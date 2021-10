4 ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng nhất Hà Nội, "khi đi lẻ bóng, khi về có đôi"

Chùa Hà

Nhắc đến cầu duyên, người ta sẽ nghĩ ngay đến chùa Hà nức tiếng đất Kinh Kỳ. Chùa Hà có tên chữ là Thánh Đức tự, cùng với đình Bối Hà, lập thành cụm di tích đình – chùa Hà nằm trên mảnh đất, trước kia thuộc làng Dịch Vọng, huyện Từ Liêm, nay thuộc phố Chùa Hà, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Theo truyền thuyết Chùa Hà được xây dựng lên để vua Lê Thánh Tông (trị vì 1460-1497) bày tỏ lòng nhớ ơn các đại thần Nguyễn Trãi, Nguyễn Xí, Đinh Liệt đã cưu mang mình và phế bỏ Lê Nghi Dân để đưa mình lên ngôi vua vào năm 1460.

Ảnh minh họa

Từ lâu, chùa Hà đã là một điểm đến của các bạn trẻ gặp nhiều trắc trở trong đường tình duyên. Người đang yêu mong tình yêu đẹp mãi, hạnh phúc mãi; kẻ cô đơn mong sớm tìm được một nửa còn lại. Người già thì cầu mong sức khỏe, bình an cho gia đình. Đặc biệt là không chỉ ngày rằm, mùng một hay đầu năm mới mà dường như quanh năm, chùa lúc nào cũng đông khách. Người dân ở đây cho rằng sợi dây tơ của những đôi nam nữ được se duyên nhờ cầu phúc tại chùa sẽ vô cùng bền chặt, gắn bó. Chính vì thế mà không ít người thích thú tìm đến ngôi chùa để tham quan, và cầu may.

Địa chỉ: Ngõ 86 Phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội

Phủ Tây Hồ

Phủ Tây Hồ là một trong những ngôi chùa lớn nổi tiếng tâm linh tại thủ đô. Không chỉ là chốn cầu công danh tài lộc, phủ còn là chốn cầu duyên linh thiêng. Được biết, Phủ được lập lên để thờ Liễu Hạnh Công chúa – một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng của người Việt.

Ảnh minh họa

Những ngày lễ đầu năm, khách thập phương cùng tăng ni, phật tử đều kéo tới đây làm lễ. Người cầu an, người cầu may, người cầu công danh, tiền bạc. Song cũng không ít bạn trẻ tới đây cầu duyên, xin thánh đức độ một mối tình. Hoặc thắt sợi chỉ đỏ cho tình yêu thêm bền chặt.

Địa chỉ: Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Am Mị Nương - Đền Cổ Loa

Am Mỵ Nương nằm trong chùa Cổ Loa (Hà Nội). Trong chùa, có am nhỏ thờ một bức tượng không đầu được trang trí rất đẹp và sang trọng tương truyền để tưởng nhớ công chúa Mị Châu bị vua cha chém đầu vì tội phản bội khi xưa. Truyền thuyết về câu chuyện tình cảm sắt son, chung thủy của nàng Mỵ Nương cùng Trọng Thủy khi xưa đã khiến bao người cảm động, tin tưởng rằng đến nơi đây cầu duyên sẽ được linh ứng. Người dân Cổ Loa vẫn truyền nhau câu chuyện ly kì về dân chài quăng lưới trên sông Hoàng Giang kéo được bức tượng với hình người ngồi xếp bằng, hai tay để song song đặt lên đầu gối nhưng lại mất đầu.

Ảnh minh họa

Nhân dân cho rằng đây chính là tượng công chúa Mỵ Châu đã ứng nghiệm vào lời nói năm xưa, trôi ngược Biển Đông về đất Tổ để hầu vua cha. Từ đó hàng năm, người dân trong vùng đã cử người trông coi Am Mỵ Châu, người được cử phải có đạo đức tốt, gia đình đầy đủ hạnh phúc, con cái trưởng thành. Cũng vì câu truyện dân gian vẫn chưa có chứng thực xúc động trên, Am Mỵ Châu được người đời truyền tụng rất có ứng nghiệm cho việc cầu duyên, cầu hạnh phúc gia đình.

Cứ thế, một đồn mười, người ta đổ về đây mong kiếm tìm hạnh phúc. Chính vì vậy am Mỵ Nương được người đời truyền tụng là rất có ứng nghiệm trong cầu duyên và hạnh phúc gia đình. Người đổ về Am Mỵ Nương mỗi độ xuân về để mong điều may mắn, tốt đẹp và hạnh phúc cho bản thân và gia đình.

Địa chỉ: Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Chùa Phúc Khánh

Chùa Phúc Khánh là một trong những chùa linh thiêng được người dân Hà Nội rất tín. Nơi đây còn có tên Chùa Sở là 1 ngôi chùa lâu đời ở Hà Nội. Chùa đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia năm 1988 Đêm 30 Tết, sau khi tiếng chuông giao thừa điểm 12 tiếng là lúc người dân rủ nhau kéo đến chùa Phúc Khánh để hái lộc đầu năm.

Ngoài mong muốn may mắn ngập tràn cả năm, chùa Phúc Khánh còn nổi tiếng linh thiêng trong việc cầu tài danh, tình duyên. Dù là sáng sớm hay chiều muộn, đêm giao thừa, ngày đầu năm hay ngày thường, ngày lễ ngôi chùa luôn đông du khách và các bạn trẻ tìm đến để cầu duyên, cầu bình an, tìm cảm giác yên bình trong không gian yên tĩnh, cổ kính của chùa.

Ảnh minh họa

Tâm trạng chung của những cô gái chàng trai khi đi khấn cầu duyên ở Chùa Phúc Khánh có khi là niềm vui được trong tay nhau đi lễ chùa, có khi là nỗi lo lắng, khổ sở… Nhưng điều mà họ cảm thấy được rõ nhất chính là sự bình yên trong tâm hồn. Từ đó, họ tin vào điều mình nguyện cầu sẽ thành sự thực.



Địa chỉ: 382 Tây Sơn, phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội.