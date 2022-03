43/67 ca nhiễm Omicron "tàng hình", liệu TP.HCM có xuất hiện làn sóng Covid-19 mới?

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi tại cuộc họp. Ảnh: H.V

Chủ tịch TP Phan Văn Mãi cho biết, gần đây trên một số phương tiện truyền thông có thông tin trong 6 tháng tới, TP.HCM sẽ xuất hiện thêm một làn sóng dịch nữa, ít nhiều gây lo lắng với người dân. Do đó, ông Mãi yêu cầu ngành y tế phân tích, đánh giá đúng tình hình, đưa ra các giải pháp phù hợp trong phòng, chống dịch.



Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ, việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Dù ngành giáo dục nói số ca mắc tại trường học tăng đã có dự kiến và chuẩn bị, tuy nhiên, trong thực tế, có nhiều diễn biến khó để chuẩn bị trước.

"Qua một tháng cho học sinh đến trường, chúng ta cần cập nhật, điều chỉnh các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn nhất cho học sinh trước Covid-19. Trong những ngày qua, Sở GD-ĐT cùng Sở Y tế đã cùng ngồi lại để hệ thống, cập nhật các biện pháp an toàn trong trường học. Do đó, các quận, huyện, TP.Thủ Đức cần nắm được tinh thần này, tránh tình trạng có nơi làm các biện pháp cực đoan, gây lo lắng, nhưng cũng có nơi làm lơ là", Chủ tịch UBND TP lưu ý.

Ông Mãi yêu cầu các địa phương, các ngành, nhất là Sở Y tế bàn kỹ các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp khi tháng 3 tới, TP mở cửa hoàn toàn về du lịch và đường hàng không. Cụ thể, cần đưa ra những biện pháp nào cho phù hợp?

Cập nhật tình hình dịch bệnh, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng cho biết, đến nay trên thế giới trải qua 3 làn sóng, tương ứng với một biến chủng. Cụ thể, làn sóng 2 là Delta và làn sóng 3 là Omicron với 2 biến thể là BA.1 và BA.2, còn gọi là biến thể tàng hình. Một số nước trải qua đợt dịch thứ 3 chủ yếu là BA.1; biến chủng BA.2 mới chỉ xuất hiện ở một vài nước ở châu Phi, Ấn Độ.

Chủng Omicron "tàng hình" đang chiếm ưu thế. Ảnh: B.D

Thông tin về các ca nhiễm, theo ông Thượng, trong ngày hôm qua, khi sàng lọc qua PCR nghi Omicron là 103 ca. Tiến hành giải mã gene 67 mẫu phát hiện 24 mẫu mắc chủng BA.1; 43 mẫu là BA.2 (chiếm 64%).

"Biến chủng BA.2 lây lan nhanh hơn BA.1. Nếu có làn sóng lây nhiễm mới BA.2, vaccine vẫn có hiệu quả bảo vệ cơ thể không bị nặng. Do vậy việc tiêm chủng vaccine Covid-19 vẫn đang được đẩy mạnh", ông Thượng thông tin.