5 cổng chào trái phép của TP.Kon Tum tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thế nào?

Theo Cục Quản lý đường bộ III, hiện nay trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP.Kon Tum, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Kon Tum đã cho thi công, lắp dựng 5 cổng chào tại các vị trí: Km 1550+295, Km 1551+175, Km 1552+505, Km 1542+395, Km 1562+37.



Các công trình này đều nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ, chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hồ sơ thiết kế, có nguy cơ không đảm bảo an toàn, làm rơi, gãy đổ cấu kiện xuống mặt đường gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Cổng chào tại cửa ngõ phía nam TP.Kon Tum đang thi công, xây dựng. Ảnh: Kỳ Phú

Trước đó, ngày 18/5/2021 Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản phúc đáp, đề nghị UBND TP.Kon Tum lựa chọn các hình thức tuyên truyền khác thay cho cổng chào. Lý do là đất của đường bộ chỉ để dành xây dựng công trình đường bộ, sử dụng và khai thác để phục vụ cho mục đích an toàn giao thông. Việc lắp đặt cổng chào ngang qua đường nếu không được duy tu bảo dưỡng, bảo đảm bền vững cho công trình, các cấu kiện gắn trên cổng sẽ tiềm ẩn nguy cơ rơi, gãy, mất an toàn.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng lấy dẫn chứng trường hợp sập đổ làm chết người như ở thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh). Cơn bão số 10 năm 2017 cũng đã làm đổ cổng chào trên đường Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình). Ngoài ra, việc xây cổng chào cũng làm người tham gia giao thông giảm sự chú ý quan sát, dẫn đến phát hiện và xử lý các tình huống không kịp thời, làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuy nhiên sau đó, một số cổng chào trên đường Hồ Chí Minh qua TP.Kon Tum vẫn được xây dựng và kéo dài từ tháng 1-12/2021. Hiện một số cổng chào đã hoàn thành và vẫn còn cổng chào đang thi công.

Các cổng chào ở TP.Kon Tum được lắp đặt đã vi phạm hành lang an toàn giao thông. Ảnh: Kỳ Phú

Trước tình hình trên, Cục Quản lý đường bộ III đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Kon Tum. Đồng thời có văn bản gửi UBND TP.Kon Tum đề nghị chỉ đạo xử lý tháo dỡ cổng chào.



Tuy nhiên, đến nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Kon Tum mới chỉ nộp phạt mà chưa thực hiện các quy định của pháp luật về thủ tục chấp thuận và cấp phép thi công công trình nằm trong hành lang an toàn đường bộ.

Vì vậy Cục Quản lý đường bộ III kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo UBND TP.Kon Tum phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về thủ tục chấp thuận và cấp phép thi công công trình nằm trong hành lang an toàn đường bộ.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, 5 cổng chào trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) được xây dựng với vốn đầu tư 8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.