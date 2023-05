5 cây cảnh "nhìn xa trông rộng", tiền nhân trồng cây, con cháu hưởng phúc lộc, phú quý

Nếu bạn có sân vườn và muốn trồng cây cảnh, bạn nên chọn những cây cảnh có tuổi thọ cao, đẹp và dễ nuôi. Những cây cảnh này không chỉ bạn hưởng lợi mà con cháu "ba đời" cũng được hưởng phúc.

Dưới đây là những cây cảnh điềm lành, có "tầm nhìn xa trông rộng", có thể làm báu vật gia truyền mà bạn để lại cho con cháu nhiều thế hệ sau. Năm cây cảnh càng trồng càng giá trị.



Chúng không chỉ có giá trị làm cảnh, có ý nghĩa phong thủy tốt lành, chiêu tài, hút lộc, mang thịnh vượng đến cho gia đình mà còn thực sự là gia tài truyền đời, càng trồng lâu càng có giá. Bây giờ trồng cây, tiền nhân hưởng phúc, con cháu hưởng phú quý.

1. Cây cảnh: Cẩm tú cầu thân gỗ

Cẩm tú cầu thân gỗ là cây cảnh được ưa chuộng trong thời gian qua. Cây cảnh này có thân cao lớn, có thể mọc cao 2-3m, cành lá rậm rạp, khả năng sinh trưởng mạnh. Sau 2-3 năm, cây cảnh sẽ có vẻ già cỗi, cổ thụ và ngày càng trở nên nổi bật.

Cây cảnh nở hoa trắng muốt, nổi bật cho bạn cảm giác mát lạnh như "tuyết rơi mùa hè", vô cùng độc đáo và quyến rũ. Có một số cây hoa màu xanh lá nhạt. Trông cây cảnh này trong vườn vô cùng sang trọng, quý phái.

Cây cảnh cẩm tú cầu thân gỗ nở hoa nhìn rất thịnh vượng, sung túc. Cây cảnh này không chỉ mang cho không gian sự tươi mới, mà còn có mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp giúp cho gia chủ có nhiều may mắn trong cuộc sống, tài lộc dồi dào.

Cây giống cẩm tú cầu thân gỗ nhỏ giá rẻ, nhưng cây cảnh càng lớn thì giá càng đắt. Nó là một loại cây cảnh cát tường rất được ưa thích, phù hợp với mọi khu vườn. Bạn nên trồng cây cảnh này vì nó vừa có giá trị trang trí cao, vừa có ý nghĩa tốt, càng nuôi càng có giá trị.



Cẩm tú cầu gỗ chịu nhiệt nhưng cũng chịu lạnh rất tốt. Nó có thể chịu được nhiệt độ thấp từ âm 20 đến 30 độ.

Nếu muốn cẩm tú cầu nở hoa nhiều bạn nên trồng ở nơi có nắng trong sân. Nên bón thêm một số loại phân phức hợp vào đầu mùa xuân, tưới một ít phân lân và kali là tốt nhất.

Thời kỳ ra hoa của nó là vào mùa xuân hè, thường nở vào tháng 4-5. Thời gian ra hoa kéo dài trong 30-40 ngày.

2. Cây cảnh: Hoàng dương

Người xưa có câu: "Trong nhà có cây hoàng dương, trăm đời thịnh vượng". Với ý nghĩa này, nhiều người thích trồng cây hoàng dương đặt ở sân hoặc phòng khách.

Cây cảnh này khi còn nhỏ giá rẻ nhưng cây già rất đắt đỏ và khó kiếm. Một nguyên nhân là một cây hoàng dương muốn trưởng thành thì phải mất hàng trăm năm mới phát triển đầy đủ. Nhất là cây cảnh trồng trong chậu, bộ rễ bị hạn chế nên tốc độ phát triển càng chậm.

