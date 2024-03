400 người vào cuộc truy bắt nghi phạm giết người Lò Văn Xươm

Theo đó, khoảng 19h15 ngày 05/3/2024 tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân tử vong là chị L.T.L (sinh năm 2003, trú tại xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên).



Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã tới hiện trường, trực tiếp chỉ đạo, phân công, huy động, động viên các lực lượng triển khai các mũi vây bắt nghi phạm Lò Văn Xươm. Ảnh: CALC

Nghi phạm gây án được xác định là Lò Văn Xươm (sinh năm 2001), trú tại bản Nậm Há, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ). Được biết, sau khi gây án, nghi phạm Lò Văn Xươm đã cầm theo hung khí bỏ chạy theo hướng xã Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên), nghi chạy sang huyện Sìn Hồ.

Sau khi nhận tin báo vụ án, Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã đến các địa bàn để chỉ đạo, phân công, huy động, động viên các lực lượng triển khai các mũi vây bắt nghi phạm.

Tuy nhiên, do địa hình truy bắt trải rộng, nhiều lối mòn, rừng rậm nên công tác truy tìm gặp nhiều khó khăn. Công an Lai Châu đã huy động 260 cán bộ chiến sỹ; chính quyền các huyện Tân Uyên, Sìn Hồ đã chỉ đạo huy động 150 dân quân, an ninh thôn bản tham gia các tổ truy bắt, các chốt kiểm soát.

Chính quyền các huyện Tân Uyên, Sìn Hồ (Lai Châu) đã huy động 150 dân quân, an ninh thôn bản tham gia các tổ truy bắt nghi phạm Lò Văn Xươm. Ảnh: CALC

Công an tỉnh Lai Châu kêu gọi đối tượng gây án ra đầu thú và đề nghị nhân dân chia sẻ để cộng đồng được biết, tố giác cung cấp thông tin phục vụ bắt giữ đối tượng.