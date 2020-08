5 "hot trend" đang thu hút trăm triệu view trên mạng xã hội TikTok

Trong tháng vừa qua, hoạt động của cộng đồng TikToker tại Việt Nam vẫn rất sôi động và nhộn nhịp với hàng loạt các chiến dịch. Người dùng TikTok tiếp tục thử sức mình với những thử thách độc đáo, chia sẻ các khoảnh khắc hài hước và lan truyền những nội dung ý nghĩa trên trang TikTok của mình.

#muatotnghiep2020

Lượt video tham gia: 58,791

Lượt xem: 295,8 triệu

Đồng hành cùng các bạn học sinh cuối cấp giữa đại dịch COVID-19, #muatotnghiep2020 giúp người dùng ghi lại những ngày cuối cùng còn bên nhau trên ghế nhà trường. Câu chuyện về kỷ niệm tuổi học trò, tình bạn thắm thiết và các trò “nhất quỷ nhì ma” tinh nghịch của các bạn học sinh đã lan toả và truyền cảm hứng cho cả cộng đồng TikTok. #muatotnghiep2020 góp phần truyền tải các hình ảnh gợi nhớ về những ngày tháng cắp sách đến trường đến mọi thế hệ người dùng.

#thinkb4youdo

Lượt video tham gia: 179,396

Lượt xem: 142,4 triệu

Để cảnh báo về hậu quả của việc đăng tải các nội dung không phù hợp lên mạng, TikTok đã ra mắt thử thách #thinkb4youdo nhằm khuyến khích cộng đồng dành thời gian suy nghĩ trước khi quyết định thực hiện những hành động không an toàn trên TikTok. Thử thách #thinkb4youdo là một thông điệp ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức và nhận thức người dùng về các vấn đề an ninh mạng hiện nay. TikTok kêu gọi mọi người cùng chung tay ứng xử văn minh, giữ gìn một cộng đồng TikTok thân thiện và tạo nên một môi trường mạng an toàn và tích cực trên toàn cầu.

#nghethuatdoitho

Lượt video tham gia: 40,830

Lượt xem: 291,9 triệu

Một trong những nội dung tiêu biểu nhất của tháng chính là thử thách #nghethuatdoitho đang được hàng triệu người dùng tham gia trên TikTok. Các nhà sáng tạo nội dung sẽ thử sức làm thơ và đối đáp thơ với nhau, kết hợp với hiệu ứng “slow motion" và các hiệu ứng độc đáo khác của TikTok để tạo nên các video vui nhộn, hài hước. Thử thách này nhận được sự ủng hộ của mọi người không chỉ với việc kết hợp làm thơ truyền thống với công nghệ hiện đại, mà còn vì tính giải trí cao và khả năng kích thích tư duy người tham gia.

#thichthislow

Lượt video tham gia: 50,590

Lượt xem: 278,3 triệu

Hiệu ứng “slow motion" là một điểm khác biệt, tạo nên sự độc đáo và thu hút cho nền tảng TikTok hiện nay. Cộng đồng người dùng đã cùng nhau tham gia xu hướng #thichthislow nhằm thỏa sức thể hiện sự sáng tạo của mình với các khoảnh khắc tua chậm cực chất, giúp các video vừa sinh động, vừa vui nhộn hơn.

#vaidiencuatoi

Lượt video tham gia: 60,864

Lượt xem: 310,8 triệu

Là một trong những xu hướng thu hút sự chú ý và yêu mến của cộng đồng TikTok, #vaidiencuatoi khuyến khích người dùng hoá thân thành những nhân vật trong những bộ phim nổi tiếng mà họ yêu thích. Các hiệu ứng âm thanh, hình ảnh đặc biệt trên TikTok đã góp phần làm nên thần thái đỉnh cao của người tham gia trong các video. Sự sáng tạo độc đáo mà không kém phần đáng yêu của cộng đồng TikToker đã cho ra đời hàng loạt các video hài hước, nhận được sự ủng hộ và tham gia của cả các nghệ sĩ nổi tiếng. Chiến dịch đã được hưởng ứng rộng rãi và chiếm được nhiều cảm tình của người dùng.