Thiếu úy Hạ Lam trong phim Bão ngầm: "Đạo diễn chọn Cao Thái Hà và Hà Việt Dũng là có lý do"

Cao Thái Hà chấp nhận hy sinh rất nhiều cho nhân vật Hạ Lam trong Bão ngầm

Người đẹp quê Cần Thơ đã dành hơn hai tháng để tập luyện võ thuật nhằm diễn tốt các pha hành động trong phim. Ảnh: NVCC

Cảm xúc của Cao Thái Hà khi nhận lời đóng phim Bão ngầm có gì khác biệt so với những bộ phim khác đã từng tham gia?

- Khi nhận kịch bản của Bão ngầm, lúc đọc xong, tôi hiểu là nếu nhận lời thì bản thân sẽ phải hy sinh rất nhiều cho vai diễn này. Bởi lẽ, bối cảnh chính đều ở miền Bắc như Hà Nội, Yên Bái. Nếu tham gia, tôi phải tạm ngưng tất cả công việc cá nhân khác.

Nhưng rồi tôi bị "hớp hồn" bởi kịch bản. Đọc kịch bản rất thích, nhất là vai diễn Thiếu úy Hạ Lam. Tôi vô cùng tâm đắc với nhân vật Thiếu úy Hạ Lam. Cũng như bao cô gái trẻ khác, Hạ Lam lớn lên với những hoài bão, ước mơ và tình yêu đầu đời đẹp đẽ. Nhưng kể từ khi quyết định bước vào Học viện Cảnh sát và chọn con đường trở thành nữ trinh sát đặc nhiệm phòng chống ma túy, cô đã gác lại tất cả niềm vui riêng cho sự nghiệp chung...

Chính vì thế tôi nhận lời, chấp nhận hy sinh rất nhiều cho nhân vật Hạ Lam. Và sau khi quay xong những cảnh quay trong phim Bán chồng là tôi lập tức vác va li ra Bắc. Để rồi suốt hơn một năm rưỡi, tôi sống cùng vai diễn Hạ Lam. Có nhiều người thắc mắc là vì sao tôi lại có một giai đoạn biệt tăm biệt tích... là vì tôi dành tất cả thời gian đó cho Hạ Lam.

Cao Thái Hà và Hà Việt Dũng từng đóng cặp rất ăn ý trong "Đồng tiền quỷ ám". Ảnh: NSX

Theo Cao Thái Hà, đâu là lý do khiến bạn được đạo diễn Đinh Thái Thuỵ "chọn mặt gửi vàng" cho vai Thiếu úy Hạ Lam?

- Tôi nghĩ có hai lý do. Một là dường như sau những bộ phim mà tôi từng tham gia diễn xuất như: Đồng tiền quỷ ám, Hậu duệ mặt trời, Tiếng sét trong mưa... có lẽ mọi người thấy khí chất của tôi. Vẻ lạnh lùng của tôi phù hợp với nhân vật Vũ Hạ Lam.

Trong phim Hậu duệ mặt trời, tôi cũng đã từng đảm nhận vai diễn Trung úy Minh Ngọc, hóa thân thành chiến sĩ công an.

Lý do nữa, có lẽ đạo diễn Đinh Thái Thuỵ chọn tôi và anh Hà Việt Dũng là có lý do. Bởi tôi và anh Hà Việt Dũng cũng từng là một cặp rất ăn ý trong Đồng tiền quỷ ám, bộ phim cũng được chiếu trên VTV. Bộ phim đó tôi cũng may mắn vào top 3 nữ diễn viên ấn tượng VTV Awards. Đạo diễn Đinh Thái Thụy có lẽ có chủ ý muốn tái hợp cặp đôi Cao Thái Hà và Hà Việt Dũng ở Bão ngầm.

Cao Thái Hà cho biết đã hy sinh rất nhiều cho vai diễn trong phim Bão Ngầm. Ảnh: NVCC

Nếu để nói một điều về đạo diễn Đinh Thái Thụy sau hơn một năm rưỡi cùng nhau làm việc ở phim Bão ngầm, bạn sẽ nói gì?

