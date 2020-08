5 tấm gương vượt khó tiêu biểu của bóng đá Việt Nam: Công Vinh và những ai?

Năm 2007, Xuân Thành từng phải lĩnh án treo giò 18 tháng do liên quan đến việc tàng trữ và sử dụng thuốc lắc. Sự nghiệp của cầu thủ gốc Hải Dương tưởng chừng đi vào ngõ cụt. Nhưng sau khi được giảm án phạt xuống còn 13 tháng và quay trở lại sân cỏ trong màu áo CLB Hà Nội ACB, Xuân Thành quyết chí làm lại cuộc đời và sự nghiệp để rời lại được trở lại khoác áo ĐT Việt Nam. Hiện tại, Xuân Thành đã giải nghệ và chuẩn bị đi học lớp HLV bằng C do VFF tổ chức tại Hà Nội.