4 Giám đốc Công an tỉnh công khai số điện thoại cá nhân để tiếp nhận phản ánh

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: V.D

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 27/9, đại tá Đỗ Thanh Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã công khai số điện thoại cá nhân, các tài khoản mạng xã hội để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và các đơn vị, tổ chức về tình hình an ninh trật tự, tội phạm, vi phạm pháp luật và hoạt động của lực lượng công an trên địa bàn tỉnh.

Theo Công an tỉnh Hòa Bình, những thông tin phản ánh qua số điện thoại của Giám đốc Công an tỉnh sẽ được tiếp nhận bất kể ngày đêm và được đảm bảo tính bảo mật của thông tin theo quy định.

Chi tiết số điện thoại và các tài khoản mạng xã hội của đại tá Đỗ Thanh Bình như sau:

Số điện thoại: 0358.131.313 - hòm thư điện tử (email): giamdoccongantinhhoabinh@gmail.com.

Các tài khoản mạng xã hội gồm: Zalo, WhatsApp: Đỗ Thanh Bình (0358.131.313); Facebook: Đỗ Thanh Bình (Facebook.com/giamdoccongantinhhoabinh).

Các tài khoản khác trên các nền tảng: Tiktok, Instagram, Telegram, Twitter, Threads đều mang tên Đỗ Thanh Bình hoặc Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình.

Từ trái qua: đại tá Đỗ Thanh Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình; đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh An Giang và đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TL

Trước đó, đầu tháng 7/2020, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, mới từ TP.Cần Thơ về nhận nhiệm vụ mới ở An Giang đã chỉ đạo cấp dưới đăng công khai số điện thoại cá nhân của mình (096.229.7777) lên Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh.

Đây là một việc chưa từng xảy ra trước đây, bởi thường trên cổng thông tin chỉ công khai các số điện thoại trực ban Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương.

Một thời gian sau, đại tá Đinh Văn Nơi lại tiếp tục yêu cầu công bố rộng rãi số điện thoại cá nhân của mình làm đường dây nóng của Công an tỉnh, với mong muốn người dân báo tin về an ninh trật tự vào số điện thoại này nhiều hơn nữa, nhất là trong giai đoạn Công an tỉnh đang tập trung cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được cho là người tiên phong trong việc công khai số điện thoại cá nhân của mình. Sau khi được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Nơi vẫn tiếp tục sử dụng số điện thoại cá nhân này thường trực 24/24h để tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác từ người dân.

Cùng thời điểm đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang tiếp tục công khai số điện thoại Giám đốc Công an tỉnh mới là đại tá Lâm Phước Nguyên (0988.61.6767) cùng số điện thoại của 4 Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Mới đây, ngày 7/9, đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã sử dụng số điện thoại cá nhân của mình (0973.288.038) gắn vào đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phục vụ người dân tốt hơn.



Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay đã có 4 vị Giám đốc Công an cấp tỉnh công khai số điện thoại cá nhân để tiếp nhận phản ánh từ người dân. Điều này được dư luận quan tâm và đánh giá cao, bởi thông qua đó, người dân có thể được lắng nghe và hỗ trợ, giúp đỡ một cách nhanh nhất.