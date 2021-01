5 điềm báo may mắn, phát tài, tương lai liên tục đón hỷ sự

Ngủ mơ ôm em bé đang mỉm cười

Nếu bạn ngủ mơ và thấy điều này thì đây là giấc mộng mang điềm lành đến cho bạn. Chính giấc mơ này báo hiệu sắp tới bạn sẽ có những mối quan hệ rất tốt đẹp. Không chỉ mở rộng được các mối quan hệ sẵn có mà bạn còn mở ra được nhiều mối quan hệ mới hứa hẹn.

Trong thời gian sắp tới bạn sẽ có thần tài trợ giúp, quý nhân phù trợ, có người xuất hiện giúp đỡ vượt qua những khó khăn thử thách, thậm chí mang lại cơ hội cho bạn tạo được những bước đột phá mới vô cùng viên mãn.



Điềm báo: Đột nhiên mơ thấy quan tài

Theo quan niệm dân gian ngủ mơ thấy quan tài là điều vô cùng may mắn. Dù có nhiều người cảm thấy lo sợ khi mơ thấy quan tài, tuy nhiên đây lại là một giấc mơ mang tới điềm lành. Dự đoán trong tương lai bạn sẽ có sự thăng quan tiến chức. Khi ban ngủ mơ thấy quan tài mang ý nghĩa những thứ cũ kỹ, không tốt sẽ mất đi, thay vào đó là đón chờ tài lộc, niềm vui đến liên tiếp.

Nằm mơ và thấy nhà dột nước chảy vào nhà

Trong phong thủy thì nước chính là tượng trưng cho tiền bạc, nếu bạn vô tình ngủ mơ, nhà dột như nước chảy vào nhà, mang điềm báo về một tương lai tiền tiêu rủng rỉnh, không phải suy nghĩ. Trong thời gian sắp tới bạn sẽ gặp may mắn về chuyện tiền bạc, cuộc sống thuận lợi dư dả ít ai sánh bằng.

Điềm báo: Mơ thấy mình tăng cân

Khi bạn ngủ mơ thấy mình béo lên tăng cân, bạn bỗng cảm thấy lo sợ vì trong giấc mơ đêm qua thấy mình trở nên mũm mĩm hơn song đừng lo vì đây chính là điềm báo tài vận tăng. Theo giải mã giấc mơ, điều này tượng trưng cho phúc khí tăng, vận may cũng theo đó mà tăng lên tương ứng.

Người mơ thấy giấc mơ này trong thời gian tới vận trình suôn sẻ vô cùng, càng về già càng được hưởng an nhàn bên con cháu, sống cuộc sống hạnh phúc, sung túc.



Mơ thấy cá to, cá nhiều màu

Nếu bạn ngủ mơ thấy mình bắt được cá to, hoặc ai đó cho cá to, thì đó là điềm may mắn phát tài. Nếu bạn ngủ mơ thấy cá nhiều màu chứng tỏ trong thời gian tới gia đình bạn sẽ có tin vi hỷ tín tới nhà.

Chính vì vậy, khi bạn ngủ mơ thấy cá sẽ giúp bạn đạt được những ý nguyện của mình trong thời gian sắp tới.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.