- Nói một cách thật lòng, thì với tôi, anh Thụy là một đạo diễn mà tôi cảm thấy rất có tâm với nghề. Anh tạo cơ hội cho diễn viên được thỏa sức sức sáng tạo. Đó là một may mắn.

Anh Thụy là một đạo diễn cho phép tôi được bung xõa với nhân vật của mình. Sau đó anh ấy sẽ cân lại với đường dây của tổng thể kịch bản, cái nào chưa phù hợp sẽ chỉnh lại. Điều đó giúp tôi nói riêng và diễn viên trong phim nói chung được làm trước theo ý của mình, được thỏa sức sáng tạo, không bị gò bó trong khuôn khổ. Nên tôi thấy rất vui khi được hợp tác với anh Thụy.

Bão ngầm - ê kíp làm phim đối diện với muôn vàn khó khăn bủa vây

Thử nhớ lại về chuỗi ngày đóng phim Bão ngầm, đâu là những khó khăn mà Cao Thái Hà đã gặp phải?

- Khó khăn thì... muôn trùng vây. Quả thật, tôi chưa đi quay bộ phim nào mà lại xa nhà và dài tập đến như vậy. Một khó khăn nữa là ròng rã hơn một năm rưỡi nhập vai, tôi phải dẹp bỏ đi hết mọi công việc cá nhân để toàn tâm toàn ý vào những cảnh hành động, hóa thân vào tâm lý của nhân vật. Rồi có nhiều lần ngất xỉu vì sốc nhiệt trong các cảnh quay thao trường nắng nóng hoặc trong hang động khi nhiệt độ xuống thấp, lạnh thấu xương.

Còn với những cảnh quay hành động, cảnh quay nào cũng khó. Như ngay ở tập đầu mới lên sóng, tôi đã có cảnh quay vô cùng gay cấn khi đánh tay đôi với một thanh niên đang lên cơn ngáo đá và đe dọa giết người dân xung quanh bằng dao. Hay cảnh quay một mình Thiếu úy Hạ Lam đánh 5 tên du côn. Người ta "anh hùng cứu mỹ nhân" thì tôi một mình đánh 5 kẻ xấu để cứu một anh chàng bác sĩ. Đây cũng là cảnh rất khó mà tôi đã phải dành thời gian rất nhiều để tập luyện.

Cao Thái Hà tự thực hiện cảnh hành động không cần cascadeur. Ảnh: NVCC

Thiếu úy Hạ Lam trong phim Bão ngầm rất giỏi võ, bạn đã mất bao lâu để tập luyện?

- Để có được hình ảnh một Thiếu úy chân thật nhất, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản, từ lời thoại đầy thuật ngữ chuyên môn đến xây dựng hình tượng của một nữ trinh sát. Ngoài ra, tôi còn phải tập luyện võ thuật và thể lực để phục vụ cho các cảnh quay thao trường, trấn áp tội phạm nguy hiểm…

Thật ra, khi nhận lời tham gia phim, ê-kíp yêu cầu có cascadeur cho tôi để tôi không quá căng thẳng trong những cảnh hành động. Nhưng tôi có nói với ê-kíp là muốn tự thực hiện. Vì nếu chỉ quay cận thì không có được những thước phim chân thật. Chính vì vậy mà tôi đã ra Hà Nội sớm hơn hai tháng để tập luyện võ. Nhờ vậy, khi quay, đạo diễn đã chọn được nhiều góc thật hơn, phim trở nên sinh động hơn. Và bản thân tôi cũng có thêm những trải nghiệm.

Phim đã được phát sóng, Cao Thái Hà xem lại có hài lòng hoàn toàn không? Có phân đoạn nào bạn tiếc rẻ, nếu được quay lại sẽ làm tốt hơn?

- Tôi luôn hài lòng, bởi lúc tôi đóng phim tôi luôn cố gắng hết sức. Nên cho dù có xem lại thì cũng không hối tiếc gì về những cố gắng mà tôi đã dành cho nhân vật của mình. Vì lúc quay, tôi đã hiểu nếu không cố gắng hết sức, thì khi xem lại sẽ rất tiếc và hối hận. Tôi không muốn phải trải qua cảm giác hối tiếc đó. Nên ở bất kỳ dự án phim nào tôi cũng cố gắng hết sức.

