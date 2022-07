Bitcoin vừa có quý tồi tệ nhất kể từ năm 2011 và tháng tồi tệ nhất được ghi nhận. Cụ thể, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã mất khoảng 58% giá trị trong quý 2 năm 2022. Đồng thời, bitcoin cũng vừa kết thúc tháng tồi tệ nhất được ghi nhận, mất hơn 38% giá trị vào tháng 6. Ether, đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới tính theo vốn hóa thị trường, đã kết thúc cùng kỳ giảm khoảng 47% giá trị. Điều này làm khoảng 1,2 nghìn tỷ đô la đã bị xóa sổ khỏi toàn bộ thị trường tiền điện tử trong nhiều tháng qua.

4 lý do khiến bitcoin có quý tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ. Ảnh: @AFP.

Trong bối cảnh hỗn loạn, các công ty tiền điện tử cũng đã thông báo về việc sa thải và ngành công nghiệp này đang tiến tới các đợt hợp nhất thông qua các thương vụ mua lại. Dưới đây là 4 điểm chính đã làm ảnh hưởng đến ngành công nghiệp tiền điện tử trong quý trước.

1. Áp lực kinh tế vĩ mô

Trong quý 2/2022, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã thực hiện hai đợt tăng lãi suất tích cực để chống lại lạm phát tràn lan. Điều đó đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái ở Mỹ và các nước khác.

Nó cũng ảnh hưởng đến chứng khoán, đặc biệt là các cổ phiếu công nghệ vốn từng có mức tăng trưởng cao. Tuy nhiên, chỉ số Nasdaq Composite (một chỉ số thị trường chứng khoán bao gồm hầu hết tất cả các cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq) về cổ phiếu công nghệ đã sụt giảm nặng nề tới 22,4% trong quý thứ hai, đây là quý có hiệu suất kém nhất kể từ năm 2008.

Trong khi đó, bitcoin có tương quan chặt chẽ với biến động giá của các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ. Thế nên, việc bán tháo cổ phiếu công nghệ đã ảnh hưởng đến bitcoin, và thị trường tiền điện tử khi các nhà đầu tư thay nhau bán tháo các tài sản rủi ro.

2. Sự sụp đổ của đồng TerraUSD

Sự cố lớn đầu tiên trong quý trước là sự sụp đổ của stablecoin theo thuật toán terraUSD và mã thông báo chị em đồng luna. Stablecoin là một loại tiền điện tử thường được gắn với một tài sản trong thế giới thực. TerraUSD, hay UST, được cho là một đối một với đồng đô la Mỹ. Một số stablecoin được hỗ trợ bởi tài sản thực như tiền tệ fiat hoặc trái phiếu chính phủ. Nhưng UST bị chi phối bởi một thuật toán và một hệ thống phức tạp về đốt và đúc tiền. Nhưng hệ thống đó không thành công như lúc mới ra mắt. Điển hình là đồng TerraUSD đã mất chốt đô la và kéo theo sự sụp đổ của token Luna được liên kết trở nên vô giá trị nhanh chóng.

"Tập phim" này đã gây tiếng vang trong ngành và có tác động mạnh mẽ, đáng chú ý nhất là đối với quỹ đầu cơ tiền điện tử Three Arrows Capital, quỹ này đã tiếp xúc với đồng terraUSD là chính yếu.





Quỹ đầu cơ tiền điện tử nổi tiếng Three Arrows Capital đã vỡ nợ với khoản vay trị giá hơn 670 triệu đô la. Các nguồn tin cho rằng, FTX có kế hoạch mua lại công ty cho vay tiền điện tử BlockFi với giá 25 triệu đô la, nhưng con số này thấp hơn 99% so với mức định giá tư nhân ban đầu của Three Arrows Capital mà BlockFi thống kê được, làm "xóa sổ" nhanh các nhà đầu tư cổ phần của công ty.

3. Lender Celsius tạm dừng rút tiền

Công ty cho vay tiền điện tử Celsius đã tạm dừng rút tiền cho khách hàng vào tháng 6. Vốn dĩ, công ty này đã cung cấp cho người dùng lợi suất hơn 18% nếu họ gửi tiền điện tử bằng Celsius. Sau đó, công ty cho những người chơi trong thị trường tiền điện tử vay tiền, những người sẵn sàng trả lãi suất cao để vay tiền.

