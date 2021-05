5 lần Từ Hiểu Đông khiến võ cổ truyền Trung Quốc mất mặt

Tháng 5/2019, Hiểu Đông so tài với Lã Cương, sau khi cao thủ Vịnh Xuân khiêu chiến vào đầu tháng 2. Ngay khi trận chiến bắt đầu, võ sĩ MMA chủ động lao tới và tung ra những cú đấm liên hoàn vào đầu cao thủ phái Vịnh Xuân. Để đảm bảo sự an toàn tính mạng cho Lã Cương, trọng tài phải can thiệp và dừng cuộc chơi bằng chiến thắng knock-out cho Hiểu Đông sau 47 giây. Lã Cương bị đấm gãy mũi và nhập viện sau đó.