Du thuyền “lạ” xuất hiện tại Tuần Văn hóa – Thể thao – Du lịch, UBND tỉnh Long An đề nghị kiểm tra, xử lý

Du thuyền "lạ" xuất hiện bên trong sự kiện Tuần Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Long An, UBND tỉnh đề nghị xử lý. Ảnh: T.L

Tối 2/12, UBND tỉnh Long An cho biết, qua kiểm tra thực tế một số sự kiện liên quan đến Tuần Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024, trên địa bàn phường 2, thành phố Tân An có xuất hiện 1 du thuyền đang neo đậu, chuẩn bị hoạt động. Du thuyền này không có trong kế hoạch chuỗi hoạt động của sự kiện.

Để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý đối với phương tiện hoạt động, kinh doanh trên đường thủy nội địa, UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT khẩn trương chủ trì, phối hợp với công an tỉnh, UBND thành phố Tân An và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra quá trình chuẩn bị, hoạt động, kinh doanh của du thuyền nêu trên có đúng quy định pháp luật không.

Đồng thời, UBND tỉnh Long An yêu cầu kiểm tra xem du thuyền đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tham gia sự kiện hay chưa, có đảm bảo điều kiện đi vào hoạt động, kinh doanh không... để có phương án xử lý ngay.

UBND tỉnh Long An cũng nhấn mạnh, yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, buông lỏng quản lý, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và không để việc lợi dụng hoạt động của Tuần Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Long An để trục lợi bất chính và ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của tỉnh Long An.

UBND tỉnh đề nghị Sở GTVT, công an tỉnh, UBND thành phố Tân An, các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, có văn bản báo cáo UBND tỉnh đến trước ngày 5/12.