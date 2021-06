3 Thứ trưởng Bộ Công an nghỉ hưu từ 1/6, các Thứ trưởng Công an đương nhiệm là ai?

Thủ tướng Chính phủ mới đây có các quyết định về việc ba thứ trưởng Bộ Công an thôi giữ chức vụ gồm Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành và Thượng tướng Bùi Văn Nam. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/6/2021.

(Từ trái qua) Các ông Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam, Nguyễn Văn Thành. Ảnh: Bộ Công an

Thượng tướng Lê Quý Vương sinh năm 1956, quê huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ông Vương được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an từ 3/2010 (hàm trung tướng) và giữ chức vụ này cho tới nay. Ông Vương là Ủy viên T.Ư Đảng 2 khóa XI, và XII.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành sinh năm 1957, quê huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông Thành được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an từ 12/2015 (hàm trung tướng). Tháng 3/2016, ông được Chủ tịch nước ký Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng.

Thượng tướng Bùi Văn Nam sinh năm 1955, quê huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông Nam được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an vào năm 2009 (hàm trung tướng). Năm 2011, ông được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Tới năm 2013, ông Nam quay trở lại Bộ Công an, tiếp tục giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 10/2013, ông Nam được thăng quân hàm thượng tướng.

Hiện tại, Bộ Công an có Bộ trưởng là Đại tướng Tô Lâm và sáu thứ trưởng gồm: Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới.