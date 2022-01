500 triệu đồng, chọn xe Trung Quốc Beijing U5 Plus hay Hyundai Accent 1.4 AT?

Beijing U5 Plus 2022 là mẫu xe hạng C vừa ra mắt thị trường Việt, nhưng mức giá chỉ ngang những xe hạng B. Điều này khiến người dùng phân vân khi lựa chọn giữa Beijing U5 Plus 2022 và Hyundai Accent 1.4 AT?

Giá bán xe Trung Quốc Beijing U5 Plus 2022 và Hyundai Accent

Xét về giá bán, Beijing U5 Plus 2022 đang là chiếc xe chiếm ưu thế hơn khi bản full có giá chỉ ngang Hyundai Accent 1.4 AT.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu đồng) Mẫu xe Giá niêm yết (triệu đồng) Beijing U5 Plus Standard 398 Hyundai Accent 1.4MT tiêu chuẩn 426,1 Beijing U5 Plus Deluxe 468 Hyundai Accent 1.4 MT 472,1 Beijing U5 Plus Luxury 498 Hyundai Accent 1.4 AT 501,1



Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt 542,1

Kích thước Beijing U5 Plus và Hyundai Accent

Beijing U5 Plus có kích thước lớn hơn Hyundai Accent. Ảnh L.T.

Nằm ở phân khúc sedan hạng C nên Beijing U5 Plus 2022 có thông số kích thước lớn hơn hẳn Hyundai Accent. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến không gian bên trong khoang lái và dĩ nhiên mẫu xe Trung Quốc có lợi thế hơn

Thông số Beijing U5 Plus Luxury Hyundai Accent 1.4 AT Kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao (mm) 4.660 x 1.820 x 1.480 4.440 x 1.729 x 1.470 Chiều dài cơ sở (mm) 2.670 2.600

So sánh ngoại thất Beijing U5 Plus và Hyundai Accent

Ngoại thất xe Beijing U5 Plus và Hyundai Accent. Ảnh L.T.

Beijing U5 Plus 2022 là chiếc xe có ngoại thất trung tính còn những khách hàng trẻ tuổi sẽ yêu thích Hyundai Accent hơn. Tuy nhiên, khi xét về trang bị, mẫu xe đến từ Hàn Quốc có phần lép vế hơn đối thủ.

Thông số Beijing U5 Plus Luxury Hyundai Accent 1.4 AT Đèn pha/cos LED Projector Halogen Projector La-zăng 16 inch 15 inch Gương chiếu hậu Chỉnh điện, gập tự động, báo rẽ, cảnh báo điểm mù Chỉnh điện, báo rẽ Đèn hậu LED kéo dài 2 bên, xi-nhan dạng tia đuổi LED 3D

So sánh nội thất Beijing U5 Plus và Hyundai Accent

Nội thất xe Beijing U5 Plus và Hyundai Accent và Hyundai Accent. Ảnh L.T.

Vào đến khoang nội thất, Beijing U5 Plus 2022 là mẫu xe học hỏi theo thiết kế xe sang với hệ thống màn hình kép.

Thông số Beijing U5 Plus Luxury Hyundai Accent 1.4 AT Vô-lăng 3 chấu D-Cut bọc da 3 chấu bọc da Chất liệu ghế Da Da Số chỗ ngồi 5 5 Màu ghế Nâu Đen/Kem Đồng hồ hiển thị Kỹ thuật số 7 inch Kỹ thuật và màn hình 4,2 inch Màn hình giải trí 12,3 inch 8 inch Hệ thống điều hòa 1 vùng tự động chỉnh Cửa sổ trời Có Không Cửa gió điều hòa sau Không Có Bệ tỳ tay ghế sau Không Không Phanh tay điện tử & giữ phanh tự động Có Không

So sánh an toàn Beijing U5 Plus và Hyundai Accent

Về trang bị an toàn, mặc dù cùng tầm giá, nhưng Beijing U5 Plus hơn hẳn Hyundai Accent khi người dùng bỏ ra 500 triệu đồng.

Thông số Beijing U5 Plus Luxury Hyundai Accent 1.4 AT Ga hành trình Có Không Cảm biến Sau Không Camera 360 độ Camera lùi Cảnh báo chệch làn đường Có Không Cảnh báo áp suất lốp Có Không Cảnh báo điềm mù Có Không Hệ thống nhận diện đối tượng ở tốc độ thấp Có Không

So sánh động cơ Beijing U5 Plus và Hyundai Accent

Động cơ Beijing U5 Plus dù công suất lớn hơn, nhưng trải nghiệm sẽ không có khác biệt quá nhiều so với Accent. Đây đều là những chiếc xe dành đô thị nên người dùng sẽ khó đòi hỏi sự mạnh mẽ, uy lực.

Thông số Beijing U5 Plus Luxury Hyundai Accent 1.4 AT Động cơ Xăng 1.5L Kappa 1.4 MPI Nhiên liệu Xăng Xăng Công suất (mã lực) 112 98 Mô-men xoắn (Nm) 140 132 Hộp số CVT 6AT Dẫn động FWD FWD

Với những người sẵn sàng sử dụng xe Trung Quốc, mức giá và trang bị của Beijing U5 Plus 2022 đang không có đối thủ. Trong khi đó, Hyundai Accent sẽ dành cho người trẻ, cần một thương hiệu uy tín với đại lý rộng khắp trên cả nước.