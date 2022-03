4 yêu cầu "nóng" của Cục trưởng với Công an TP.Hà Nội về Đề án 06

Dữ liệu dân cư phải luôn "đúng, đủ, sạch, sống"

Như Dân Việt đã đưa tin, TP.Hà Nội là nơi làm điểm, "làm mẫu" trong thực hiện Đề án 06.

Theo TP.Hà Nội, nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06, ngay sau Hội nghị triển khai đề án của Chính phủ ngày 18/1/2022, UBND TP.Hà Nội đã quán triệt, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Đề án quyết liệt, những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án đã được UBND Thành phố triển khai cơ bản đúng tiến độ.

Để đảm bảo các điều kiện triển khai Đề án 06, UBND TP.Hà Nội đã chỉ đạo Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu việc bố trí nguồn nhân lực; rà soát cơ sở vật chất, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin; nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết TTHC; nâng cao năng suất lao động của Bộ phận Một cửa các cấp; Xây dựng cơ chế, chính sách, quy định đối với cán bộ, công chức Bộ phận Một cửa các cấp; bố trí nguồn kinh phí theo từng nhiệm vụ để đảm bảo triển khai thực hiện…

Theo đại tá Nguyễn Hồng Ky, Công an TP.Hà Nội đã cập nhật làm sạch được hơn 7,9 triệu dữ liệu thông tin công dân trên địa bàn. Ảnh: QV

Về phía Công an Thành phố, đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, để đảm bảo triển khai hiệu quả Đề án với nền tảng cốt lõi là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị cập nhập, bổ sung đầy đủ, kịp thời thông tin công dân đảm bảo dữ liệu dân cư phải luôn "đúng, đủ, sạch, sống".

Đối với cơ sở dữ liệu dân cư, Công an Thành phố đã cập nhật làm sạch được hơn 7,9 triệu dữ liệu thông tin công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn, đạt 99,5%. Đối với cấp Căn cước công dân gắn chíp, Công an Thành phố đã thu nhận được gần 5,7 triệu dữ liệu, đạt trên 98% so với chỉ 2 tiêu Bộ Công an đã giao trong các đợt cao điểm cấp căn cước công dân trước đây…

Đối với việc tiếp nhận thông tin xác thực định danh điện tử cá nhân Bộ Công an đang bắt đầu tổ chức triển khai, Công an Thành phố sẽ chủ động có kế hoạch triển khai thực hiện quyết liệt, đảm bảo hoàn thành đúng chỉ tiêu, tiến độ đã đề ra.

4 yêu cầu của Cục trưởng

Trong buổi hội nghị trực tuyến mới nhất tới các điểm cầu Công an quận, huyện, thị xã hướng dẫn về cấp thẻ căn cước công dân, định danh diện tử và cư trú cho công dân trên địa bàn Thành phố do Công an TP.Hà Nội tổ chức, Trung tướng Tô Văn Huệ - Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH nhấn mạnh, để đảm bảo công tác triển khai Đề án 06 nói chung, công tác triển khai thí điểm cấp tài khoản định danh điện tử trên địa bàn TP.Hà Nội nói riêng được hiệu quả, yêu cầu Công an TP.Hà Nội thực hiện 4 nội dung quan trọng.

Trung tướng Tô Văn Huệ đặt ra một số yêu cầu quan trọng cho Công an TP.Hà Nội trong việc thực hiện Đề án 06. Ảnh: QV

Thứ nhất, khẩn trương triển khai đầy đủ các nội dung của Đề án 06. Trong đó, phân công trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, tham mưu UBND Thành phố nghiên cứu, trao đổi, phối hợp với Tổ công tác của Chính phủ, triển khai Đề án để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo đúng tiến độ.

Thứ ba, nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 56 để triển khai Đề án theo chức năng lực lượng Công an nhân dân, xác định việc thực hiện Đề án 06 là một trong những nội dung công tác trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị liên quan với quyết tâm thể hiện sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

Thứ tư, quan tâm, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền Đề án 06 tại địa phương, nhất là tuyên truyền về các dịch vụ công và những tiện ích người dân được hưởng khi sử dụng định danh điện tử; phối hợp với các đơn vị liên quan thúc đẩy thực hiện có hiệu quả việc giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính thiết yếu liên quan đến người dân.

Cũng tại buổi tập huấn này, các cán bộ tham gia tập huấn được giới thiệu tổng quan hệ thống định danh điện tử; hướng dẫn quy trình thu nhận hồ sơ định danh điện tử đối với Công an cấp huyện, xã; thực hành thu nhận hồ sơ định danh điện tử trên phần mềm máy.