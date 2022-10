4 người tử vong do mưa lũ tại Đà Nẵng

Theo đó, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng - đại tá Phan Văn Dũng thông tin, đã có 4 trường hợp tử vong do mưa lũ tối qua (14/10). Trong đó có 3 trường hợp đuối nước là V.H.N.T (SN 2006, quê Quảng Bình), bị đuối nước tại khu vực đường Mẹ Suốt; L.M.T (SN 1964) bị đuối nước do đi đánh cá bắt cá và N.M.Đ (SN 1935, trú đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây) bị đuối nước tại nơi thường trú và một trường hợp là cán bộ Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.



Theo đại tá Phan Văn Dũng, đã huy động toàn bộ lực lượng để ứng cứu người dân trong đêm, thành công nhiều trường hợp, đưa đến nơi an toàn.

Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng - đại tá Phan Văn Dũng tại cuộc họp. Ảnh: D.B

Theo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Đà Nẵng, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), bão số 5 gây mưa lũ lớn tại Đà Nẵng.

Từ trưa 14/10, ATNĐ đã mạnh lên thành bão số 5 (SONCA), tối 14/10, bão đã suy yếu thành ATNĐ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ và không khí lạnh, Đà Nẵng từ ngày 13 đến ngày 14/10 đã có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 400-700mm, cao nhất tại Sơn Trà 775mm. Thời điểm mưa lớn nhất từ 19h đến 21h ngày 14/10.

Sáng 15/10, hàng loạt ô tô bị "mắc cạn" trên nhiều tuyến đường tại Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Báo cáo nhanh công tác khắc phục thiệt hại, đến 7h30 ngày 15/10, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Đà Nẵng cho biết, tại quận Liên Chiểu, các lực lượng cứu hộ huy động xe đặc chủng và xe múc chuyên dụng để tiếp cận hỗ trợ các phường ứng cứu những khu vực ngập sâu để sơ tán khoảng 100 hộ dân đến nơi an toàn.

Tại quận Sơn Trà, sơ tán 28 hộ với 114 người, trong đó 3 người cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận, 1 phụ nữ có thai được di chuyển an toàn đến UBND phường Thọ Quang...