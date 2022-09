4 cây cảnh hiếm khi nở hoa, thấy nụ có nghĩa điềm lành sắp đến, đừng bỏ lỡ

Ngày càng có nhiều bạn thích trồng hoa, cây cảnh trong nhà. Mỗi loài hoa, cây cảnh có đặc điểm khác nhau. Có cây cảnh nở hoa hàng năm, mùa hoa kéo dài vài tháng. Nhưng cũng có nhiều loài hiếm khi nở hoa.

Một số cây cảnh phong thủy có ý nghĩa tốt đẹp, cầu tài, hút lộc, mang thịnh vượng vào nhà và rất hiếm khí nở hoa. Nhưng nếu chúng nở hoa thì đó là dấu hiệu tốt, là điềm báo hiệu may mắn sắp đến.

Dưới đây là 1 số cây cảnh có hoa đặc biệt, bạn đừng bỏ qua khi thấy chúng nở nhé!



1. Cây cảnh: Hạnh phúc

Cây hạnh phúc mang một ý nghĩa đẹp đẽ về sum vầy, ấm êm cho cả gia đình. Cây hạnh phúc mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, ngụ ý mang đến niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và đầm ấm cho gia chủ.

Cây cảnh: Hạnh phúc

Cây cảnh này thường nở hoa vào mùa hè và mùa thu. Hoa giống như những chiếc kèn nhỏ, có màu xanh trắng, nhìn rất tinh tế và đẹp mắt. Cây cảnh hạnh phúc trồng trong nhà hiếm khi ra hoa, nên nếu bạn thấy cây cảnh này nở hoa thì có thể bạn sắp có tin vui.

Cây cảnh hạnh phúc trông đầy sức sống, với những tán lá tươi tốt và tạo cảm giác bóng bẩy.

Hoa của cây cảnh hạnh phúc có màu xanh trắng dịu mắt

Việc chăm sóc cây cảnh hạnh phúc cũng khá đơn giản. Cây phát triển ở nhiệt độ khoảng 20 độ C, như vậy, khả năng hấp thụ của cây sẽ tốt hơn, cây sẽ dễ ra hoa hơn.



Nên tránh để cây nơi có ánh sáng mạnh, tránh để cây bị cháy nắng. Cây cảnh này cũng thích đất tơi xốp, thoáng khí, giàu dinh dưỡng.

2. Cây cảnh: Phát tài phát lộc

Cây cảnh phát tài phát lộc là một loại cây xanh trồng trong chậu tương đối phổ biến và được nhiều người cây cảnh trồng trong nhà.

Cây cảnh: Phát tài phát lộc

Cây phát tài phát lộc hay còn được gọi là cây trúc phát tài, trúc phú quý, lucky bamboo,... là loại cây được trồng nhiều trong nhà bởi mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy.

Cây cảnh này có thể thích nghi tốt khi được trồng trong nhà hoặc văn phòng làm việc có điều hòa. Ngoài ra, cây còn giúp lọc sạch không khí, bụi bẩn trong nhà, từ đó đem lại bầu không khí trong lành, tươi mát hơn.

Ít người nhìn thấy cây cảnh phát tài phát lộc nở hoa

Cây cảnh phát tài phát lộc còn mang ý nghĩa phong thủy vô cùng phong phú, nếu đặt trên bàn làm việc thì sẽ giúp công việc thuận lợi, đường công danh rộng mở, tiền tài vào như nước. Còn nếu đặt trong nhà sẽ mang lại bình an, xua tan vận xui, điều không tốt.

Cây cảnh này rất đẹp dù trồng thủy canh hay trồng đất. Hoa của cây cảnh phát tài phát lộc tương đối phổ biến và phần cuống cũng rất dài.

Hầu hết mọi người đều chưa được nhìn thấy cây phát tài phát lộc nở hoa. Thực tế, cũng rất khó nhìn thấy cây cảnh này nở hoa. Hoa của cây cảnh phát tài phát lộc màu trắng, rất đẹp.

Tuy nhiên, cơ hội nở hoa đối với cây phát tài phát lộc trồng trong đất cao hơn là trồng trong chậu và càng khó với cây thủy canh do thiếu chất dinh dưỡng và không gian sinh trưởng. Nếu bạn may mắn trồng cây cảnh này ra hoa thì may mắn sắp đến với bạn.

