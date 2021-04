4 thói quen của Từ Hi Thái hậu khiến người hầu khiếp sợ

Bên cạnh Võ Tắc Thiên, Từ Hi Thái hậu là một trong những người phụ nữ quyền lực bậc nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Bà là phi tần của Thanh Văn Tông Hàm Phong đế, mẹ đẻ của Thanh Mục Tông Đồng Trị Hoàng đế. Bà trở thành Hoàng Thái hậu nhiếp chính của triều đình nhà Thanh cùng với Từ An thái hậu khi vua Đồng Trị lên ngôi. Sau khi Đồng Trị qua đời, Thanh Đức Tông Quang Tự Hoàng đế lên ngôi, bà lại tiếp tục nhiếp chính.

Nhắc đến Từ Hi Thái hậu, ngoài cuộc đời phong ba nhưng không kém phần ly kỳ, không thể không nhắc đến thói ăn chơi xa hoa cùng những thói quen kỳ lạ của bà. Nhất cử nhất động của Từ Hi Thái hậu đều được người đời quan tâm, trong dân gian lưu truyền rằng bà có “4 điều kỳ quặc” khiến cho các thái giám và cung nữ đều vô cùng khổ sở.

1. Không che ô khi trời mưa

Điều kỳ quặc thứ nhất của Từ Hi là “không che ô khi trời mưa”. Ở thời hiện đại, việc dạo chơi dưới mưa là một lẽ thường tình bởi sự lãng mạn vốn có của nó. Tuy nhiên, dạo chơi dưới mưa quá nhiều rất dễ khiến chúng ta đối mặt với những vấn đề về sức khỏe. Dạo chơi bên ngoài vào những ngày trời đẹp thì chẳng có gì đáng nói, nhưng không hiểu sao vào những ngày trời mưa, Từ Hi Thái hậu lại thích đi ra ngoài dạo chơi hơn.

Tương truyền rằng, Từ Hi thích tản bộ dưới mưa. Chỉ cần không phải là những cơn mưa quá to, Từ Hi sẽ đi dạo trong mưa. Điều này lại khiến cho các thái giám và cung nữ theo hầu phải chịu khổ, bởi lẽ, cung quy nghiêm ngặt, chủ tử không che ô thì người hầu cũng chỉ có thể cầm ô trong tay mà không dám mở ô ra che mưa, vậy là họ đành phải dầm mưa cùng chủ nhân.

Điều kỳ quặc thứ hai của Từ Hi Thái hậu chính là “ra ngoài phải mang theo túi màu vàng”. Khi bà đi ra ngoài, phía sau có rất nhiều thái giám và cung nữ theo hầu. Hầu hạ Từ Hi không dễ dàng chút nào, mỗi người đều có trách nhiệm riêng của mình, hơn nữa tất cả đều phải được dạy bảo rất kỹ lưỡng mới có thể hầu hạ Từ Hi để tránh sai sót làm phật lòng chủ tử. Đặc biệt hơn trong số đó, có một người chuyên cầm túi màu vàng cho Từ Hi Thái hậu, bà đi đến đâu, người cũng phải mang theo đến đó.

Theo như cung nữ Dục Đức Linh theo hầu bà năm xưa kể lại rằng: bên trong cái túi này đựng rất nhiều gậy bằng tre, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra trừng phạt những thái giám, cung nữ phạm sai lầm, mà lại không được phát ra âm thanh. Có một lần Từ Hi bị tiếng pháo làm thức giấc, bà liền lấy gậy trong cái túi vàng ra để đánh thái giám hầu cận đó một trận.

Điều kỳ quặc thứ ba của Từ Hi Thái hậu chính là “phải để quả táo ở bên cạnh khi ngủ”. Từ Hi Thái hậu thích ngửi mùi của quả táo để đi vào giấc ngủ. Bà cho rằng táo rất thơm ngon, cho nên có tác dụng an thần. Thêm vào đó, quả táo còn có một ý nghĩa khác, đó chính là bình an (quả táo trong tiếng Hoa gọi là bình quả), vì vậy bất luận là ở trên giường của bà hay là ở trên bàn nơi chỗ ngồi của bà, bà đều sai người đặt một quả táo lên đó.

4. Không được rụng tóc lên gối

Điều kỳ quặc cuối cùng của vị Thái hậu quyền lực này là “không được rụng tóc lên gối”. Điều này có rất ít người biết đến, trong lúc chải tóc rất khó tránh làm tóc rụng, nhưng Từ Hi Thái hậu rất chăm sóc mái tóc của mình, hơn nữa còn cho rằng tóc có quan hệ mật thiết với việc sống lâu, nếu rụng tóc nghĩa là bị tổn thọ.

Từng có một thái giám chải đầu cho Từ Hi, kết quả không cẩn thận làm rụng một sợi tóc, Từ Hi nổi giận yêu cầu thái giám đó phải nối lại sợi tóc đó, khiến cho tên thái giám sợ đến mức quỳ xuống khóc lóc, khi ấy Từ Hi mới chịu đuổi tên thái giám ra ngoài.

Tương truyền rằng một trong những nguyên nhân mà thái giám Lý Liên Anh được Từ Hi sủng ái như vậy, chính là rất biết cách chải tóc cho Từ Hi. Có một lần Từ Hi Thái hậu nghe nói rằng ở ngoài cung đang thịnh hành một kiểu tóc mới, đột nhiên bà vô cùng hứng thú với điều này. Nhưng các cung nữ và thái giám đều không biết cách chải cho đẹp, khiến Từ Hi thái hậu rất tức giận.

Khi Lý Liên Anh vừa mới vào cung, không có chỗ dựa dẫm, sau khi một thái giám đồng hương nói cho Lý Liên Anh biết rằng Từ Hi Thái hậu thích một kiểu tóc mới ở bên ngoài cung, Lý Liên Anh bắt đầu khổ luyện cách chải kiểu tóc mới này, cuối cùng quả nhiên là khiến cho Từ Hi Thái hậu vô cùng vui mừng.

Mỗi ngày Lý Liên Anh phải chải tóc cho Từ Hi Thái hậu ba lần, không những có thể chải đẹp, chải tỉ mỉ, chải cẩn thận mà còn vừa chải vừa dùng thuốc dưỡng tóc để nuôi dưỡng tóc cho Từ Hi. Cũng nhờ vào kỹ năng này mà Lý Liên Anh có được địa vị thái giám chải đầu, có thể tiếp cận với Từ Hi Thái hậu mỗi ngày, trở thành thái giám được Từ Hi Thái hậu sủng ái và tin tưởng nhất.

Thậm chí Từ Hi còn phá vỡ quy định hoàng gia là “cấp bậc của thái giám chỉ hạn chế trong tứ phẩm”, phong Lý Liên Anh làm Tổng quản thái giám nhị phẩm, thống lĩnh toàn bộ hoạn quan trong cung. Lý Liên Anh trở thành tổng quản thái giám, ở bên cạnh Từ Hi Thái hậu gần 53 năm, được xem là hoạn quan có quyền thế nhất vào cuối nhà Thanh.