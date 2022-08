6 cây cảnh điềm lành, ưa bóng râm, trồng ngay 1 cây để có đón năm mới may mắn, phát tài phát lộc

Ngày càng có nhiều người thích trồng cây cảnh. Họ sẽ ra chợ hoa hoặc mua hoa, cây cảnh trên mạng. Những cây cảnh mua về có yêu cầu về ánh sáng khác nhau nên bạn đừng tùy tiện đặt bất cứ nơi nào trong nhà mà cho rằng chỉ cần cho chúng "uống" nước, "ăn" phân là đủ.

Dưới đây là 6 cây cảnh tốt lành, có ý nghĩa phong thủy tốt, hoa nở đẹp. Nếu đặt cây cảnh này ở nơi có ánh sáng chan hòa thì cây sẽ nhanh chóng tàn lụi, nhưng ở nơi thiếu sáng thì chúng lại tỏa sáng, nở hoa rực rỡ.

Cây cảnh mua về nhà đừng đặt tùy tiện

Chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện là cây cảnh này có thể sinh sôi, nở hoa trong nhiều năm. Hãy xem đó là những cây cảnh gì nhé?

1. Cây cảnh: Địa lan tứ thời

Địa lan tứ thời là một trong những loài cây cảnh rất thích hợp trồng trong nhà, lá rộng hơn, dài hơn, mọc thẳng, khi nở có mùi thơm thoang thoảng, khi nở có thể lá ra nhiều bông. Hoa nhiều, thời gian ra hoa kéo dài và nở vào dịp lễ Tết nên rất được ưa thích trưng bày vào dịp Tết Nguyên đán.

Cây cảnh: Địa lan tứ thời

Hơn nữa, loài lan này mang ý nghĩa phong thủy rất tốt lành, mang sự may mắn, phát lộc và sức khỏe cho gia chủ, đặc biệt trong các dịp lễ Tết. Mọi người trưng địa lan trong nhà vào dịp Tết với mong cầu một năm mới tràn đầy may mắn và hạnh phúc.

Ngoài ra, hoa địa lan còn có thể mang lại bầu không khí trong lành với khả năng hấp thụ những khí độc xung quanh. Hương thơm của chúng còn giúp giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi và cơn nhức đầu sau ngày dài làm việc, học tập vất vả.

Tuy nhiên, nhiều người trồng địa lan tứ thời lại thường bị vàng lá, phát triển không tốt. Đó là vì bạn đã đặt chúng ở vị trí không phù hợp. Sở dĩ cây cảnh này thích hợp trồng trong nhà hơn là do chúng thích ánh sáng yếu, môi trường ở trong nhà thích hợp để chúng phát triển bình thường.

Cây cảnh địa lan tứ thời gần như ra hoa 4 mùa

Tất nhiên, nếu bạn muốn nó nở hoa vào mùa thu, hãy cho nó ánh sáng yếu một hoặc hai tiếng mỗi ngày, chẳng hạn như trước chín giờ sáng, hoặc đặt dưới giàn hoa râm mát là chúng có thể ra hoa bình thường.

Những chậu địa lan tứ thời đặt dưới bóng râm có thể kết nụ và nở hoa hàng năm. Bạn nhớ đừng phơi nắng cây cảnh này, nếu ánh sáng mạnh lá sẽ cháy xém ảnh hưởng đến sự phát triển của nó.

Để nuôi địa lan trong gia đình cần đất chuyên dụng cho lan. Chậu hoa không được quá lớn, tưới nước khi đất khô 1-2 cm tính từ trên xuống và tưới thật đẫm.

Trong mùa sinh trưởng bình thường, bạn có thể sử dụng dung dịch dinh dưỡng cân đối của đạm, lân và kali. Bón thường xuyên mỗi tháng một lần, bón hai lần kali đihiđro photphat vào mùa thu để cây ra lá nhanh và ra hoa vào mùa đông.



2. Cây cảnh: Lan ý

Cây cảnh lan ý cũng giống như cây trầu bà loại cây tương đối chịu bóng. Trong quan niệm phong thủy, cây lan ý à biểu tượng cho sự bình yên, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho sức khỏe, giúp người sở hữu tránh khỏi các điều xui xẻo.

Cây cảnh lan ý ngụ ý "thuận buồm xuôi gió"

Trong tiếng Trung, lan ý còn có tên là "Thuận buồm xuôi gió" với ngụ ý mọi việc tốt đẹp, cầu 1 năm bình an, không bị rắc rối, khó khăn cản đường. Do vậy, nhiều người rất thích mua 1 cây "thuận buồm xuôi gió" bày trong dịp năm mới.

