3 xã ở Thừa Thiên Huế vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm các xã nào?

Vào ngày 4/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ký ban hành các quyết định công nhận 3 xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm Điền Lộc, Phong An (huyện Phong Điền) và Quảng Thọ (huyện Quảng Điền).

Việc cải tạo những vùng cát hoang hóa để trồng rau đã giúp người dân xã Điền Lộc (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới câng cao. Ảnh: T.H.

Qua rà soát 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đến nay các xã Điền Lộc, Phong An và Quảng Thọ đã đạt 19/19 tiêu chí (tỉ lệ 100%). Các xã này không có nợ đọng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới, không phức tạp về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân các xã từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Hệ thống kết cấu hạ tầng vùng nông thôn ở các xã được hoàn thiện, nâng cấp, hình thành nhiều tuyến đường xanh - sạch - sáng - đẹp; trường học, thiết chế văn hóa, hệ thống thủy lợi, nước sạch… được đầu tư đồng bộ.

Như vậy, đến nay tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2024 có ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.