Nhưng sự sụt giảm giá đã khiến mô hình đó rơi vào tình trạng thảm sầu. Celsius đã trích dẫn "điều kiện thị trường khắc nghiệt" là lý do để tạm dừng rút tiền. Sau đó, Celsius cho biết trong một bài đăng trên blog rằng họ đang thực hiện "các bước quan trọng để bảo quản và bảo vệ tài sản cũng như khám phá các tùy chọn có sẵn cho chúng tôi". Các lựa chọn này bao gồm "theo đuổi các giao dịch chiến lược cũng như cơ cấu lại các khoản nợ của chúng tôi, trong số các con đường khác".

Các vấn đề với Celsius đã cho thấy điểm yếu trong nhiều mô hình cho vay được sử dụng trong ngành công nghiệp tiền điện tử, cung cấp cho người dùng ham muốn có lợi suất cao.

4. CoinFlex tạm dừng việc rút tiền của khách hàng

Sàn giao dịch tiền điện tử CoinFlex đã tạm dừng việc rút tiền của khách hàng vào tháng trước, với lý do "điều kiện thị trường khắc nghiệt" và tài khoản khách hàng đã bị âm vốn chủ sở hữu.

CoinFlex tuyên bố rằng có một khách hàng, người mà họ cáo buộc là nhà đầu tư tiền điện tử nổi tiếng Roger Ver, đã nợ công ty 47 triệu đô la. Ver, người có biệt danh "Bitcoin Jesus" vì những quan điểm truyền bá về ngành công nghiệp này trong những ngày đầu thành lập, phủ nhận rằng anh ta nợ tiền sàn giao dịch tiền điện tử CoinFlex.

CoinFlex đã phát hành một mã thông báo mới có tên là Recovery Value USD, hoặc rvUSD để huy động 47 triệu đô la để khách hàng có thể tiếp tục rút tiền và đang cung cấp lãi suất 20% cho các nhà đầu tư sẵn sàng mua và nắm giữ đồng tiền kỹ thuật số này. Giám đốc điều hành Mark Lamb nói với CNBC trong tuần trước rằng, công ty đang nói chuyện với một số quỹ ký nợ khác để điều tiết khủng hoảng, và CoinFlex cũng đang tìm cách thu hồi tiền từ Ver.

Các nhà phân tích đã chỉ ra dữ liệu chỉ ra rằng người tiêu dùng Hoa Kỳ đang cảnh giác hơn với thị trường tiền điện tử. Ảnh: @AFP.

Ở một mức độ nào đó, biến động cực đoan dễ thấy nhất ở Bitcoin là giá biến động kinh doanh trên thị trường tài sản kỹ thuật số. Trong thập kỷ qua, bitcoin đã trải qua hai giai đoạn giảm giá kéo dài trước khi tăng trở lại. Vào mùa đông tiền điện tử trước đó vào năm 2018, bitcoin đã mất hơn 80% giá trị trước khi phục hồi trở lại, cuối cùng đã tăng lên mức cao nhất vào tháng 11 năm 2021 là khoảng 69.000 đô la.

Nhưng một ghi chú từ Bank of America đã đưa ra một giọng điệu bi quan. Các nhà phân tích đã chỉ ra dữ liệu cho thấy rằng, người tiêu dùng Hoa Kỳ đang cảnh giác hơn với thị trường tiền điện tử. Dữ liệu khách hàng nội bộ cho thấy số lượng người dùng tiền điện tử đang hoạt động đã giảm hơn 50% từ mức đỉnh hơn 1 triệu người dùng vào tháng 11 năm 2021, xuống dưới 500.000 vào tháng 5/2022, ngân hàng này cho biết.

Sự sụt giảm vào tháng 6 là điều tồi tệ nhất đối với tiền điện tử Bitcoin kể từ khi nó lần đầu tiên xuất hiện trên các sàn giao dịch vào năm 2011. Khoảng 1, 2 nghìn tỷ đô la giá trị đã bị xóa khỏi thị trường tiền điện tử trong vài tháng qua, trừng phạt các nhà giao dịch bán lẻ đặt cược lớn vào các dự án tiền điện tử vốn từng mong mỏi đây là khoản đầu tư an toàn.