Về cơ bản, cây cảnh này không phát triển bình thường là do ánh sáng quá mạnh. Nếu bạn ném nó ra nắng, lá của nó đã ở trạng thái héo và không phục hồi, mép lá sẽ có màu đen và cháy xém.

Vì vậy muốn nuôi cây cảnh này ở nhà chỉ cần vào mùa sinh trưởng bạn hãy đặt chúng ở nơi có ánh sáng yếu, tránh ánh sáng mạnh trực tiếp là cây sẽ sinh trưởng tốt.

Khi cây cảnh ra hoa bạn nên bổ sung trước cho nó một lượng kali dihydro photphat. Sau đó đặt chúng ra nơi có ánh sáng 1-2 tiếng mỗi ngày, tránh lúc mặt trời nắng gắt là cây sẽ nhanh ra nụ và nở hoa màu trắng, như những chiếc thuyền buồm rất đẹp.

Cây cảnh này khôn ưa ánh sáng gắt

Cần nhớ rằng việc trồng cây cảnh lan ý trong nhà phải dùng chậu đất nhỏ thoáng khí, tưới ẩm khi đất khô 1-2 cm, tưới nước kịp thời, sử dụng phân đa nguyên tố.

Ngoài ra, vào mùa sinh trưởng nên bón phân lân trước khi ra hoa để cây phát triển bình thường, mỗi tháng bón 1-2 lần là đủ. Nhiệt độ trong nhà vào mùa đông không được thấp hơn 10 độ C, để đảm bảo sự tăng trưởng tốt cho cây cảnh.

3. Cây cảnh: Kim tiền

Cây cảnh kim tiền là loại cây thuộc loại thân lá, lá mọc thành chùm và xanh tươi quanh năm, hình dáng lá giống đồng tiền cổ nên được gọi là cây kim tiền, mang ý nghĩa hút của cải, tài lộc, cầu mong sự thịnh vượng và giàu có.

Cây cảnh kim tiền có ý nghĩa phong thủy tài lộc, phú quý

Cây cảnh kim tiền mang đến cho gia chủ về tài lộc, may mắn, tiền tài, phú quý, giàu sang, sung túc, thịnh vượng. Từ “kim” có nghĩa là phát tài, “tiền” có nghĩa là giàu sang, phú quý. Đặc biệt khi cây kim tiền ra hoa đại diện vận may của gia chủ ngày càng phát, tiền tài, lợi lộc, may mắn cũng ngày càng nhiều.

Để giữ cây cảnh này luôn xanh tốt, bạn nên nhớ rằng đây là cây cảnh sợ ánh sáng mạnh. Nếu đem phơi nắng, bạn sẽ thấy các mép lá của nó dần dần chuyển sang màu vàng và các lá bị ánh nắng mạnh chiếu vào sẽ bị cháy xém và khó phát triển.

Trong gia đình, bạn chỉ cần tìm vị trí có ánh sáng chan hòa hoặc ánh sáng tán xạ, không nên dùng chậu cao, chậu quá rộng để đặt cây cảnh. Nên dùng đất có độ thoáng khí tốt hơn, tưới nước thật kỹ và đảm bảo sự thông thoáng của môi trường.

Nên tưới sắt thường xuyên cho cây cảnh để lá được xanh bóng

Như vậy, cây cảnh kim tiền có thể phát triển nhanh chóng trong nhà của bạn và luôn xanh tốt. Nhưng bạn nên nhớ rằng nó là cây ưa chua, tưới sunfat sắt thường xuyên sẽ đảm bảo đất chua, chỉ có đủ sắt mới có thể giữ cho lá xanh tốt và phát triển mạnh mẽ.

Thông thường bạn nên bón phân mỗi tháng một lần và cân đối đủ đạm, lân và kali.

4. Cây cảnh: Hồng môn

Hồng môn là cây cảnh phổ biến hơn ở các chợ hoa. Nó có một đặc điểm là mỗi chiếc lá mọc lên thì sẽ có một bông hoa "chào đời". Mỗi bông hoa có thể tồn tại 1-2 tháng.

Cây cảnh hông môn với hy vọng may mắn, tài lộc

Cây cảnh hồng môn cũng có ý nghĩa phong thủy rất tốt, thể hiện sự cao quý, thích hợp để làm quà tặng. Trong tiếng Trung, “màu hồng” là màu của sự “may mắn” và “môn” tượng trưng cho “gia môn phú quý”, do đó nhiều gia đình trồng hồng môn trong nhà với hy vọng mang lại may mắn, tài lộc cho bản thân và gia đình của mình.

