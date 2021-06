Đại tướng Tô Lâm khen lực lượng công an hoàn tất 50 triệu CCCD trước 1 tháng

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có Thư khen, biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích mà các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, Bộ Công an.

Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được trong triển khai chiến dịch xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp Căn cước công dân.

Công an ở nhiều địa phương xuyên đêm làm CCCD cho người dân. Ảnh: CA Ninh Bình

Nội dung thư nêu rõ, từ tháng 3/2021 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực, quyết liệt triển khai chiến dịch xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp Căn cước công dân đạt được những kết quả quan trọng.

Mặc dù trong điều kiện khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng đến ngày 1/6/2021, lực lượng Công an cả nước đã đạt mốc thu nhận 50 triệu hồ sơ cấp Căn cước công dân có gắn chíp điện tử, hoàn thành mục tiêu trước 1 tháng so với kế hoạch đề ra;

Làm sạch được 80% dữ liệu dân cư quốc gia trên hệ thống, tạo cơ sở vững chắc để cấp số định danh cho 100% công dân trong toàn quốc và sẵn sàng kết nối với các bộ, ngành, địa phương góp phần thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số quốc gia.

Trong quá trình thực hiện, lực lượng Công an nhân dân đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của cấp ủy, chính quyền các cấp và đông đảo Nhân dân;

Hàng vạn cán bộ, chiến sỹ Công an trên khắp các vùng miền của Tổ quốc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, có nhiều sáng tạo đột phá, không quản ngày đêm, vượt lên trên mọi khó khăn, vất vả để hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những kết quả, thành tích quan trọng mà các thành viên Ban Chỉ đạo của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được trong thời gian qua, nhất là vai trò thường trực của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thời gian từ nay đến khi hoàn thành toàn bộ 2 Dự án vào ngày 1/7/2021 không còn nhiều, các nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, khó khăn, cấp bách. Đại tướng Tô Lâm đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát huy kết quả đã đạt được;

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung xây dựng dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đề ra, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.