3 sao nữ thế hệ mới của Hàn Quốc đủ sức "soán ngôi" Song Hye Kyo, Son Ye Jin?

Khi dàn nữ diễn viên gạo cội Song Hye Kyo, Son Ye Jin hay "nàng Dae Jang Geum" Lee Young Ae phần nào đã không còn giữ được sức hút như trong quá khứ. Bằng chứng là Song Hye Kyo và Lee Young Ae lần lượt trở lại qua hai bộ phim "Now, We Are Breaking Up" và "Inspector Koo" đều có rating khá trồi sụt. Riêng nữ diễn viên Son Ye Jin, sau thông tin kết hôn cùng tài tử Hyun Bin thì bộ phim "39" của cô cũng không đạt được tỷ suất xem như kỳ vọng.

Trái ngược với điều đó, thế hệ các "đàn em" kế cận lại có những thành tích đáng ngưỡng mộ và được cho là "vượt mặt" đàn chị khi tham gia các dự án phim đình đám và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đó là 3 nữ diễn viên trẻ được dự đoán là thế hệ kế cận của các "đàn chị" Song Hye Kyo, Son Ye Jin trong tương lai.



Kim Da Mi

Không sở hữu ngoại hình "kiều nữ" nhưng những gì mà Kim Da Mi thể hiện trên màn ảnh luôn khiến khán giả "nổi da gà". Sự thể hiện của cô nàng khiến không ít người đánh giá có nét tương đồng với "viên kim cương của điện ảnh Hàn Quốc" Bae Doo Na. Ảnh: Soompi

Kim Da Mi sinh ngày 9/4/1995 tại Seoul. Cô được không ít người cho là có nhiều nét tương đồng với "viên kim cương của điện ảnh Hàn Quốc" Bae Doo Na.

Nổi lên từ bộ phim "The Witch" ra mắt năm 2018, Kim Da Mi khiến người hâm mộ tấm tắc khen ngợi khi vào vai một dị nhân tuổi teen có khả năng giết người trong chớp mắt. Đây là vai diễn mà Kim Da Mi đã phải vượt qua hơn 1500 ứng cử viên. Trước đó, cô còn thủ vai nữ sinh bị xâm hại tình dục trong bộ phim "Marionette".

Kim Da Mi "lột xác" trong từng vai diễn. Ảnh: Soompi

Sự lạnh lùng và nhập tâm tới kinh ngạc của Kim Da Mi trong "The Witch" đã giúp nữ diễn viên mang về nhiều giải thưởng khác nhau, nổi bật là giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải Rồng Xanh và Seoul Awards.

Thừa thắng xông lên, Kim Da Mi có sự trở lại ấn tượng trong phim truyền hình "Itaewon Class" (2020). Bộ phim đã giúp Kim Da Mi càng được yêu mến và được gọi với cái tên "điên nữ", qua hình tượng mạnh mẽ và có đôi chút ngổ ngáo. Phong cách thời trang cùng những câu thoại "chất lừ" của Kim Da Mi trong "Itaewon Class" cũng đã ảnh hưởng sâu rộng tới giới trẻ một thời gian dài.

Nữ diễn viên trẻ được lòng đông đảo khán giả Hàn Quốc. Ảnh: Soompi

Bên cạnh đó, khi vào những dạng vai có tính cách ngoan hiền và nữ tính, Kim Da Mi cũng cho thấy hiệu quả bất ngờ từ nỗ lực làm mới bản thân. Phim truyền hình lãng mạn "Our Beloved Summer" mà cô đóng cặp với bạn diễn Choi Woo Sik mới đây đã tạo nên "cơn sốt" trên Netflix và luôn nằm trong top 1 của kênh trực tuyến ăn khách này.

Han So Hee

Han So Hee trong "Thế giới hôn nhân". Ảnh: Soompi

Han So Hee bắt đầu nổi lên như một hiện tượng qua "bom tấn" truyền hình "The World Of Married" (Thế giới hôn nhân). Cô vào vai tiểu tam sắc sảo, đầy thủ đoạn với vẻ đẹp quyến rũ "chết người". Vai diễn đã giúp cho nữ diễn viên sinh năm 1994 mang về giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của Asia Artist Awards.