Muốn nuôi cây cảnh hồng môn trong gia đình thì không được để ở nơi có nắng gắt. Nếu bạn đặt cây cảnh ở nơi có nắng gắt thì cây sẽ chậm phát triển và lá bị vàng.

Đối với việc trồng cây cảnh này thì bạn nên dùng đất hạt, nên sử dụng đất trồng lan, hoặc sử dụng một số hạt đất than bùn, vỏ lạc… để trồng. Chậu hoa nên ngắn, chậu gốm càng tốt.

Nên đặt cây cảnh này ở nơi ánh sáng nhẹ

Đảm bảo mặt đất khô ráo, tưới nước kịp thời, đặt ở nơi có ánh sáng hoặc ánh sáng tán xạ trong nhà, để đảm bảo nhiệt độ không thấp. Đều đặn bổ sung phân bón hõn hợp cho chúng mỗi tháng 1 lần là nó có thể tiếp tục mọc lá và nở hoa đều đặn.

5. Cây cảnh: Dứa cảnh nến

Cây cảnh dứa cảnh nến toàn bộ cây có lá hình cái chén, màu đỏ phía trên rất đẹp. Cây dứa cảnh nến như hình ảnh của tình yêu đôi lứa bùng cháy, ngọn lửa thắp sáng mang lại hạnh phúc, ấm êm, sum vầy cho gia đình.

Cây cảnh dứa cảnh nến toàn bộ cây có lá hình cái chén, màu đỏ phía trên rất đẹp.

Vì vậy, mọi người thường dùng cây dứa cảnh nến làm quà tặng vào dịp lễ Tết như một lời chúc cho gia chủ luôn tràn ngập tình yêu, hạnh phúc, gia đình ấm êm, sum vầy.

Đây cũng là cây cảnh ưa ánh sáng dịu. Nếu bạn pơi nắng thì không bao lâu toàn bộ cây sẽ ngả màu vàng và chết. Việc phơi nắng cũng khiến thời gian ra hoa bị rút ngắn.

Vì vậy, sau khi mua về, chúng ta ngắm màu hoa đỏ rực của chúng lâu dài trong nửa năm, thậm chí cả năm thì nên đặt ở nơi thoáng và sáng sủa trong nhà.

Hãy đảm bảo bề mặt đất trong chậu khô 1-2 cm thì tưới nước kịp thời. Hoa sẽ tồn tại được rất lâu.

6. Cây cảnh: Trầu bà lá xẻ

Trầu bà lá xẻ là một loại thực vật thân lá, lá mọc tương đối to có thể mở ra phía sau, hình dạng giống như mai sau của con rùa.

Nếu nuôi cây cảnh trầu bà lá xẻ trong nhà thì bạn không được phơi nắng.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh trầu bà lá xẻ cũng rất tốt, mang ý nghĩa sức khỏe, trường thọ, có thể tăng phúc khí cho gia đình. Cây trầu bà lá xẻ có ý nghĩa tượng trưng cho sức khỏe dài lâu, ý chí không ngừng vươn lên và cầu bình an, may mắn. Người ta thường dùng cây cảnh này để làm quà tặng trong các dịp như: sinh nhật, khai trương, mừng thọ.

Nếu nuôi cây cảnh trầu bà lá xẻ trong nhà thì bạn không được phơi nắng. Ánh sáng tán xạ giúp chúng phát triển rất tốt còn nếu bị phơi nắng thì lá sẽ bị vàng, cháy xém, cả cây đều yếu ớt.

Bạn nên đặt cây cảnh này ở vị trí có ánh sáng nhẹ, dùng chậu hoa nhỏ và đất có độ thoáng khí tốt. Tốt nhất nên dùng đất trồng lan hoặc chất trồng hạt mềm. Khi đất se mặt, khô ráo thì tưới nước kỹ. Bón phân cân đối đạm, lân, kali trong 1 tháng khi cây phát triển nhanh, lá to dần, mặt sau rõ hơn.

Bạn nên đặt cây cảnh này ở vị trí có ánh sáng nhẹ, dùng chậu hoa nhỏ và đất có độ thoáng khí tốt.

Nhiều người đang nuôi 6 loại cây cảnh tốt lành này ở nhà. Nếu bạn trồng chúng thì cần nhớ phải đặt ở nơi thiếu ánh sáng, không nên phơi nắng, tránh ánh nắng quá gắt, sau đó tưới nước thường xuyên và bón phân hợp lý. Như vậy, chúng sẽ phát triển mạnh mẽ, mang điềm lành, bình an, tài lộc vượng phát đến cho gia đình.

(Theo Sina)