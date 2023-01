5 cây cảnh nở hoa đêm Giao thừa, trồng ngay lúc này để đem may mắn, điềm lành vào nhà lúc năm mới

Chỉ còn nửa tháng nữa là Tết Nguyên đán, ai cũng muốn trồng một số cây cảnh, loài hoa trong nhà để trang trí phòng khách, chuẩn bị đón năm mới với nhiều niềm vui, may mắn.

5 cây cảnh dưới đây có nở rực rỡ vào đêm Giao thừa, vô cùng lễ hội, có ý nghĩa cầu tài, chiêu lộc, mong một năm mới thịnh vượng, sung túc.

Bạn còn chần chừ gì mà không trồng vài chậu trong nhà chứ!

1. Cây cảnh: Thụy hương

Thụy hương (còn gọi là bồng lai tử, phong lưu thụ, tên tiếng Anh là Daphne odora) là cây cảnh có thể tỏa ra hương thơm ngát. Cây cảnh này rất thích hợp trồng ngay vào dịp Tết Nguyên đán.

Cây cảnh thụy hương cũng là giống hoa tượng trưng cho sự phú quý. Đặc biệt là những người bạn làm kinh doanh nên giữ một chậu trong nhà để cầu mong tài lộc và thịnh vượng.

Loại cây cảnh này phát triển nhanh chóng, lá có viền vàng lóng lánh rất đẹp. Cây cảnh này khi không nở hoa, nắm lá cũng rất đẹp. Hoa có màu tím nhạt, được coi là "khí màu tím", rất tốt cho khoảng khắc đầu năm mới.

Thụy hương sinh trưởng nhanh, rất phong cách, sợ đọng nước nên tốt nhất đợi đất khô rồi mới tưới nước. Vào mùa đông phải phơi nắng nhiều hơn thì hoa sẽ ra rực rỡ hơn và hương thơm cũng nồng nàn hơn.

2. Cây cảnh: Lan càng cua

Cây cảnh lan càng cua chính xác là loài hoa lễ hội. Tên tiếng Anh của nó là Christmas Cactus, còn có nghĩa là "Xương rồng Giáng sinh" vì chúng nở hoa đúng vào dịp Giáng sinh, được mọi người ưa thích trồng trong nhà vào dịp lễ Tết.

Lan càng cua là cây xương rồng nên bản thân nó rất mạnh mẽ, không phải lo sâu bệnh. Cây sẽ lớn nhanh, màu sắc tươi tắn. Cây cảnh này có sắc màu lễ hội, là loại hoa Giao thừa nhiều người lựa chọn.

Cây cảnh này đặc biệt sợ đọng nước nên phải trồng trong chậu hoa nhỏ. Sau khi đất khô hẳn mới tới. Bạn cũng nên bón thêm một ít phân lân và kali để cây cảnh nở hoa nhiều hơn.

Để cây cảnh nở hoa nên tiếp xúc nhiều hơn với ánh nắng mặt trời.

3. Cây cảnh: Tulip

Hoa Tulip tượng trưng cho sự nổi tiếng, giàu có và tình yêu hoàn hảo. Hoa nở vào mùa xuân, đúng dịp Tết đến Xuân về nên cũng là loại hoa được nhiều người lựa chọn chơi Tết.

Hoa tulip phát triển rất nhanh, nhiều màu sắc rất đẹp. Cây cảnh này ưa môi trường đủ ánh sáng nên phải phơi nắng nhiều hơn, bón thêm phân lân và kali trước khi cây carh ra hoa thì màu hoa sẽ đẹp hơn.

Tulip là cây chịu rét khá, chịu nóng kém, ưa khí hậu mát ẩm, nhiệt độ thích hợp ban ngày là 16-20 độ C, ban đêm là 10 độ C -15 độ C. Dưới 10 độ C và trên 25 độ C cây sinh trưởng kém, hoa dễ bị mù.

Do đó, khi nhiệt độ lạnh, bạn đừng e ngại "phơi" cây ra ngoài trời.

4. Cây cảnh: Anh thảo

Thời kỳ ra hoa của cây cảnh anh thảo (tên tiếng Anh là Primrose hay Cowslip, tên khoa học là Primulaceae) này có thể kéo dài từ nay sang năm sau.

Loại hoa củ này còn được gọi là hoa tai thỏ vì khi hoa cụp cánh giống như tai thỏ dựng lên. Số lượng hoa nhiều, màu sắc hoa cũng rất bắt mắt. Lá cây cảnh cũng có những đường vân đẹp mắt.

Cây cảnh này mang ý nghĩa chào đón khách, hoàn toàn phù hợp để trồng một vài chậu trong nhà trong dịp Tết Nguyên đán.

Trồng cây cảnh này tương đối đơn giản. Nó là một loại cây có củ và phần lớn rễ hút nước là rễ mao dẫn. Do đó, bạn chỉ cần kiểm soát lượng nước khi tưới cho cây là được. Vì đây là hoa củ nên tưới quá nhiều nước sẽ dễ gây tích nước và thối rễ.

Bón phân lân và kali trước khi cây cảnh này ra hoa thì hoa sẽ nở liên tục, rất đẹp. Đặt nó ở một nơi có ánh sáng nhẹ và nó sẽ nở hoa cho đến mùa hè năm sau với hai hoặc ba giờ ánh sáng mỗi ngày.

Hầu hết mọi người đều thích cách mà bạn chào đón họ đến nhà với loại hoa này. Vì vậy, bạn đừng bỏ lỡ anh thảo nhé!

Trên đây là 4 loại hoa Tết nở rất đẹp, lớn nhanh, sang trọng, có ý nghĩa chào đón năm mới thịnh vượng, sung túc.