Để bảo dưỡng cây cảnh phát tài phát lộc tốt nhất nên phơi nắng nhiều hơn. Việc cung cấp đủ ánh sáng giúp cây cảnh quang hợp, tổng hợp nhiều chất dinh dưỡng, màu sắc sẽ đẹp hơn.

Bạn cần duy trì môi trường thông thoáng, thoáng khí, thường xuyên bổ sung một ít sunfat sắt để tránh xảy ra hiện tượng vàng lá do thiếu sắt sẽ giúp cây cảnh càng tốt hơn.



3. Cây cảnh: Nha đam

Nha đam cũng là một loại cây rất phổ biến, lá xanh, đẹp, nhìn có sức sống, ngay cả người mới tập chăm sóc cũng có thể chăm sóc được.

Cây cảnh: Nha đam

Cây nha đam còn có ý nghĩa rất đặc biệt trong phong thủy, khi gia chủ trồng cây này sẽ mang tới may mắn, tài lộc. Cây nha đam có ngũ hành thuộc mệnh Mộc, mà các loại cây thuộc hành Mộc thường mang tới sự may mắn và thịnh vượng nên có vượng khí rất tốt cho gia chủ.

Cây cảnh nha đam chịu hạn rất tốt, không cần tưới nhiều nước, không nên tưới thường xuyên. nhiều nước cũng sẽ gây tích nước và thối rễ. Nếu chăm sóc tốt cây có thể nở ra những bông hoa đẹp với màu sắc tươi tắn.

Hoa của cây nha đam khi ra dài đến 1m, khi non sẽ mọc theo chiều thẳng đứng, nhưng khi hoa nở rộ đua sắc thì sẽ rủ xuống như bông pháo hoa rất đẹp.

Hoa của cây cảnh nha đam báo hạnh phúc

Không chỉ cuốn hút bởi hình dáng bên ngoài, theo phong thủy khi cây nha đam trổ hoa nghĩa là gia đình bạn đang chuẩn bị có niềm vui mới, hạnh phúc sắp tới sẽ đong đầy, mọi người được bình an và hạnh phúc.

Nha đam nở hoa là một điềm may mắn, làm ăn phát đạt, công việc hanh thông.

Để nha đam nở hoa cần có ánh sáng dịu nhẹ để quang hợp. Nếu ở trong môi trường không đủ ánh sáng lâu ngày cây sẽ bị úng chân. Và cây con sau khi lớn sẽ dễ nở hoa hơn nên bón thêm ít phân phức hợp thì cây hấp thụ tốt, sinh trưởng mạnh hơn.

4. Cây cảnh: Kim ngân

Chắc hẳn mọi người đã quen thuộc với cây cảnh kim ngân. Cây cảnh này rất đẹp, được mọi người ưa thích, có thể bày ở nhiều nơi như ở phòng khách, văn phòng, trung tâm thương mại...

Cây cảnh phát triển mạnh mẽ và có giá trị làm cảnh cao. Hơn nữa cây kim ngân có thân dày, lá xanh mướt mang ý nghĩa thu hút tài lộc, thịnh vượng.

Cây cảnh: Kim ngân

Cây kim ngân còn có tên là "money tree" - cây tiền, vô cùng xứng đáng được coi là loài cây tượng trưng cho tiền bạc và tài lộc. Trồng cây cảnh này trong phòng khách giúp mang lại tiền tài, sự giàu có, thịnh vượng cho gia chủ.

Cây cảnh kim ngân thường nở hoa trong môi trường ấm áp nhưng hiếm khi nở hoa. Nhìn chung thì cây cảnh kim ngân lớn đến một mức độ nào đó thì sẽ nở những bông hoa rất đẹp.

Cây cảnh kim ngân trồng trong chậu không dễ nở hoa

Để chăm sóc cây cảnh, bạn không nên tưới thường xuyên để tránh tích nước và thối rễ. Khi nhiệt độ thấp hơn 10 độ C, bạn cần chú ý giữ ấm để tránh tình trạng cây cóng.

Cây cảnh kim ngân trồng trong chậu không dễ nở hoa, nếu bạn thấy chúng nở hoa là có thể may mắn, tài lộc sắp đến với bạn.

Trên đây là 4 cây cảnh dễ chăm sóc, có giá trị làm cảnh cao. Cây cảnh cũng có ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Hơn nữa, những cây cảnh này hiếm khi nở hoa nhưng nở hoa là báo hiệu điềm lành sắp đến, bạn nên đón đợi.

