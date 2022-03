Thứ trưởng Bộ Công an hỏi "bao giờ người dân được hưởng lợi", ông Chu Ngọc Anh nói gì?

Chiều 17/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo 06 TP.Hà Nội chủ trì phiên họp lần 1 với Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ.



Cuộc họp có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an - Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ cùng đại diện các bộ, ngành liên quan của Trung ương.

Làm đến đâu phải chắc đến đấy

Mở đầu phiên thảo luận, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, các đơn vị cần trả lời rõ câu hỏi: "Bao giờ người dân được hưởng lợi? Thực hiện các thủ tục thế nào...".

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: P.K.



Sở Tư pháp, Sở TTTT Hà Nội báo cáo về việc thực hiện thủ tục khai sinh, khai tử và đăng ký kết hôn trực tuyến trong tháng 3 này. Theo đó, quy trình đã sẵn sàng, được vận hành thử thành công và sẵn sàng triển khai để phục vụ nhân dân.

Một số vướng mắc về việc phân quyền kết nối, vận hành cơ sở dữ liệu dân cư được các đơn vị của Hà Nội đặt ra và các cơ quan chức năng của Bộ Công an để giải đáp, làm rõ.

Với một số thủ tục còn lại cần triển khai trong thời gian tới, các đơn vị của Hà Nội đã báo cáo chi tiết về kế hoạch triển khai.

Công an TP.Hà Nội báo cáo đã thực hiện dịch vụ công cấp độ 4 với thủ tục khai báo tạm trú, tạm vắng. Thủ tục đăng ký xe ô tô và mô tô và xử phạt hành chính đang trong giai đoạn thực nghiệm ở Hà Nội; các thủ tục khác cơ bản đã được tập huấn, sẵn sàng đáp ứng trong thời gian tới và chỉ còn vướng mắc trong việc kết nối thanh toán trực tuyến với mốt số dịch vụ công cấp độ 4.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội phát biểu tại phiên họp. Ảnh: P.K.



Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội trước mắt xem xét triển khai trực tuyến với các thủ tục: Đăng ký phương tiện giao thông ở 30 trụ sở công an các quận, huyện, thị xã; cấp hộ chiếu phổ thông cho người dân...

Công an Hà Nội cũng cần tiếp tục đẩy nhanh cấp CCCD gắn chip, mã định danh điện tử cho người dân bởi đây là điều kiện để người dân tham gia các dịch vụ công trực tuyến. "Làm đến đâu phải chắc đến đấy. Người dân khi được hưởng các tiện ích sẽ tin tưởng và yêu cầu nhiều hơn. Chúng ta phải luôn sẵn sàng", Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc triển khai đề án sẽ đảm bảo quản lý thống nhất, tập trung, thuận lợi, minh bạch, hiệu quả. Để làm được điều đó, ngoài trách nhiệm, phải rất đam mê, nhiệt huyết; cần nỗ lực tìm mọi cách đảm bảo tiến độ đề ra.

Đánh giá Hà Nội rất cầu thị khi nhiều lần mời Tổ công tác của Chính phủ về làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Hà Nội được lựa chọn làm điểm trong 5 thành phố lớn nên "kết quả phải rõ nét, có chuyển động, hướng tới trung tâm là người dân và doanh nghiệp".

Qua nghe các đơn vị báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nói rõ, nhiều nội dung các sở ngành có thể chủ động bàn bạc, kết nối; phải về cơ sở, nghiên cứu kỹ, làm sao để người dân thuận tiện nhất, ít phải đi lại nhất trong thực hiện các thủ tục.

Để hoàn thành kịp tiến độ Đề án 06 thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các đơn vị liên quan của TP.Hà Nội cần chủ động phối hợp, tăng cường kết nối chia sẻ, cập nhật dữ liệu dân cư nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, Hà Nội cần bố trí ngân sách hợp lý; tiếp tục rà soát lại kho dữ liệu dân cư, các công nghệ, thiết bị, phần mềm để triển khai Đề án nhằm tránh lãng phí.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 06 TP tiếp tục phân công, phân cấp để rõ trách nhiệm từng đơn vị, địa phương cũng như mỗi cá nhân khi triển khai phần việc của mình. Tổ công tác cần tổng hợp các yêu cầu với các bộ ngành để giải quyết nhanh nhất những khó khăn, vướng mắc hiện nay.

Triển khai ngay những dịch vụ công thiết yếu người dân đang mong chờ

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh bày tỏ đồng tình với với các ý kiến của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc và nhấn mạnh trách nhiệm đi đầu, làm mẫu của Thủ đô.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội phân tích, cần nhìn thấy trước tác động xã hội lớn lao mạnh mẽ với 25 thủ tục thiết yếu này khi được triển khai. Đây là việc chưa có tiền lệ, với nhiều bài toán cần cân nhắc.

"Không cầu toàn, việc nào người dân mong chờ thì triển khai ngay. Ưu tiên nỗ lực hoàn thành trong tháng 5/2022", ông Chu Ngọc Anh nêu rõ quan điểm.

Với 25 thủ tục thiết yếu, ông Chu Ngọc Anh yêu cầu làm từng ngành một theo thứ tự ưu tiên đã được đề ra; các đơn vị phải phối hợp, liên thông, về xã phường để nắm bắt. Ông cũng khẳng định, Hà Nội sẽ chủ động tối đa trong các phần việc thuộc thẩm quyền và đề nghị Tổ công tác của Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, điều phối, tháo gỡ khó khăn cho Thủ đô…