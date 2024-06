5 thói quen xấu gây mất ngủ cần loại bỏ ngay

Ngủ trưa quá nhiều

Ngủ trưa là khoảng thời gian não bộ được thư giãn, nghỉ ngơi, cơ thể tái tạo năng lượng. Tuy nhiên, giấc ngủ trưa quá dài có thể gây khó ngủ, mất ngủ vào ban đêm. Đặc biệt, với những người đêm hôm trước bị mất ngủ, nếu thường xuyên ngủ bù hàng tiếng đồng hồ vào trưa hôm sau sẽ làm xáo trộn đồng hồ sinh học, khiến tình trạng mất ngủ trầm trọng hơn. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên ngủ trưa khoảng 20 – 30 phút và không nên ngủ trưa sau 3 giờ chiều.

Đi ngủ không đúng giờ

Đi ngủ đúng giờ giúp thiết lập nhịp sinh học của giấc ngủ, não bộ sẽ biết khi nào cần nghỉ ngơi, từ đó cơ thể dễ chìm vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn. Thế nhưng nhiều người lại có thói quen thức khuya, giờ giấc ngủ lộn xộn. Đây cũng là nguyên nhân gây mất ngủ, ngủ chập chờn, không sâu giấc.

Vì vậy, thiết lập giờ đi ngủ đều đặn mỗi ngày, ngủ sớm trước 23h là rất cần thiết giúp cải thiện cả thời lượng và chất lượng giấc ngủ.

Sử dụng thiết bị điện tử

Xem ti vi, sử dụng điện thoại, máy tính bảng là thói quen của nhiều người trước khi ngủ. Ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị này ức chế quá trình cơ thể sản xuất Melatonin – hormone điều hòa giấc ngủ, khiến bạn không cảm thấy buồn ngủ, khó vào giấc, ngủ không sâu giấc. Nếu muốn có giấc ngủ ngon mỗi tối, bạn nên tránh sử dụng các thiết bị điện tử 1 giờ trước khi đi ngủ.

Ăn, uống trước khi ngủ

Ăn no trước khi đi ngủ khiến hệ tiêu hóa vẫn phải làm việc trong lúc cơ thể đang ngủ. Các kích thích bất lợi truyền đến não bộ sẽ dẫn đến ngủ không sâu giấc, mộng mị…

Sử dụng rượu, bia giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ, nhưng lại ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, là nguyên nhân khiến giấc ngủ ngắn, không sâu, dễ tỉnh giấc. Cà phê, trà và các đồ uống chứa caffein nếu dùng vào buổi tối cũng gây kích thích thần kinh, cản trở giấc ngủ.

Do đó, nên ăn trước khi đi ngủ khoảng 2 - 3 tiếng, không nên sử dụng rượu bia, trà, cà phê gần giờ đi ngủ.

Vận động mạnh vào buổi tối

Tập luyện thể dục thể thao cường độ cao vào buổi tối làm tăng nhịp tim, não bộ hưng phấn, cơ thể tỉnh táo, gây bất lợi cho giấc ngủ. Tốt nhất chỉ nên vận động nhẹ nhàng, kết thúc các bài tập thể dục trước thời điểm đi ngủ ít nhất 60 phút sẽ giúp thư giãn tinh thần, ngủ ngon và thức dậy sảng khoái vào ngày hôm sau.

Bên cạnh việc loại bỏ những thói quen không tốt, người bị mất ngủ nên sử dụng các sản phẩm thảo dược hỗ trợ ngủ ngon, tiêu biểu như An thần ngủ ngon Tâm Bình. Với thành phần lành tính, không gây tác dụng phụ như các loại thuốc ngủ, thuốc an thần, sản phẩm này giúp cải thiện tình trạng khó ngủ, mất ngủ một cách an toàn, hiệu quả.

An thần ngủ ngon Tâm Bình là sự kết hợp của 10 dược liệu quý và 2 tinh chất thiên nhiên bào chế theo công nghệ hiện đại. Trong đó, Long nhãn, Phục thần, Táo nhân, Viễn chí, Tâm sen giúp dưỡng tâm an thần, cải thiện mất ngủ từ gốc. Đương quy, Xuyên khung, Cam thảo có tác dụng bổ huyết, hành khí hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu não. Lạc tiên, Lá vông giúp giảm lo âu, dịu thần kinh, giúp ngủ ngon, ngủ sâu giấc.

Chiết xuất Nữ lang chứa hoạt chất Acid Valerenic có tác dụng tăng nồng độ chất dẫn truyền thần kinh GABA ở não bộ và các Melatonin thực vật giúp xoa dịu thần kinh, tạo cảm giác buồn ngủ, dễ vào giấc, kéo dài thời gian ngủ sâu, tinh thần sảng khoái khi thức dậy. Chiết xuất Nữ lang đã được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) công nhận an toàn theo tiêu chuẩn GRAS.

Chiết xuất Bình vôi chứa hàm lượng Rotundine cao tới 98%, không chỉ giúp tăng nồng độ GABA mà còn giảm đau hiệu quả, giúp người bị mất ngủ do đau đầu, đau dạ dày, đau cơ xương khớp… cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Với công thức thành phần độc đáo, An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon, giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. Sử dụng An thần ngủ ngon Tâm Bình kết hợp với chế độ sinh hoạt khoa học sẽ giúp người mất ngủ tìm lại giấc ngủ ngon mỗi tối.