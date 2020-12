4 mỹ nhân dính “lưới tình” của Lee Nguyễn: Có cả hoa hậu lẫn ca sĩ!

Cách đây ít ngày, Lee Nguyễn đã quyết định rời giải Nhà nghề Mỹ (MLS) để trở lại V.League thi đấu trong màu áo CLB TP.HCM. Bản hợp đồng có thời hạn 1 năm và mức lương của anh được cho là vào khoảng 30.000 USD/tháng. Cách đây hơn 10 năm, Lee Nguyễn từng có quãng thời gian chinh chiến tại giải đấu số 1 bóng đá Việt Nam. Thời điểm ấy, anh không chỉ được biết đến với tài năng và sự nổi tiếng, mà còn rất "sát gái".

Lee Nguyễn từng dính tin đồn hẹn hò với ca sĩ Pha Lê.

Đầu tiên, thời còn thi đấu cho CLB HAGL vào năm 2009, Lee Nguyễn đã dính tin đồn hẹn hò ca sĩ Pha Lê. Lúc ấy, chàng tiền vệ gốc Việt này là một cái tên cực "hót" tại V.League với mức lương khủng lên đến 200 triệu đồng/tháng kèm theo những khoản thưởng hấp dẫn khác.

Bản thân Pha Lê từng trả lời trước báo giới những thông tin xung quanh đến chuyện lần đầu cô gặp Lee Nguyễn. Tuy nhiên, đáp lại những phát ngôn từ người đẹp, Lee Nguyễn phũ phàng nói: "Tôi khẳng định không có chuyện đó. Tôi còn không nhớ mặt cô ấy chứ nói chi là…".

Chính điều này phần nào khiến Pha Lê tổn thương. Để rồi, vài năm sau, nữ ca sĩ khơi lại chuyện cũ trên mạng xã hội: "Từ anh mà thêm scandal xảy ra với tôi, tên tôi bị gán với tên anh trong một thời gian dài cay đắng… và bây giờ anh nói chuyện với tôi như thể không có gì".

Đầu năm 2011, người ta thường xuyên bắt gặp Lee Nguyễn hay sánh đôi với hoa hậu thời trang Trương Tri Trúc Diễm trong những buổi sự kiện nên rộ lên tin đồn 2 người yêu nhau. Lee Nguyễn thực sự có mối quan hệ tình cảm với Trúc Diễm bởi sau các buổi tập ở Bình Dương, cựu cầu thủ PSV thường đưa Trúc Diễm đi ăn tối hay đi chơi ở các quán bar.

Lee Nguyễn nhiều lần bị bắt gặp hay sánh đôi với hoa hậu thời trang Trương Tri Trúc Diễm.

Nhiều đồng đội của Lee Nguyễn cũng thừa nhận rằng, anh chàng sinh năm 1986 này và Trúc Diễm có mối quan hệ trên mức tình cảm bạn bè. Mặc dù thế, mối tình giữa hai người cũng nhanh chóng tan vỡ, chỉ vài tháng khi xuất hiện cùng nhau.

Thời gian sau đó, có người đã dùng điện thoại di động chớp lại những khoảnh khắc "thân mật" giữa Lee Nguyễn và Quách An An rồi tung lên mạng, làm dấy lên nhiều đồn đoán về chuyện tình cảm giữa hai người. Lee Nguyễn giữ im lặng trước tin đồn, còn Quách An An tỏ ra bức xúc khi những hình ảnh riêng tư của mình bị tung lên mạng. Theo cô, mối quan hệ của họ chỉ là bạn bè. Đó là lần gặp gỡ khi Lee Nguyễn từ Mỹ mới trở lại Việt Nam sau thời gian chữa chấn thương và đang chờ thủ tục thanh lý hợp đồng với B.Bình Dương nên 2 người gặp nhau trò chuyện ở quán cafe.

Lee Nguyễn trong lần uống cà phê cùng ca sĩ Quách An An.

Trước khi sang Việt Nam, Lee Nguyễn đã hẹn hò với cô bạn gái người Mỹ tên là Alison. Cả 2 quen nhau đến 5 năm từ thời còn học ở khoa Quản trị Kinh doanh Đại học Indiana. Alison nhiều lần bay 1 vòng trái đất sang Việt Nam để giữ lửa tình yêu với Lee Nguyễn. Tuy nhiên, cả 2 đã dừng lại vào cuối năm 2010 sau nhiều ồn ào tình ái của cầu thủ Việt kiều.

Lee Nguyễn và bạn gái cũ Alison.