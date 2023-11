5 kiểu nhân viên điển hình chốn công sở

Tất cả các loại bài kiểm tra tâm lý đều cho phép nhân viên công sở tự đánh giá bản thân bằng cách xem xét điểm mạnh và kỹ năng của họ. Điều này có thể được sử dụng để làm nổi bật những cá tính chuyên nghiệp khác nhau cùng tồn tại ở nơi làm việc, giúp họ làm việc cùng nhau hiệu quả hơn.

Dịch vụ nhắn tin chuyên nghiệp Slack đã khảo sát hơn 15.000 nhân viên văn phòng trên khắp thế giới để xác định năng lực hành vi của họ hay còn gọi là "kỹ năng mềm" và cách họ cư xử tại nơi làm việc. Nó phát hiện ra có năm loại nhân viên điển hình. Lần lượt được đặt tên là thám tử, chiến binh đường phố, nhà quan hệ, người giải quyết vấn đề và người theo chủ nghĩa biểu hiện.

Năm kiểu nhân viên điển hình chốn công sở

Lần lượt các kiểu nhân viên này được đặt tên là thám tử, chiến binh đường phố, nhà quan hệ, người giải quyết vấn đề và người theo chủ nghĩa biểu hiện.. Ảnh: IT.

Kiểu nhân viên phổ biến nhất trong số những công nhân được Slack khảo sát là thám tử, chiếm 30% số người được hỏi. Thám tử là những nhân viên biết nhiều về những gì đang diễn ra trong công ty của họ. Họ không ngừng tìm cách tiếp thu những kiến thức mới để giúp đỡ đồng nghiệp tốt hơn. Họ mô tả mình là những cá nhân có tổ chức và thích tự mình làm mọi việc. Sự quyết tâm của các thám tử khiến họ luôn tìm kiếm ý nghĩa trong công việc họ làm.

Những công nhân này đặc biệt nhiều ở Pháp (38%), Anh (34%), Mỹ và Đức (cả 33%). Họ hiếm hơn ở Singapore (21%) và Ấn Độ (16%), điều này có thể được giải thích là do lực lượng lao động ở hai quốc gia này trẻ hơn so với lực lượng lao động của các nền kinh tế công nghiệp hóa hơn. Vì các thám tử thích tìm hiểu kỹ công việc nên họ thích làm việc trực tiếp hơn. Hơn 20% phản đối việc làm việc toàn thời gian từ xa.

Các nhà quan hệ có cùng sở thích tìm hiểu kiến thức như các thám tử. Nhưng họ thậm chí còn chú trọng nhiều hơn các thám tử trong việc cung cấp kiến thức cho càng nhiều người càng tốt. Phần lớn các nhà quan hệ cho rằng điều quan trọng là tất cả nhân viên đều được thông báo về những gì đang diễn ra trong công ty của họ (56% so với 30% đối với tất cả những người được hỏi).

Tính cách hướng ngoại của họ khiến họ phát triển tình bạn ở văn phòng. Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Đức và Úc có số lượng lớn nhà quan hệ trong lực lượng lao động của họ, không giống như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Một kiểu nhân viên khác tại nơi làm việc được nêu bật trong nghiên cứu là chiến binh đường bộ. Cái tên khá mơ hồ này ám chỉ những chuyên gia thích được tự do làm việc ở những địa điểm khác nhau và vào những thời điểm khác nhau. Họ đặc biệt đánh giá cao sự linh hoạt và tự chủ. Hầu hết họ thích làm việc ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào họ muốn (53%). Họ biết cách thích nghi, điều này cho phép họ tạo dựng mối liên kết với đồng nghiệp mà không cần phải gặp họ "ngoài đời". Có nhiều chiến binh đường trường ở Nhật Bản (28%) và Singapore (26%), nhưng không nhiều ở Ấn Độ (18%) và Hàn Quốc (19%).

Trong khi những chiến binh đường phố khao khát tự do thì những người giải quyết vấn đề lại muốn tiết kiệm thời gian bằng mọi giá. Họ có ác cảm với những công việc lặp đi lặp lại và tìm cách tránh chúng bằng mọi giá. Đó là lý do tại sao họ thường chuyển sang sử dụng các công nghệ mới để làm việc hiệu quả hơn và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Ba phần tư số người giải quyết vấn đề được khảo sát rất hào hứng với những tiến bộ gần đây trong AI, so với 42% số người được hỏi. Không có gì đáng ngạc nhiên, điều này đặc biệt đúng ở các quốc gia ưa công nghệ như Ấn Độ (23%), Hàn Quốc (22%), Nhật Bản và Singapore (cả 2 đều 20%).

Những người theo chủ nghĩa biểu hiện cũng rất quan tâm đến trí tuệ nhân tạo nhưng họ cũng yêu thích các meme, biểu tượng cảm xúc và ảnh GIF trong quá trình trao đổi công việc. Những nhân viên này dựa vào giao tiếp trực quan để tương tác với đồng nghiệp của họ. Họ muốn cá tính của mình tỏa sáng trong các tương tác nghề nghiệp, đó là lý do tại sao họ có thái độ ít trang trọng hơn nhiều đồng nghiệp. Những người theo chủ nghĩa biểu hiện có rất nhiều ở Ấn Độ (21%), Hàn Quốc (15%) và Singapore (12%). Chúng hiếm hơn ở Anh (7%), Pháp (7%) và Đức (6%). Nói chung, những người theo chủ nghĩa biểu hiện chỉ chiếm 10% dân số lao động.