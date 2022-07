Ngày 14/7 vừa qua, một người phụ nữ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình khi đang cấy lúa ngoài đồng thì gặp mưa dông kèm sấm sét, bị sét đánh chết tại chỗ. Như vậy, chỉ trong vòng 2 tháng, tại tỉnh này xảy ra 4 vụ sét đánh làm 6 người thiệt mạng.

Cùng ngày, tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 2 người phụ nữ đang trên đường đi làm cũng bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Hay như mới đây, ngày 21/7, một người phụ nữ ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La bị sét đánh tử vong khi đang cấy lúa.

6 tháng đầu năm 2022 đã có 44 người chết do sét đánh. Ảnh minh họa

Đây là những thông tin đáng buồn, làm thiệt hại về người do sét đánh gây ra. Theo con số thống kê của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, 6 tháng đầu năm 2022 đã có 44 người chết do sét đánh.

Và tính từ năm 2017 đến 25/7/2022 tổng số người bị sét đánh lên tới 175 người, trung bình mỗi năm khoảng 29 người.

Liên tục có những tai nạn thương tâm do sét đánh xảy ra gần đây khiến người dân không khỏi hoang mang. Vì sao số lượng sét gần đây lại nhiều?

Theo dự báo viên Nguyễn Thị Thanh Bình, Phòng Dự báo số trị viễn thám (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), có nhiều nguyên nhân dẫn đến nhiều trường hợp thương vong do sét đánh. Việt Nam nằm ở khu vực tâm dông của châu Á, là một trong ba tâm dông lớn nhất trên thế giới.

Việt Nam mỗi năm có khoảng 2 triệu cú sét đánh xuống, tuy nhiên không rải đều các tháng trong năm mà tập trung vào giai đoạn từ tháng 4-5 qua mùa hè đến đầu mùa thu, đặc biệt giai đoạn chuyển tiếp đầu và cuối hè.

Hiện trường vụ sét đánh trúng 3 người đang đi đường khiến họ tử vong tháng 5/2022. Ảnh cắt từ clip

Năm nay, mưa nhiều hơn mọi năm, tần suất xuất hiện các cơn mưa nhiều hơn. Mưa mùa hè được hình thành từ hầu hết các đám mây đối lưu, ngoài khả năng gây ra mưa rào còn gây ra dông, sét, tố lốc.

Nói về nguyên nhân gây ra các vụ sét đánh tử vong gần đây, bà Bình cho biết, ngoài yếu tố tự nhiên còn do tác động của con người. 80% các vụ tử vong do sét đánh là vi phạm các nguyên tắc an toàn trong khuyến cáo về dông sét.

Các khuyến cáo này được nói rất nhiều. Ví dụ ở trong nhà phải đóng các cửa sổ, cửa ra vào, tắt các thiết bị điện không cần thiết. Khi ở ngoài trời phải tránh các vật dụng bằng kim loại.

Theo các chuyên gia của Viện Vật lý địa cầu, để phòng, chống sét đánh trong trường hợp đang ở trong nhà thì cần ngắt các thiết bị điện khỏi nguồn điện; tránh các chỗ ẩm, ướt (bồn tắm, bể nước, bồn nước); đứng xa cửa sổ, cửa ra vào; tránh xa ít nhất 1m các dây điện thoại, dây điện, đồ dùng điện.

Trường hợp ở ngoài trời thì phải tránh xa cây cao; vứt bỏ các vật dụng kim loại trong người; không đứng ở đỉnh đồi, vùng đất trống; không đứng, ngồi cạnh cột điện, đường dây tải điện; nhà cao tằng phải có cột thu lôi; ở vùng nông thôn, đồi núi trồng nhiều cây xanh (nhưng không quá cao và sát nhà).