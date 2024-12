Du thuyền "lạ" đậu trên sông Vàm Cỏ Tây (Long An) chưa đi vào hoạt động

Ngày 3/12, thông tin từ UBND TP.Tân An (Long An) cho biết, việc kiểm tra du thuyền xuất hiện trên sông Vàm Cỏ Tây đoạn khu vực phường 2, TP.Tân An do Sở GTVT chủ trì, phối hợp cùng một số đơn vị có liên quan.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, du thuyền này neo đậu trên sông thuộc địa phận phường 2, TP.Tân An từ cuối tháng 11/2024 và chưa đón khách. Chủ phương tiện chỉ trang trí thêm cho bến tàu chờ làm các thủ tục liên quan.

Du thuyền xuất hiện trên sông Vàm Cỏ Tây đoạn khu vực phường 2, TP.Tân An trong Tuần lễ văn hóa tại Long An: Ảnh: KT

"Du thuyền này hoàn toàn không liên quan gì đến sự kiện Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2", thông tin từ UBND TP.Tân An nêu rõ.

Một số cơ quan chức năng cho rằng, du thuyền hoạt động trên vùng sông nước là loại hình mới của TP.Tân An, nếu muốn hoạt động, người chủ phải hoàn thiện đầy đủ các thủ tục giấy tờ, phương tiện đủ điều kiện vận hành. Nếu chưa đầy đủ thủ tục sẽ nhất quyết dừng hoạt động.

Hiện UBND TP.Tân An đang phối hợp Sở GTVT thẩm định, kiểm tra du thuyền. Trước văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Long An kiểm tra, TP.Tân An cũng đã họp lên kế hoạch kiểm tra phương tiện này.

Theo Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, du thuyền tại khu vực TP.Tân An chỉ đậu tại bến tàu chứ chưa hoạt động.

Trước đó, Phòng CSGT Long An tuần tra, chủ du thuyền có cung cấp được giấy thỏa thuận vị trí bến. Còn hoạt động vận chuyển khách, ăn uống chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Ngày 2/12, UBND tỉnh Long An có văn bản gửi Sở GTVT, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan, đề nghị khẩn trương làm rõ du thuyền đang hoạt động tại khu vực phường 2, TP.Tân An.

UBND tỉnh Long An yêu cầu các sở, ngành, công an và đơn vị liên quan kiểm tra giấy phép hoạt động, kinh doanh và điều kiện an toàn của du thuyền trên.