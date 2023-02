Đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế gồm 24 thành viên thuộc Bộ Công an (5 chiến sĩ thuộc Công an TP.HCM) đã đến thành phố Adana (Thổ Nhĩ Kỳ) hỗ trợ cứu hộ các nạn nhân đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ảnh: PC07

Các chiến sĩ đang tích cực làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ dưới thời tiết -6 độ C, địa điểm này cách thành phố Adana 300km. Ảnh: PC07

Sáng 11/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết, sau khi làm việc với ban tổ chức, đoàn công tác của Bộ Công an gồm 24 chiến sĩ (5 chiến sĩ thuộc Công an TP.HCM) được phân công cứu nạn cứu hộ tại một đống đổ nát có 15 người bị vùi lấp (thành phố Adana, Thổ Nhĩ Kỳ).

Hiện trường đống đổ nát cách thành phố Adana 300km. Clip: PC07

Một chiến sĩ trong đoàn cứu hộ (PC07) thông tin: Sau khi đến thành phố Adana, đoàn tiếp tục đi xe đến điểm cứu nạn, cứu hộ cách 300km, dự kiến đi 6 tiếng. Tuy nhiên do thời tiết xấu, tuyết rơi nhiều, đường khó đi nên phải 10 tiếng mới đến nơi.

Theo chiến sĩ này, dù phải di chuyển liên tục trong nhiều giờ đồng hồ, không có thời gian nghỉ ngơi nhưng ngay sau khi tiếp cận hiện trường, các chiến sĩ đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ. Khu vực triển khai cứu hộ đang rất lạnh, nhiệt độ ngoài trời là -6 độ C. Nếu bỏ găng tay ra là tay tê cóng, không còn cảm giác.

"Lúc tiếp cận hiện trường, đoàn công tác đã khảo sát địa điểm, lên kế hoạch cứu nạn cứu hộ rất tỉ mỉ để tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát. Dù đã bốn ngày trôi qua sau thảm họa động đất, hi vọng vẫn có người sống sót", một chiến sĩ trong đoàn cứu hộ chia sẻ.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chiều 9/2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM nhận lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, điều động 5 cán bộ chiến sĩ sang Thổ Nhĩ Kỳ giúp nước bạn đang bị thiệt hại do động đất. 5 cán bộ này sẽ gia nhập đoàn của Bộ Công an đi máy bay sang Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.