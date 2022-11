4 cây cảnh hút lộc, chiêu tài, thanh lọc không khí, dưỡng người, nhà giàu nào cũng thích

Ngày nay, việc trồng cây cảnh trở thành "hot trend" mà nhà nhà, người người đều theo đuổi. Nhất là những người ở thành phố, sống trong 4 bức tường luôn muốn đem cây cảnh vào nhà để coi như có "hương đồng gió nội".

Càng là nhà có kinh tế càng cẩn thận trong việc chọn lựa, bài trí các cây cảnh. Không chỉ là những cây cảnh đẹp, phù hợp với nội thất mà còn phải mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, có lợi cho gia đình, sinh tài, sinh khí.

Dưới đây là 4 cây cảnh thu hút tài lộc mà nhiều nhà giàu ưa thích. Chúng còn được mệnh danh là "nhà máy lọc không khí", rất có lợi cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

1. Cây cảnh: Thiết mộc lan

Cây thiết mộc lan (tên tiếng Anh là Corn plant, dracaena, false palm, tên khoa học là Dracaena fragrans) là một loài thực vật thân lá. Có rất nhiều giống cây thiết mộc lan như thiết mộc lan 1 sọc, thiết mộc lan 3 sọc, thiết mộc lan ‘Lemon Lime’...

Hình dạng lá của thiết mộc lan gần giống như lá cây lan chi "phóng to", dài và rộng. Lá cây có màu xanh ngọc bích, có sọc vàng rộng ở giữa lá, màu sắc rất bắt mắt.

Trên thị trường có các loại cây cảnh thiết mộc lan to nhỏ khác nhau. Giá các chậu cây cảnh thiết mộc lan lớn có giá khá cao, tuy nhiên phù hợp để ở các không gian rộng lớn như phòng khách.

Ngoài ra, còn có một số cây thiết mộc lan trồng trong chậu nhỏ, cao từ 10 - 20 cm, thích hợp đặt bàn, đặt ở bệ cửa sổ.

Cây cảnh này khi nở hoa có màu trắng hoặc vàng nhạt, có hương thơm ngào ngạt. Đây là loại cây phong thủy thích hợp để đặt trang trí trong phòng hoặc làm cây phong thủy trang trí trong nhà.



Thiết mộc lan là cây cảnh phong thủy, còn được gọi là cây phát tài, phát lộc. Chỉ riêng cái tên đã cho thấy loài cây này sẽ thu hút tài lộc cho gia chủ. Đó là lý do mà nhiều gia đình giàu có rất thích trưng cây cảnh này.

Có tể nói, cây thiết mộc lan được đánh giá là đem lại nhiều sinh khí, may mắn và thịnh vượng cho gia chủ. Cây cảnh hiếm khi nở hoa, khi nở hoa sẽ là dấu hiệu điềm lành, dự báo tiền tài đang đến với bạn.

Theo số cây trồng trong chậu, thiết mộc lan còn là biểu tượng cho sự vẹn tròn, may mắn trong tình yêu, mọi điều như ý (2 cây); Tượng trưng cho hạnh phúc (3 cây); Biểu tượng của sức khỏe (5 cây); Đại diện cho sự phát tài phát lộc (8 cây); Tượng trưng cho hạnh phúc viên mãn, thời vận tốt đẹp, tài lộc dồi dào (9 cây).

Không chỉ là cây phong thủy, thiết mộc lan còn có khả năng hấp thụ Fomaldehyde giúp làm sạch không khí, loại bỏ các khí độc giúp bạn có môi trường sống trong lành hơn.

Lưu ý khi chăm sóc cây cảnh thiết mộc lan

Cây cảnh này không chịu lạnh và ưa môi trường ấm áp. Nhiệt độ bảo dưỡng nên được giữ trên 10 độ C và tối thiểu không được thấp hơn 5 độ C. Nếu quá lạnh thì cây sẽ bị hư hỏng.

Cây cảnh không cần ánh sáng quá mạnh, chỉ cần đặt trong phòng sáng sủa, có đủ ánh sáng tán xạ.

2. Cây cảnh: Lan chi

Cây cảnh lan chi, còn được gọi là cây dây nhện, lục thảo trổ, cỏ mệnh môn, luyến khách (tên tiếng Anh là Spider Plant, tên khoa học là Chlorophytum Comosum) rất phổ biến.

Cây cảnh: Lan chi

Dù hình dáng không được bề thế, vẻ ngoài không lộng lẫy, nổi bật nhưng cây lan chi rất được ưa thích, kể cả giới nhà giàu hay nhà chưa giàu.

Lá của nó có màu xanh vàng, dài và mảnh. Nếu chúng được bảo dưỡng, chăm sóc tốt, lá của chúng sẽ rất sáng, màu xanh vàng rất tinh tế, trang nhã.

Theo người xưa, cây cảnh lan chi là biểu tượng cho sự bền bỉ, kiên cường và sự mạnh mẽ, dẻo dai, không bị khuất phục bởi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Cây cảnh này còn có ý nghĩa to lớn trong phong thủy, có thể giúp gia chủ xua đuổi tà ma, vận xấu. Cây lan chi được xem là tấm bùa hộ mệnh thần kỳ, không chỉ mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho gia đình mà còn đem đến nhiều may mắn, tài lộc trong sự nghiệp cho gia chủ.