Cao Thái Hà cho biết cảm thấy rất thích thú khi đọc kịch bản phim Bão Ngầm. Ảnh: NVCC

Trong dàn diễn viên của Bão ngầm, Cao Thái Hà thân nhất với ai?

- Đó là diễn viên Hà Hương. Trong phim thì đối đầu nhau vì chị ấy vào vai phản diện. Nhưng ngoài đời thì hai chị em lại rất thân. Tôi ra Hà Nội sống xa nhà. Chị ấy rất nhiệt tình, luôn lo tôi xa nhà sẽ bị stress nên hay rủ tôi đi ăn, dẫn về nhà ăn cơm. Chị ấy chăm tôi như một đứa em vậy.

Trong phim, Cao Thái Hà ấn tượng nhất với diễn xuất hay thái độ làm nghề của diễn viên nào nhất?

- Trong phim, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được đóng chung với tất cả các anh chị diễn viên của đoàn. Mọi người làm việc rất tâm huyết, rất đam mê và yêu nghề nên hỏi ấn tượng ai nhất thì không có nhất. Bởi ai cũng hy sinh cho vai diễn rất nhiều. Quả thật, khi làm một bộ phim, được gặp những anh chị đồng nghiệp, những người bạn diễn mà mỗi một nhân vật họ đều đầu tư, họ đều chỉn chu, tâm huyết để có sự cộng hưởng tốt cho một phân đoạn hay cho cả một bộ phim thì đó là niềm hạnh phúc.

Tôi thân với vợ Hà Việt Dũng nên không ngại bị "đẩy thuyền"

Vậy với riêng diễn viên Hà Việt Dũng, người Đại úy Đào Hải Triều trong phim, Cao Thái Hà có cảm xúc gì?

- Anh Hà Việt Dũng hy sinh rất nhiều, bầm dập nhiều hơn tôi. Tôi hy sinh cho vai diễn 1 thì anh ấy gấp 5 lần. Vai diễn của anh ấy rất trầy trật, rất nhiều khó khăn. Nhiều khi đóng chung mà thấy anh bầm dập quá, hy sinh quá nhiều vì vai diễn, nên nhiều khi hai anh em cảm thấy stress vô cùng.

Thế là mỗi khi đi ăn cứ động viên lẫn nhau thôi cùng cố gắng làm tốt dự án này vì kịch bản phim quá tốt. Hai anh em an ủi nhau suy nghĩ lạc quan, tích cực để cùng nỗ lực hơn, cố gắng hơn.

Cao Thái Hà cho biết có lần ngất xỉu vì sốc nhiệt trong các cảnh quay thao trường nắng nóng hoặc trong hang động khi nhiệt độ xuống thấp. Ảnh: NVCC

Dù Hà Việt Dũng đã có gia đình, nhưng đóng cặp với Cao Thái Hà rất ăn ý, bạn có ngại lại đồn đoán "phim giả tình thật"?

- Tôi với anh Dũng rất thoải mái. Vì hai anh em đã từng đóng chung Đồng tiền quỷ ám nên sự ăn ý tất nhiên phải có. Còn chuyện mọi người có "đẩy thuyền" thì không thể xảy ra vì ai cũng biết anh Dũng đã có gia đình rồi. Vợ anh ấy cũng rất thân với tôi. Vợ anh ấy cũng có mặt ở phim trường thường xuyên. Thỉnh thoảng chị ấy cũng đi ăn với tôi nên mọi gán ghép tôi không phải lo.

Nhiều nữ diễn viên đã đảm nhận rất tốt vai nữ công an trên màn ảnh Việt. Cao Thái Hà có sợ bị so sánh?

- Theo tôi, việc so sánh là điều tất nhiên. Tôi không sợ so sánh, mà tôi cảm thấy thú vị, hạnh phúc vì khán giả đã có sự chú ý đến vai diễn của mình nên mới có sự so sánh như vậy. Theo tôi, một vai diễn nhận được sự quan tâm của khán giả thì nên vui chứ không nên lo lắng nhiều.