Trường thọ, sang trọng, đắt giá, cây cảnh hoàng dương xứng đáng để trở thành báu vật truyền đời từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Trồng cây cảnh hoàng dương trong nhà cũng có ý nghĩa chắn phong thủy, khử tà khí, đem lại may mắn cho gia đình.

Do đó, nếu chúng ta muốn gỗ hoàng dương phát triển nhanh chóng, nó có thể được trồng trên mặt đất . Cây cảnh này có thể chịu được nhiệt độ thấp khoảng âm 10 độ. Nếu điều kiện thích hợp có thể đem trồng ở một nơi nhất định, tốc độ sinh trưởng tương đối nhanh.



Hoàng dương rất dễ thích nghi và bạn không phải chăm sóc gì nhiều. Nó chỉ cần nhiều ánh sáng mặt trời và bón phân vào mùa xuân.

3. Cây cảnh: Tùng La Hán

Gia đình có tùng La Hán, bao đời nay chưa bao giờ nghèo. Tùng La Hán là "cây giữ tiền" nổi tiếng. Nó là cây cảnh nổi tiếng sang trọng và đắt đỏ, được nhiều gia đình giàu có trồng ở sân nhà.

Nó tượng trưng phong thái thanh tao, quyền quý nên thể hiện cho sự giàu sang, phú quý. Cây cảnh này không những mang lại mảng xanh mà còn giúp trấn trạch, xua đuổi điềm xấu và mang lại may mắn cho gia chủ.

Về ý nghĩa phong thủy, cây tùng La Hán mang lại may mắn, bình an. Quả của cây cảnh này không khác những bức tượng La Hán nên mọi người thường cho rằng đây là loài cây linh thiêng, trồng trong vườn sẽ bảo trợ bình an, may mắn cho gia đình.

Hơn nữa, cây cảnh này còn có ý nghĩa về sự phồn vinh, thịnh vượng bởi vì cây có sức sống bền bỉ, luôn xanh tốt, tràn đầy sức sống, bất chấp mọi nghịch cảnh, khó khăn.

Các gia đình giàu có thường trồng trong nhà cây cảnh tùng La Hán vì nó thể hiện sự giàu sang phú quý. Cây được chăm sóc càng xanh tốt có nghĩa tài lộc của gia đình không ngừng tăng trưởng dồi dào.

Cây cảnh cũng có tuổi thọ cao nên mang ý nghĩa trường thọ...

Cây tùng La Hán sinh trưởng khá chậm nhưng có tuổi thọ rất cao. Trong dân gian, cây tùng La Hán còn được mệnh danh là “cây cất giữ của cải” bởi vì khi cây cảnh này nhiều tuổi rất có giá trị về kinh tế.

Đây cũng là cây cảnh "gia truyền" được cha ông để lại cho con cháu, có ý nghĩa tốt đẹp, tạo phúc cho thế hệ mai sau.

4. Cây cảnh: Tây phủ hải đường

Tây phủ hải đường (tên khoa học là Malus spectabilis) là cây cảnh rất nổi tiếng. Loài cây này còn có nhiều tên gọi khác như hải đường tây thục, thùy ti hải đường, kim ty hải đường, thùy lục, tây phủ, chiêm cánh hay táo dại.

Ngày xưa, nhiều gia đình giàu có, thậm chí trong "vườn thượng uyển" đều thích trồng cây cảnh này. Người xưa nói: "Tây phủ hải đường trong nhà, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà" hay “Tây phủ hải đường sống tại gia, phú quý tự nhiên đến”.

Ngoài ra, loài cây phong thủy này còn tượng trưng cho vàng ngọc đầy nhà. Hoa Tây phủ hải đường tượng trưng cho địa vị và sự giàu có, và việc bảo dưỡng chúng tại nhà mang ý nghĩa chào đón sự giàu có và may mắn.

Nó còn có khả năng thanh lọc tốt, có thể loại bỏ bụi bẩn trong nhà, từ đó giúp không khí trong nhà trong lành hơn.

