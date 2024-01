5 cây cảnh không thể cho tặng, cẩn thận kẻo mang hết đi phước lành và may mắn

Nhiều người thích tặng cây cảnh cho bạn bè, đối tác vào những dịp lễ Tết, kỷ niệm, mừng sinh nhật, mừng khai trương... Kèm theo những cây cảnh, bình hoa đẹp là những lời chúc tốt lành, bày tỏ được sự chu đáo, chân thành của bản thân.

Tuy nhiên, theo người già, có 1 số cây cảnh không thích hợp để cho tặng. Một số cây cảnh có thể mang đến những điềm báo không may mắn.

Một số cây lại có thể gây hại cho người tặng, khiến bạn mất cả phước lành và may mắn. Dưới đây là 5 cây cảnh mà người già khuyên không nên tặng.

Quất là cây cảnh tốt lành, rất tốt cho phong thủy gia đình. Ảnh minh họa Toutiao

1. Cây cảnh: Quất

Quất là một loại cây cảnh ngắm trái cây mà ai cũng biết. Cây cảnh này phổ biến vào dịp Tết Nguyên đán, là loài cây tài lộc được mọi người thích trưng bày ở nhà vào dịp Tết Nguyên đán.

Quất là cây cảnh tốt lành, rất tốt cho phong thủy gia đình. Cành lá sum suê, hương hoa thơm ngát, quả vàng lúc lỉu tượng trưng cho sự "giàu có, may mắn và thịnh vượng". Theo người già, đặt quất trong nhà lâu dài có thể thu hút và giữ lại Thần Tài.

Tuy nhiên, người già rằng nếu tặng quất thì có thể làm tổn hại đến tài sản của mình, chẳng khác nào cho đi may mắn, cát tường. Do đó nên thận trọng khi tặng quất.

Vì mang ý nghĩa là phồn vinh thịnh vượng nên hoa mẫu đơn được sử dụng trưng trong nhà với mong muốn loài cây này mang lại giàu sang cho gia chủ. Ảnh minh họa Toutiao

2. Cây cảnh: Mẫu đơn

Hoa mẫu đơn là loài hoa tài lộc. Cây cảnh này khi nở hoa sẽ có nhiều màu lộng lẫy, vô cùng kiêu sa, sang trọng là "vua" của các loài hoa và ít hoa nào đẹp bằng.

Vì mang ý nghĩa là phồn vinh thịnh vượng nên hoa mẫu đơn được sử dụng trưng trong nhà với mong muốn loài cây này mang lại giàu sang cho gia chủ. Đây cũng là loài hoa tượng trưng cho sự cao quý và cát tường.

Mẫu đơn tượng trưng cho sự thịnh vượng, ổn định của gia đình, việc giữ chúng trong nhà có ý nghĩa sâu sắc và có thể điều chỉnh phong thủy mang lại may mắn. Do đó, bạn không nên tặng đi cây mẫu đơn mà mình đã nuôi dưỡng lâu năm, kẻo cho đi cả tài lộc và may mắn.

Bông hoa đỏ lộng lẫy, may mắn, chiêu tài nên thật hoàn hảo để đặt một chậu cây cảnh này trong nhà vào dịp năm mới. Ảnh minh họa SH

3. Cây cảnh: Dứa cảnh nến đỏ

Dứa cảnh nến đỏ là điềm báo may mắn rất được ưa chuộng. Loại cây cảnh có hoa đỏ tươi này mang ý nghĩa tốt đẹp, giá trị cao và thời gian ra hoa kéo dài.

Với hình dạng lá xanh bao quanh 1 bông hoa đỏ rực rỡ đến chói mắt ở giữa, dứa nến cảnh biểu tượng của ngọn lửa ấm áp của tình yêu để mang lại hạnh phúc cho gia đình. Đồng thời, nó còn mang một ý nghĩa về sự cầu chúc cho một năm sung túc sum vầy.

Bông hoa đỏ lộng lẫy, may mắn, chiêu tài nên thật hoàn hảo để đặt một chậu cây cảnh này trong nhà vào dịp năm mới.

Là loại cây may mắn nên bạn cũng đừng dễ dàng cho đi may mắn của gia đình, kẻ phúc lành cũng đi mất.

Loài cây này được mệnh danh là cây "thuận buồm xuôi gió" nên chúng được nhiều người lựa chọn đặt trong nhà để mang lại may mắn, thuận lợi cho gia đình. Ảnh minh họa SH

4. Cây cảnh: Lan ý

Lan ý thường được biết đến bởi những cái tên khác như hoa lan ý, bạch môn, vỹ hoa trắng, cây huệ hòa bình,… và tên khoa học của nó là Spathiphyllum Wallisii, thuộc họ Araceae (Ráy). Nó có nhiều tên tiếng Anh rất có ý nghĩa như peace lily (huệ hòa bình ), white sails (cánh buồm trắng ).

Loài cây này được mệnh danh là cây "thuận buồm xuôi gió" nên chúng được nhiều người lựa chọn đặt trong nhà để mang lại may mắn, thuận lợi cho gia đình.

Lan ý có vẻ ngoài rất tao nhã, có giá trị trang trí cao, trông giống như một con thiên nga kiêu hãnh và đứng duyên dáng, vì vậy nó được những người đam mê làm vườn hoa vô cùng yêu thích.

Đặt cây cảnh này trên bàn làm việc, phòng khách rất tốt, tuy nhiên loại hoa này không thể dễ dàng tặng cho người thân, bạn bè vì có thể tán lộc của chính bạn.



Cây cảnh này cũng tượng trưng cho sự may mắn, nhiều con cái, tài lộc dồi dào và giàu có. Ảnh minh họa Toutiao

5. Cây cảnh: Kim ngân lượng

Kim ngân lượng còn được gọi là hạt giàu có, là biểu tượng của sự giàu có và may mắn. Cây cảnh này có lá xanh thẫm, sáng bóng, giàu sức sống, rễ thịt, nở hoa vào đầu mùa hè.

Quả hạch hình cầu, đường kính quả 8-12mm, quả chuyển sang màu đỏ vào đầu mùa đông, màu đỏ tươi và bóng, thời gian đậu quả trên 10 tháng hoặc lâu hơn, cũng rất ít khi rụng.

Theo quan niệm phong thủy, màu đỏ là màu tượng trưng cho sự may mắn. Cây trái sai quả trĩu cành là biểu hiện của ấm no, sung túc.

Những chùm quả kim ngân lượng màu đỏ mang đến cho người ta cảm giác ấm áp, nồng nhiệt, vẻ đẹp của tình yêu, thêm cảm giác thành công, vui vẻ, giàu có và cát tường, tràn đầy hạnh phúc và cao quý, có tính trang trí cao.

Cây cảnh này cũng tượng trưng cho sự may mắn, nhiều con cái, tài lộc dồi dào và giàu có.

Khi muốn tặng cây cảnh cho người khác, bạn nên thận trọng. Ảnh minh họa Toutiao

Tuy nhiên, những loại cây có ý nghĩa tốt lành như kim ngân lượng nên thận trọng khi tặng cho người khác. Nhất là khi bạn đã nuôi chúng trong nhà lâu ngày càng không dễ dàng bê đi tặng người kẻo tiêu tán hết tài lộc và may mắn trong nhà.