Cao Thái Hà và Hà Việt Dũng trong buổi ra mắt Bão ngầm. Ảnh: NSX

Cao Thái Hà có cảm nhận thế nào về công việc của các chiến sĩ công an khi chính bạn vào vai Thiếu úy Hạ Lam?

- Thật sự là lúc này, khi đang trò chuyện tôi vẫn còn rất nhiều cảm xúc. Khi tôi đi quay dự án khác thì tôi tạm quên đi nhân vật Hạ Lam. Nhưng khi phim phát sóng, thì những cảm xúc của Thiếu úy Hạ Lam đã trở về. Vì một năm rưỡi sống với nhân vật, tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Nhiều khi thấy đau, thấy tội nhân vật của mình vô cùng. Xót xa và thương không chịu nổi.

Tôi nghĩ lại thấy thương vô cùng khi Hạ Lam phải hy sinh rất nhiều. Vì một lý tưởng, vì một niềm tin mà một nữ trinh sát phải đánh đổi cả cuộc sống hạnh phúc và mọi thứ vì nhiệm vụ cao cả của mình. Rồi nhiều khi bị cuộc đời, hoàn cảnh cuốn xa tới mức không thể quay đầu được nữa.

Có những cảnh cuối phim, nhân vật dằn vặt nội tâm, khổ đến mức độ khi quay xong về, nghĩ lại, tôi như bị trầm cảm với hoàn cảnh của nhân vật. Tôi không thể thoát ra được. Không thể vui lên được... Kể ra những chuyện đó, để muốn nói là, tôi đã hiểu hơn về ngành công an, rất thương các chiến sĩ công an phải hy sinh rất nhiều cho công việc của mình.

Cao Thái Hà không ngại khi đóng cặp với Hà Việt Dũng. Ảnh: NVCC

Trên mạng xã hội, sau những tập đầu tiên được phát sóng, có vẻ như Bão ngầm cũng có khen có chê. Bạn có muốn nói gì khi phim bị một bộ phận khán giả chê không?

- Tôi không có ý kiến gì với những ý kiến tiêu cực. Đã là năm thứ 10 làm nghề, tôi cũng từng nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau cho mỗi dự án chứ không riêng gì phim Bão ngầm. Nên tôi cảm thấy việc khán giả nhận xét có sự đánh giá là quyền của khán giả. Còn diễn viên như tôi khi làm nghề đã làm hết vai trò của mình, nên tôi thản nhiên ghi nhận những lời đánh giá chứ không có bình luận hay có cảm xúc tiêu cực.

Ngày trước thì quả thật tôi hay nặng nề và bị ảnh hưởng từ những bình luận tiêu cực, khi bác bỏ bao cố gắng, bao nỗ lực của cả đoàn phim. Còn giờ đây tôi có tâm lý thoải mái hơn, nên tôi đón nhận mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều.

Cao Thái Hà kỳ vọng gì về vai diễn của mình trong Bão ngầm? Một giải thưởng nào đó chẳng hạn?

- Với tôi được làm việc mình yêu thích và đam mê, được trải nghiệm hóa thân vào nhân vật là quá đỗi thú vị rồi. Còn kết quả đạt được như thế nào thì tôi nghĩ công sức mình bỏ ra bao nhiêu thì kết quả sẽ nhận được bấy nhiêu. Nên việc hy vọng có một giải thưởng nào đó thì tôi rất vô tư. Tôi cứ cố gắng, cứ làm hết sức, cái gì đến thì đến. Còn chưa đến thì cũng vô tư tiếp tục cuộc sống của tôi chứ không suy nghĩ gì nhiều.

Khán giả thấy Cao Thái Hà xuất hiện nhiều trên phim truyền hình, mà rất ít xuất hiện trên phim điện ảnh, đâu là lý do?

- Tôi cũng từng tham gia 2 phim điện ảnh (Kiều, Kiều @ - PV). Tuy nhiên chưa gây tiếng vang. Có thể là tôi chưa có nhiều cái duyên với phim điện ảnh. Hy vọng sắp tới tôi có duyên với phim điện ảnh nhiều hơn!

Cảm ơn Cao Thái Hà vì cuộc trò chuyện!