Cây cảnh này càng lâu năm càng có giá trị làm cảnh, hoa nở trĩu cành, màu sắc sặc sỡ, tạo thành không gian vô cùng "tiên cảnh", lãng mạn, rất thích hợp trồng trong sân nhà.

Cây cảnh này cũng có tuổi thọ của cây cảnh này rất cao. Nó thường có thể phát triển hơn một trăm năm.

Tây phủ hải đường có nhiều giống khác nhau, màu sắc, hình dáng hoa cũng đa dạng. Khi phát triển thành các cây cảnh lâu năm chúng có hình dáng rất đẹp, hoa nở đầy trời.

Cây cảnh này càng già cỗi nghĩa là trong nhà rủng rỉnh vàng ngọc, điềm lành thịnh vượng, giá trị kinh tế sẽ tăng cao.

Cây cảnh này có khả năng thích ứng tốt, chịu nhiệt và chịu lạnh (chịu được nhiệt độ thấp từ âm 15 độ đến 20 độ), phù hợp với hầu hết các loại khí hậu.

Cây cảnh có thể trồng trong chậu với kích cỡ nhỏ nhưng trồng dưới đấy có thể phát triển cao 3-4m.

5. Cây cảnh: Mộc lan

Người xưa có câu: "Tây phủ hải đường, mộc lan trong sân, gia đình thịnh vượng". Đây là cây cảnh tốt lành được nhiều người ưa thích.

Nhiều gia đình giàu có thích trồng cây cảnh này ở sân vườn hoặc đặt trong nhà, trồng ngoài nhà hàng, các tòa nhà lớn.

Cây mộc lan không chỉ là cây cảnh trồng trong chậu mà có thể phát triển thành những cây thân gỗ lớn khi được trồng ở sân nhà. Loài cây này có khả năng chống lạnh và không sợ nhiệt độ cao vào mùa hè.

Mộc lan không chỉ trồng ở trong nhà mà còn là loại cây đường phố được ưa thích. Mộc lan khi nở hoa rất đẹp, những bông hoa to, sắc màu rực rỡ, vươn lên ngạo nghễ và gần như chật kín cành, không có tí lá nào.

Cây cảnh này có thể nở hoa hàng năm. Hoa mộc lan rực rỡ, ngụ ý chúc may mắn, thịnh vượng. Trồng thành cây trong nhà phố thực sự rất tốt lành.

Hoa mộc lan có ý nghĩa phong thủy tốt, nhiều gia đình, trồng cây phong thủy này trước cửa nhà nhằm thu hút tài lộc, may mắn cho gia chủ, giúp việc làm ăn buôn bán cũng như công việc luôn được thuận lợi, thăng tiến.

Ngoài ra hoa mộc lan còn là biểu tượng cho sự giàu sang, quý phái nên khi nhìn vào cây hoa này các vị khách ghé thăm nhà cũng biết được quyền lực của chủ nhà.

Cây cảnh này dễ thích nghi, chịu được nhiệt độ thấp âm 20 độ. Thời kỳ ra hoa là vào đầu mùa xuân. Sau khi nó nở hoa, những bông hoa trông giống như những nàng tiên nhỏ, xòe váy nhảy múa.

Loài hoa này tươi mát và thanh lịch, đem lại bầu không khí thần tiên, trong lành và dễ chịu. Nếu bạn có một khoảng sân, hãy trồng cây mộc lan. Sau khi nở hoa, cả cây sẽ thành một "cây hoa" khổng lồ, đu đưa trong gió, tỏa mùi thơm sảng khoái. Hương thơm của nó cũng cho bạn một sự tận hưởng vô cùng tuyệt vời.

Có nhiều loại mộc lan. Dù là giống nào thì giá cây nhỏ giá rẻ nhưng cây càng lớn giá càng cao. Do đó, chúng thực sự là báu vật để đời cho con cháu.

Cây cảnh này ưa sáng nên trồng nơi có nắng của sân đảm bảo đủ ánh sáng để cây có sức đề kháng mạnh, dễ sống và ra hoa nhiều.

