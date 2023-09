Công khai tài khoản mạng xã hội của Giám đốc Công an tỉnh để người dân kịp thời phản ánh các thông tin về tình hình an ninh trật tự, tội phạm, vi phạm pháp luật và hoạt của lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình trên địa bàn tỉnh Bình. Ảnh: Internet.