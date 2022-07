Phong cảnh miền núi của đảo Kea, Hy Lạp đã tạo cảm hứng cho việc tạo ra một loạt thử nghiệm những ngôi nhà đồng quê nhỏ tự cung tự cấp, được lồng ghép khéo léo hài hòa một phần vào một sườn núi đá dựng đứng.

Thích ứng với những điều kiện khó khăn, đây là những ngôi nhà đồng quê được tạo ra theo tất cả các quy tắc chuẩn của kiến trúc bền vững, cho phép chủ nhân của nó tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái, tiện nghi thông thường và đặc biệt thân thiện với môi trường.

Ngôi nhà song song (The Parallel House)

Mặt tiền của The Parallel House được lắp kính hoàn toàn.

Đây là dự án thử nghiệm để xây dựng các khu nhà biệt lập tích hợp tối đa vào sườn núi của một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Cyclades, nằm ở phía Nam biển Aegean. Chính những đặc điểm địa hình của vùng đảo Kea đã thôi thúc ý tưởng xây dựng những ngôi nhà với nhiều cấu trúc khác nhau để hòa nhập chúng vào vùng tự nhiên mà ít bị can thiệp nhất. Nhiệm vụ chính trong quá trình phát triển dự án là xây dựng những ngôi nhà 'tự cung tự túc' có diện tích nhỏ, phù hợp với cuộc sống vào bất kỳ thời điểm nào trong năm với sự tiện nghi quen thuộc với người hiện đại và tầm nhìn tối đa.

Các kiến trúc sư đã thiết kế các mô-đun bê tông được sản xuất tại nhà máy trước khi chuyển đến công trường ở dạng hoàn thiện. Thành phần đặc biệt của bê tông, vị trí thích hợp của chính ngôi nhà, chiều cao của nó, lựa chọn hướng của cửa sổ và các bức tường trống giúp chống lại gió mạnh và tia nắng gay gắt, cung cấp cho bên trong một nhiệt độ thoải mái mà không cần sử dụng thêm thiết bị thích hợp.

Nhà song song là một trong ba khu nhà thí nghiệm của quốc gia được xây dựng trên sườn núi (Hy Lạp).

Điểm đặc biệt của The Parallel House là được đặt song song với độ đốc của sườn núi với bếp và nhà tắm nằm mặt sau đi sâu vào trong vách đá. Đồng thời, phần mặt tiền và phần mái được lắp kính khổ lớn để từng khu sinh hoạt đều có tầm nhìn ngoạn mục ra cảnh quan núi non và làn nước xanh ngắt của biển Aegean. Các khu vực sinh hoạt chính của ngôi nhà này được đặt thành một dãy, nhưng đều phải đi qua phòng khách nếu muốn tiếp cận từ bất kỳ khu vực nào trong nhà. Phần còn lại của các phòng hoàn toàn biệt lập do công trình ăn sâu vào đá và có bố trí hành lang, thực hiện một chức năng rất quan trọng khác - đó là liên kết kết nối và huyết mạch không khí chính cung cấp thông gió tự nhiên cho mỗi phòng, rất quan trọng trong điều kiện cư dân sinh hoạt ở sâu trong lòng đất.

Ngôi nhà chéo (The Diagonal House)

Cách bố trí của The Diagonal House (Hy Lạp)

Tên gọi của ngôi nhà không phản ánh hình dạng của nó, mà là vị trí của ngôi nhà được đặt chéo với độ dốc vách đá. Mặc dù thực tế là ngôi nhà có hình dạng vuông vức nhưng sự phân bố các khu vực tương tự như "Ngôi nhà song song" - nhà bếp và phòng tắm nằm ở bức tường phía sau, đi sâu vào trong dốc đá. Phần còn lại của các phòng đều nằm ở phần trệt, giúp bố trí ánh sáng tối đa và tầm nhìn thú vị.

Các cửa sổ của The Diagonal House cho tầm nhìn tuyệt đẹp ra quang cảnh đẹp như tranh vẽ và biển Aegean (Đảo Kea, Hy Lạp)

Các tấm pin mặt trời (được giấu trên sườn dốc), một hành lang lõm nối tất cả các không gian sống và các khu phụ trợ được quy hoạch để các luồng không khí có thể xuyên qua nó. Điều này giúp có thể bố trí hệ thống thông gió chéo, giữ mát và cung cấp sự thay đổi không khí liên tục mà không cần sử dụng máy điều hòa không khí hoặc quạt. Để cung cấp nước sinh hoạt và nước kỹ thuật cho người ở, các mái nhà được trang bị hệ thống thu gom nước mưa và vận chuyển xuống bể ngầm, từ đó đi vào trạm xử lý mini, sau đó được sử dụng theo mục đích của nó. Nước thải cũng được xử lý tối đa để dùng dội nhà vệ sinh, tưới cây khu vực xung quanh và xử lý thân thiện với môi trường.

Ngôi nhà vuông góc (The Perpendicular House)

Mỗi khu vực sinh hoạt hoặc sân hiên ngoài trời đều có tầm nhìn ngoạn mục.

Dinh thự này chỉ khác nhau về vị trí lắp đặt trong khi các nguyên tắc xây dựng còn lại hoàn toàn giống nhau: kích thước nhỏ (trong vòng 90 mét vuông), được đặt vuông góc một phần ăn sâu vào dốc sườn vách đá, có khả năng tự sưởi ấm, làm mát và sản xuất năng lượng, cũng như việc sử dụng rèm tự động cho phép kiểm soát ánh sáng và thông gió.