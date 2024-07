Theo hồ sơ vụ án, vào tối 18/10/2023, do có mâu thuẫn từ trước với nhóm thanh, thiếu niên tại phường Thuận An (TP.Huế), Lê Quốc Cường, Lê Quang Tú cùng gần 20 thanh, thiếu niên mang dao, vỏ chai bia, ná cao su... đi trên 9 xe mô tô về phường Thuận An để trả thù.

Nhóm đối tượng này di chuyển thành từng tốp gây náo loạn trên tuyến quốc lộ 49 thuộc địa bàn xã Phú Dương và phường Thuận An (TP.Huế). Đây là tuyến đường có nhiều nhà dân sinh sống, nhiều người điều khiển phương tiện giao thông qua lại.

34 thanh, thiếu niên ở Huế lãnh án vì gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Ngọc Sáng.

Khi đến gần cổng làng Tân Lập (phường Thuận An), thấy nhóm thanh, thiếu niên phường Thuận An đang đứng ở cổng làng, nhóm Lê Quốc Cường dùng hung khí đem theo đuổi đánh khiến 1 đối tượng trong nhóm thanh niên phường Thuận An là Trần Nhật Huy bị thương.

Sau vụ việc, nhóm Lê Quốc Cường chạy xe theo hướng lên trung tâm TP.Huế. Khi đến ngã tư Kinh Dương Vương- Võ Văn Kiệt nối dài thì nhóm này bị Công an phường Thuận An phát hiện. Công an nổ súng bắn chỉ thiên thì nhóm Lê Quốc Cường bỏ chạy tán loạn.

Sau khi bị nhóm Lê Quốc Cường đuổi đánh, nhóm thanh, thiếu niên phường Thuận An do Nguyễn Đoàn cầm đầu tập trung lại tại Cảng cá Thuận An (thuộc tổ dân phố Tân Cảng, phường Thuận An). Sau khi huy động thêm "quân" và bàn bạc, nhóm này thống nhất mang theo hung khí đi tìm nhóm Lê Quốc Cường để trả thù.

Nhóm thanh, thiếu niên phường Thuận An điều khiển 6 xe mô tô chạy đi tìm nhóm Lê Quốc Cường. Việc hai nhóm hỗn chiến sau đó đã khiến nhiều đối tượng bị thương tích, gồm Nguyễn Thế Nhân, Hồ Xuân Tuấn Đạt, Phan Thế Du và Phan Thế Nhật.

Đây là vụ án “Gây rối trật tự công cộng” có số bị cáo đông nhất từ trước đến nay tại Huế. Ảnh: Ngọc Sáng.

Hành vi nêu trên của hai nhóm đối tượng đã gây bức xúc, gây tâm lý hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều hộ dân xung quanh khu vực. Hành vi của các nhóm đối tượng cũng khiến những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông lo sợ tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng, trật tự an toàn xã hội.

Theo HĐXX, đây là vụ án đồng phạm có tính chất giản đơn, trong đó các bị cáo Lê Quốc Cường, Lê Quang Tú, Nguyễn Đoàn là những người khởi xướng, các bị cáo còn lại tham gia với vai trò là người thực hành tích cực, hoặc tham gia với vai trò thứ yếu hơn.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lê Quốc Cường 1 năm 8 tháng tù, Lê Quang Tú 1 năm 7 tháng tù, Nguyễn Đoàn 1 năm 4 tháng tù, cùng 15 bị cáo khác bị phạt từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù giam. 16 bị cáo còn lại trong vụ án bị phạt từ 1 năm đến 1 năm 2 tháng tù nhưng được cho hưởng án treo.