhà sưu tập quốc tế đến từ Hongkong, mua một lúc gần 20 bức tranh, treo trang trọng trong một biệt thự tại TPHCM. Năm 2013, lần thứ hai tranh của cô đến Singapore qua triển lãm Art fairs. Một nhà sưu tập cũng là chủ gallery tại Singapore ngỏ ý tổ chức một triển lãm cá nhân cho cô trong năm.



"Tôi được là chính mình khi đến với hội họa, được vẽ tranh như mình yêu thích, kiếm sống được bằng nghề, đi được nhiều nơi. Tôi thấy mình có nhiều động lực. Sắp 40 tuổi, nhưng tôi nghĩ mình vẫn mới bắt đầu", Anh Đào tâm sự.

"Chốn bình yên" - Nguyễn Anh Đào

"Hương xuân" - Nguyễn Anh Đào

Họa sĩ Liêu Nguyễn Hướng Dương

Nổi lên từ khoảng 2004, 20 năm qua, xét trong các thế hệ họa sĩ 6X trở về sau, Liêu Nguyễn Hướng Dương (sinh 1975) là một trong vài họa sĩ bán tranh nhiều nhất tại Việt Nam.

Liêu Nguyễn Hướng Dương từng tham gia vòng hai Start Something New 2016 của Apple. Khi được chọn, các tác phẩm của anh đã được in đồng loạt và treo trên khắp các cửa hàng Apple trong vòng 3 tháng đầu năm 2016 để quảng bá cho sản phẩm. Mật độ phổ biến của tác phẩm đại diện cho Apple này xuất hiện dày đặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Ngoài ra, tác phẩm hoa đào của Liêu Nguyễn Hướng Dương còn được dùng làm poster ở giao diện trang web chính của Apple để hưởng ứng cho chiến dịch này.

"Trong vườn mơ" - Liêu Nguyễn Hướng Dương

"Vũ trụ 2" - Liêu Nguyễn Hướng Dương

"Cái chết hạnh phúc" - Liêu Nguyễn Hướng Dương

Liêu Nguyễn Hướng Dương chia sẻ: "Tôi là họa sĩ thích làm việc theo cảm tính, cảm xúc và sự rung động, nên tôi để mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, xuôi theo dòng cảm xúc và những suy tư bất chợt của mình, nên chưa có kế hoạch gì cụ thể trong tương lai cả.

Đối với tôi cảm xúc, sự rung cảm khi vẽ là điều khá quan trọng. Nuôi dưỡng cảm xúc để cảm hứng thăng hoa trong tác phẩm là điều tôi thật sự mong muốn. Vị tác giả, vị nghệ thuật, vị nhân sinh…? Đối với tôi nghệ thuật vị gì thì không quan trọng. Hội hoạ cứ chính là nó đi sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm cách đến được và ở lại lâu dài với cuộc đời là điều tôi mong muốn" - Liêu Nguyễn Hướng Dương nói.