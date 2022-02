4 nghi can đánh học sinh lớp 9 ở Bình Phước tử vong chưa đủ 18 tuổi, có bị xử lý hình sự?

Công an tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Công an huyện Phú Riềng bắt 4 nghi can do có liên quan đến vụ án mạng khiến em Phạm Gia Hiệp (15 tuổi, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, huyện Phú Riềng) bị đánh tử vong.



4 nghi can Hào, Hưng, Chiến, Bi tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

4 nghi can có liên quan gồm: Phạm Khánh Hưng (16 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng), Lý Văn Bi, Lê Văn Chiến và Hồ Nhật Hào (cùng 16 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, Bình Phước) đã bị công an bắt giữ.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19/2, em Phạm Gia Hiệp đi bộ trên đường ĐT.741, hướng từ TP.Đồng Xoài đi huyện Phú Riềng thì bất ngờ bị một số kẻ lạ mặt, dùng nón bảo hiểm đánh khiến em ngã xuống đường bất tỉnh. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng mà cả nạn nhân và đối tượng gây án đều là người chưa thành niên.

Tuy nhiên các nghi phạm đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra sẽ khởi tố về Tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

Ông Cường cho biết, theo quy định của bộ luật hình sự hiện hành, người từ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi loại tội phạm.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của các nghi phạm và lời khai người làm chứng, thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường và thu thập không khí vụ án để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Nạn nhân là người chưa đủ 16 tuổi, được xác định là trẻ em, hành vi xâm phạm đến tính mạng của trẻ em là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên những đối tượng gây án trong vụ án này là người chưa đủ 18 tuổi nên cũng sẽ được áp dụng chính sách về người dưới 18 tuổi phạm tội.

Điều 91 Bộ luật hình sự quy định nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội như sau: Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm.

Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào những đặc điểm về nhân thân của họ, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm.

Còn theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, Tội giết người với hành vi có tính chất côn đồ, giết người dưới 16 tuổi khung hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm phải đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tuy nhiên, người thực hiện hành vi phạm tội giết người là người dưới 18 tuổi nên sẽ không áp dụng tù chung thân, tử hình đối với những người này mà chỉ áp dụng mức hình phạt là tù có thời hạn.

Cụ thể bộ luật hình sự quy định mức hình phạt tù có thời hạn với người dưới 18 tuổi như sau: Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.

Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

Như vậy, trong vụ án này, trường hợp cơ quan điều tra xử lý hình sự các đối tượng về tội giết người nhưng tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội các nghi can đã đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi, hình phạt sẽ không quá 18 năm tù.