5 trận đánh khiến Rodtang trở thành “siêu anh hùng” của ONE Championship

Niềm tự hào của xứ sở chùa vàng Rodtang Jitmuangnon hiện đang là chủ nhân của đai vô địch ONE Muay Thái Flyweight. Sau đây sẽ là những lần thượng đài khiến khán giả trên toàn thế giới chú ý đến anh.

1. Rodtang và Trận ra mắt khó quên

Rodtang đã có trận đấu đầu tiên của anh tại ONE ở sự kiện ONE: Conquest Of Heroes vào tháng 9 năm 2018, đối thủ của anh là võ sĩ đại diện cho nền Kickboxing nước Hà Lan Sergio Wielzen.

Bắt đầu trận đấu, Wielzen liền tiếp cận Rodtang và chủ động tấn công, đúng với sở trường Kickboxing Hà Lan. Song với một cú đấm móc tay trái, Rodtang đã cho Wielzen thấy đây là một chiến thuật sai lầm.

Dù là thế Wielzen vẫn tiếp tục chủ động tấn công. Tuy nhiên, với khả năng kiểm soát thế trận tốt Rodtang đã gây ra không ít khó khăn cho đối thủ. Bằng những đòn đấm chuẩn xác, Rodtang đã giành chiến thắng tuyệt đối trên bảng điểm và khẳng định anh là một thế lực đáng gờm.

2. Rodtang đánh bại "Kỵ Sĩ Giác Đấu"

Sau chiến thắng đầu tiên tại ONE, đối thủ tiếp theo của Rodtang là Fahdi "Kỵ Sĩ Giác Đấu" Khaled tại sự kiện ONE: Hero's Ascent. Đây chính là trận đấu phô diễn rõ nhất những cú đấm đầy uy lực của Rodtang.

Với những đòn đấm sở trường, Rodtang đã kiểm soát hoàn toàn nhịp điệu của trận đấu. Về phía võ sĩ đến từ Tunisia, anh đã không hề chùn bước và cố gắng hạn chế khả năng tấn công của huyền thoại nước Thái bằng cách đưa đối thủ vào thế ôm ghì clinch.

Với việc Rodtang mong muốn cống hiến cho khán giả một trận đấu đẹp mắt, có thể thấy rõ tay đấm người Thái có phần thất vọng trước việc Khaled quyết định phòng thủ và chờ cơ hội phản công. Dù là thế Rodtang vẫn chủ động tấn công, đảm bảo những khán giả tại Philipines được chứng kiến 3 hiệp đấu khó quên.

Với chiến thắng này, Rodtang đã tiến gần thêm một bước đến trận đấu tranh đai vô địch thế giới.

3. Chiến thắng tại sân nhà

Trong cuộc đối đầu với Sok Thy vào tháng 5 năm ngoái, Rodtang đã cho người hâm mộ thấy các đòn tấn công của anh ta có thể nguy hiểm đến mức nào. Tại sự kiện ONE: Warriors Of Light, "Người Sắt" đã đánh bại nhà vô địch thế giới môn võ Kun Khmer của Campuchia chỉ trong 2 hiệp.

Ngay khi hiệp đấu bắt đầu, Rodtang đã kiểm soát võ đài và với cú đá phang trụ đầy uy lực, Rodtang đã áp đảo hoàn toàn Sok Thy. Dù Sok Thy cố gắng trả đòn, Rodtang vẫn giữ bình tĩnh và tung ra những đòn đáp trả mạnh hơn.

Khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc, có thể thấy rõ võ sĩ người Campuchia đã không còn có thể đứng vững trên đôi chân của anh. "Người Sắt" cũng nhận ra rằng đối thủ sẽ không trụ được lâu trên sàn đấu. Khi hiệp thứ hai bắt đầu, Rodtang liền tiếp tung những tổ hợp đòn đấm vào vùng đầu và đá phang trụ, khiến cho Sok Thy đổ gục và kết thúc trận đấu.

Đây chính là chiến thắng thứ 4 của Rodtang tại ONE và cũng là trận đấu đưa anh đến trận tranh đai vô địch thế giới.

4. Trận đấu của năm

Tại sự kiện ONE: Dawn Of Heroes, tâm điểm của sự kiện chính là cuộc độ găng giữa nhà vô địch ONE Muay Thai Flyweight đến từ nước Anh Jonathan Haggerty và Rodtang Jitmuanong.

Sở hữu lợi thế tầm với vượt xa hơn đối thủ, Haggerty đã có thể giữ khoảng cách an toàn với tay đấm người Thái. Dù là thế, khán giả hiểu rằng việc Rodtang xoay chuyển tình thế chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Ở hiệp thứ ba, Rodtang đã có thể tiếp cận đối thủ và liên tiếp tung ra những cú đấm sở trường khiến võ sĩ người Anh phải chùn bước.

Áp lực tiếp tục tăng lên, và Rodtang đã có một bước đột phá quyết định kết cục của trận đấu trong hiệp thứ tư. Với cú đấm tay phải chuẩn xác vào vùng hàm, Haggerty đã đổ gục xuống sàn. Dù võ sĩ người Anh vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục trận đấu, khoảnh khắc đó đã ấn định chiến thắng trên bảng điểm của Rodtang.

Sau 5 hiệp đấu đầy những pha đôi công đổi đòn đẹp mắt, Rodtang Jitmuanong đã trở thành chủ nhân của chiếc đai ONE Flyweight Muay Thai.

5. Khẳng định ngôi vô địch

Đã có nhiều ý kiến cho rằng một võ sĩ chỉ trở thành một vô địch thế giới đúng nghĩa sau khi họ bảo vệ chiếc đai. Và Rodtang đã thực hiện điều này tại sự kiện lớn nhất từ trước đến nay của ONE Championship.

Vào tháng 10 năm ngoái, tại sự kiện ONE: Century – Part II, võ sĩ đại diện Brazil Walter Goncalves đã có cơ hội tranh đai từ Rodtang.

Goncalves đã khỏi đầu trận khá tốt, thậm chí anh còn tung một cú đá chuẩn xác vào đầu Rodtang. Thế nhưng điều đó chỉ khiến cho tinh thần chiến đấu của "Người Sắt" sôi sục hơn.

Rodtang liên tiếp tung những cơn mưa đòn xuyên suốt trận đấu khiến Goncalves không có nhiều cơ hội để phản đòn và phải liên tục rút lui.

Ngay cả khi Goncalves tung thêm một cú đá vào đầu Rodtang khi trận đấu gần kết thức, anh vẫn không thể hạ gục đối thủ. Và như thế, Goncalves đã tiếp tục lãnh đòn từ Rodtang và thất bại trên bảng điểm.

Với những chiến thắng đẹp mắt và ấn tượng như thế, Rodtang hứa hẹn sẽ là đối thủ khó khăn nhất trong sự nghiệp của Nguyễn Trần Duy Nhất khi cả hai so tài tại ONE Championship trong tương lai.