Ngoài ra, cây cảnh này có khả năng thanh lọc không khí rất mạnh và có thể hấp thụ các chất độc hại như formaldehyde trong không khí. Do đó, nhiều ngôi nhà mới sửa sang sẽ chọn nuôi vài chậu cây lan chi trong nhà để thanh lọc không khí.

Lưu ý khi chăm sóc cây cảnh lan chi

Cây cảnh lan chi có khả năng chịu hạn nhất định. Vào mùa xuân và mùa thu, khi bề mặt đất trắng và khô, có thể tưới nước.

Vào mùa hè, do nhiệt độ cao và nước bốc hơi nhanh nên bạn có thể tưới nước hợp lý hơn. Vào mùa đông nhiệt độ thấp, lan chi phát triển chậm nên cần giảm lượng nước tưới một cách hợp lý.

3. Cây cảnh: Lưỡi hổ

Cây cảnh lưỡi hổ (tên tiếng Anh là Snake plant, mother-in-law's tongue, tên khoa học là Sansevieria trifasciata) là một loại thảo mộc sống lâu năm. Có rất nhiều giống lưỡi hổ với hình dáng lá và hoa văn trên lá rất đa dạng.

Cây cảnh: Lưỡi hổ

Có cây lùn, lá béo, có ren vàng hai bên mép lá, có cây cao, lá dài...

Lưỡi hổ là loại cây cảnh văn phòng có những giá trị phong thủy hết sức tuyệt vời. Cây sẽ mang đến cho gia chủ những may mắn, tài lộc để cho gia đạo bình yên, công danh sự nghiệp thăng tiến. Vì thế, chúng thường được đặt trong không gian văn phòng hay gia đình như một linh vật phong thủy vậy.

Đây cũng là cây cảnh hiếm khi ra hoa nên khi ra cây ra hoa cũng có ý nghĩa rất đặc biệt. Lưỡi hổ đơm hoa kết trái là một dấu hiệu điềm lành, dự báo bạn sắp đón tài lộc, may mắn.

Dựa theo các nghiên cứu của NASA, cây cảnh này được xếp trong nhóm 10 cây cảnh sở hữu khả năng giải độc khí tốt nhất hiện nay. Quá trình quang hợp và trao đổi chất của cây sẽ thu gom các loại khí thải ô nhiễm và cấp nguồn oxi tinh khiết để cải thiện sức khỏe cho con người.

Vì khả năng thanh lọc không khí vượt trội nên cây cảnh lưỡi hổ còn được mệnh danh là "máy lọc không khí tự nhiên". Để một chậu lưỡi hổ trong nhà có thể hấp thụ các khí độc hại như sulfur dioxide, clo, ête, ethylene, carbon monoxide và nitrogen peroxide.

Lưu ý khi chăm sóc cây cảnh lưỡi hổ

Khi bộ rễ của cây cảnh lưỡi hổ chưa phát triển nên chọn đất cát pha để trồng là tốt nhất. Đất cát thường chứa ít dinh dưỡng nên chúng ta có thể cho thêm phân hữu cơ đã lên men và hoai mục vào đất cát khi trồng chậu cây cảnh này.

4. Cây cảnh: Phát tài phát lộc

Cây phát tài phát lộc có nhiều tên khá trùng hợp với cây thiết mộc lan như cây phất dụ, cây phát tài, cây may mắn phát lộc hay trúc may mắn. Tên tiếng Anh của nó là Lucky bamboo cũng có nghĩa là Tre may mắn.

Cây cảnh: Phát tài phát lộc

Cây phát tài là cây cảnh phổ biến và cực kỳ dễ trồng dễ sống. Hầu hết các cây cảnh đều có lá xanh mướt, thân có các đốt như thân tre trúc mặc dù chúng không liên quan gì đến họ nhà tre.

Với sự nghiên cứu và phát triển không ngừng của các nhà lai tạo, trên thị trường đã bắt đầu bày bán những giống cây phát tài có lá viền vàng.

Như tên gọi, trong phong thủy, cây cảnh này ngụ ý là may mắn và giàu có, thịnh vượng. Đây là loại cây tốt lành được nhiều người ưa thích, ngay cả nhà giàu cũng ưa chuộng.

Trong phong thủy, khi trồng cây cảnh phát tài phát lộc trong nhà thì Thần Tài gõ cửa, may mắn chạm ngõ, gia đình vượng khí, phát lộc. Cây cảnh phát tài cũng hiếm khi nở hoa nên khi nở hoa cũng là dự báo điềm lành được nhiều người mong đợi.

Lưu ý khi chăm sóc cây cảnh phát tài phát lộc

Nhìn chung đây là loại cây trồng được cả bằng đất lẫn thủy canh, dễ chăm sóc nên được nhiều người yêu thích.

Cây cảnh này thích nơi râm mát, nhưng tuyệt đối không được đặt cây trong môi trường không có ánh sáng mặt trời.

Cây cảnh này cần nhận được một số ánh sáng dịu để quang hợp để có cành khỏe và lá khỏe mạnh. Tốt nhất không nên tưới cây cảnh phát tài trực tiếp bằng nước máy.

Bạn có thể cho nước máy vào xô để phơi 2-3 ngày, đợi đến khi clo và các chất trong nước máy bay hơi hết mới đổ vào bình thủy canh. Như vậy sẽ tốt hơn cho cây cảnh.

(Theo Inf.news)