Sau thành công này, phong độ của nàng "tiểu tam quốc dân" bỗng dưng tụt dốc thảm hại, khi cô cùng với Song Kang không thể cứu nổi bộ phim "thảm họa" "Nevertheless" có rating chỉ đạt 1% toàn quốc.

Han So Hee "lột xác" ngoạn mục trong "My name". Ảnh: Soompi

Tuy nhiên, tính cách kiên cường được tôi luyện từ thời niên thiếu đầy khốn khó đã giúp cho Han So Hee chưa từng biết đến hai từ bỏ cuộc. Cô lao vào tập luyện điên cuồng với các chuyên gia hành động, lột xác mạnh mẽ trong bộ phim hành động đẫm máu "My Name".

Han So Hee vào vai Ji Woo - một cô gái trẻ với ý định trả thù cho người bố bị giết bí ẩn của mình. Cô lên kế hoạch xâm nhập vào cơ quan cảnh sát, đóng vai trò làm gián điệp hai mang. Biểu cảm đầy dữ dội và lôi cuốn của Han So Hee đã không khiến khán giả yêu mến cô thất vọng, và giúp cho cô gái sinh ra tại thành phố Ulsan thoát khỏi mác "bình hoa di động". Vai diễn Ji Woo đã không ít lần làm cho Han So Hee bị chấn thương và buộc cô phải vứt bỏ đi vẻ ngoài kiều diễm của mình, điều mà không phải sao nữ nào cũng chấp nhận đánh đổi.



Han So Hee nỗ lực thành công thoát khỏi mác "bình hoa di động". Ảnh: Soompi

Kim Tae Ri

Kim Tae Ri sinh ngày 24/4/1990 tại Seoul. Xuất thân là người mẫu quảng cáo, Kim Tae Ri bỗng dưng trở thành hiện tượng khi xuất hiện trong bộ phim đầy cảnh nóng của đạo diễn lừng danh Park Chan Wook là "The Handmaiden" (Người Hầu Gái). Diễn xuất tự nhiên của Kim Tae Ri được giới phê bình quốc tế lẫn trong nước khen ngợi hết lời. "The Handmaiden" được đề cử giải Cành cọ Vàng tại Cannes, cùng với đó là chiến thắng vang dội tại Giải thưởng viện Hàn Lâm Anh Quốc (BAFTA).

Nữ diễn viên Kim Tae Ri. Ảnh: Soompi

"The Handmaiden" có sự tham gia của những ngôi sao như: Kim Min Hee hay Ha Jung Woo... Các cây viết uy tín đã không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn xuất sắc cho một "tân binh" mới như Kim Tae Ri. Nói về phát hiện đặc sắc của mình, đạo diễn Park Chan Wook tự hào khen ngợi cô: "Dù là tân binh nhưng Kim Tae Ri sở hữu diễn xuất tự tin như một diễn viên chuyên nghiệp".



Kim Tae Ri trong "The Handmaiden". Ảnh: Soompi

Sau "The Handmaiden", Kim Tae Ri tiếp tục được nhiều đạo diễn tin tưởng lựa chọn vào vô số phim điện ảnh như "1987: When the day comes", "Space sweepers" hay "Little forest" – bộ phim giúp cô chiến thắng ở hạng mục Diễn viên nữ xuất sắc nhất năm 2018 của giải thưởng Hiệp hội đạo diễn Hàn Quốc bình chọn.



Tiếp nối thành công, Kim Tae Ri có góp mặt trong series ăn khách "Mr.Sunshine" đạt kỷ lục rating lên tới 20% và mới đây là "Twenty five, Twenty one" của Netflix – bộ phim Kim Tae Ri hóa thân cực "ngọt" vào vai học sinh trung học, đang trending trên khắp các mạng xã hội.

Kim Tae Ri xuất hiện trong "Twenty five, Twenty one". Ảnh: Soompi

Điều đáng nói là dù "Twenty five, Twenty one" phải cạnh tranh với "39" của Son Ye Jin trong loạt phim Hàn lên sóng tháng 2, nhưng bộ phim vẫn có rating vượt trội hơn.

Vào năm 2019, Kim Tae Ri còn được Forbes xếp hạng Top 40 sao Hàn quyền lực nhất.