Nghe câu "tiền tam giang, hậu thất lĩnh", người miền Tây nghĩ ngay đến tỉnh nào của Việt Nam?

Với sông nước bao la, An Giang sở hữu khung cảnh thiên nhiên nên thơ, bình dị, được du khách gần xa yêu mến. Nằm ở đầu nguồn sông Cửu Long, ngã ba sông Châu Đốc bên cạnh giá trị về giao thông, thủy lợi, còn mang trong mình câu chuyện làng bè cá, với lịch sử hình thành hơn 70 năm.

Đến ngã ba sông Châu Đốc, du khách sẽ tìm được cảm giác thật “chill” khi đắm mình vào sông nước bao la, bình dị, với sắc màu tươi tắn của hàng trăm bè cá trên sông.

Đến với “Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc”, du khách có thể khám phá cuộc sống thường nhật của người dân, mua sắm các sản phẩm thổ cẩm Chăm hay những món quà lưu niệm nhỏ xinh, như một phần không thể thiếu khi đến An Giang.

Tạm biệt làng bè, du khách sẽ đến với làng Chăm Châu Phong (TX. Tân Châu), để lắng nghe câu chuyện thăng trầm của nghề dệt thổ cẩm. Ở đây vẫn còn những người tâm huyết lưu giữ nghề nghiệp truyền thống của cha ông, vừa tham gia phát triển hoạt động du lịch liên quan đến cộng đồng Chăm.

Đặc biệt, du khách có thể trải nghiệm cảm giác ngồi bên khung dệt để chăm chút từng sợi chỉ trong quá trình tạo nên sản phẩm thổ cẩm. Qua đó, sẽ cảm nhận đầy đủ giá trị văn hóa, sự kỳ công, khéo léo của những người phụ nữ Chăm đảm đang, hiền diệu.

Ngoài ra, bạn còn có thể thưởng thức những chiếc bánh Chăm truyền thống, với hương vị đặc trưng. Nhiều du khách cảm thấy thích thú khi được chứng kiến quy trình tạo ra chiếc bánh, cũng như giá trị ẩm thực độc đáo của cộng đồng Chăm tại An Giang.

Rời xa sông nước nên thơ, du khách sẽ đến với rừng tràm Trà Sư (xã Văn Giáo, TX. Tịnh Biên), nơi còn lưu dấu hình ảnh thuở khai hoang, mở đất. Đến đây, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác đi xuyên rừng tràm trên vỏ lải, ngắm những đàn chim hoang dã thong dong kiếm ăn và trải nghiệm sự hoang sơ không phải nơi nào cũng có.

Tại rừng tràm Trà Sư, du khách cũng có thể trải nghiệm những dịch vụ ăn uống, giải trí hay lựa chọn những món quà lưu niệm, những đặc sản gắn chặt với cây tràm, loại thực vật đã tạo nên vùng đất này.

Như một phần không thể thiếu, Khu Du lịch núi Cấm (xã An Hảo, TX. Tịnh Biên) sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn thăm thú cảnh vật non nước hữu tình, tìm kiếm cảm giác an yên để tạm quên đi áp lực trong cuộc sống.

Nhiều du khách chia sẻ, họ thích cảm giác se lạnh, vẻ đẹp mơ màng của núi Cấm cùng sự an lành trong tâm hồn mà nơi này mang lại. Sau khi cầu nguyện các đấng siêu nhiên phù hộ cho cuộc sống bình an, du khách, cũng thư thả tận hưởng “một chút Đà Lạt” trên đỉnh núi cao nhất miền Tây.

Sau những chuyến vi vu từ sông nước bao la đến đỉnh non cao mây phủ, điều đọng lại trong lòng du khách chính là cảm giác lưu luyến khi chia tay vùng đất An Giang.

Với phong cảnh hữu tình, con người dễ mến, An Giang xứng đáng là nơi để mỗi người có những chuyến đi để hiểu những giá trị văn hóa trăm năm, để tận hưởng khung cảnh hữu tình và để nhớ những nụ cười hào sảng, chân tình ở vùng đất đầu nguồn chín nhánh Cửu Long.