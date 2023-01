6 cây cảnh thủy canh đẹp rực rỡ, sáng long lanh, giúp hút lộc, vượng khí cho gia chủ đầu năm mới

Theo các thầy phong thủy, đặt vài chậu cây cảnh trong gia đình có thể giúp xoay chuyển vận khí, biến nguy thành an, hút tài chiêu lộc.

Trên thực tế, cây cảnh là một phần thiết yếu của cuộc sống gia đình. Cây xanh không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn có giá trị làm đẹp và quan trọng còn giúp gia đình chuyển vận.

Dưới đây là 6 cây cảnh thủy canh đặt ở phòng khách vừa sạch sẽ, đẹp mắt, lại không thu hút sâu bệnh, lại còn có thể thúc đẩy vượng khí cho gia đình.

Hãy xem đó là cây cảnh thủy canh nào nhé!

Cây cảnh: Phát tài phát lộc

1. Cây cảnh: Phát tài phát lộc

Cây cảnh phát tài phát lộc hay còn được gọi là "Tre may mắn", có lá mày xanh đậm, sinh trưởng mạnh mẽ nên được nhiều người ưa chuộng sử dụng để trang trí nội thất gia đình.

Cây cảnh này hình dáng đẹp, ý nghĩa tốt lành nên được nhiều người sử dụng làm cây cảnh thủy canh đặt trong phòng khách. Ý nghĩa tốt lành của nó là cầu cho gia chủ trở nên giàu có, kiếm được nhiều tiền, của cải và điềm lành đến nhà, mang lại thịnh vượng, may mắn.

Cây cảnh: Trầu bà xanh

2. Cây cảnh: Trầu bà xanh

Trầu bà là cây cảnh quen thuộc, có thể trồng thủy canh rất dễ dàng, đặc biệt thích hợp trưng bày trong phòng khách. Ngoài ra, cây cảnh này có thể trồng thành dạng treo ở phòng làm việc hoặc trên bậu cửa sổ.

Sự tươi tốt, xanh mướt của cây cảnh này có thể làm con người sảng khoái về thể chất và tinh thần.

Cây cảnh: Lan quân tử

3. Cây cảnh: Lan quân tử

Những chiếc lá lan quân tử dày và mượt mà, dựng đứng như một thanh kiếm, tượng trưng cho tính cách cao quý, kiêm cường, dũng cảm và sức mạnh.

Những bông hoa của chúng cũng đầy đặn, màu sắc đỏ cam tươi sáng tượng trưng cho phú quý, cát tường, thịnh vượng và hạnh phúc nên được nhiều người thích trồng vào dịp Tết Nguyên đán.

Cây cảnh: Măng tây

4. Cây cảnh: Măng tây

Những chiếc lá măng tây giống như lông vũ xếp chồng lên nhau, hình dáng tựa như trúc mà không phải trúc, giống thông mà không phải thông, vô tình tạo nên một cảnh giới tao nhã, thanh thoát.

Cây cảnh này giống như một nàng tiên đang nhảy múa trong mây và sương mù. Nó hiếm khi nở hoa nhưng những bông hoa nhỏ li ti của nó cũng dự báo điềm lành sắp đến nhà.

Măng tây là cây trồng thủy canh trong nhà tốt nhất, có ý nghĩa thu hút tài lộc, phú quý, khiến tài vận hanh thông, suôn sẻ, là cây cảnh cực thích hợp trồng vào dịp Tết Nguyên đán.

Cây cảnh: Cỏ đồng tiền

5. Cây cảnh: Cỏ đồng tiền

Cây cảnh cỏ đồng tiền là một loại cây phổ biến. Sức sống của cỏ đồng tiền cực kỳ mạnh mẽ, bền bỉ. CHỉ cần cho cây đồng tiền một ít nước trong, giữ nước sạch và đặt cây ở nơi có ánh nắng mặt trời là chúng sẽ tốt um tùm.

Hình dáng lá của cây cảnh này giống như đồng tiền cổ làm bằng đồng, mang ý nghĩa tài lộc tuôn trào, được mọi người ưa thích.

Cây cảnh: Dạ lan hương

6. Cây cảnh: Dạ lan hương

Dạ lan hương thủy canh cần được trồng trong bình chuyên dụng. Trong quá trình thủy canh cần thay nước theo chiều dài ra của thân cây và bổ sung dung dịch dinh dưỡng thích hợp để cây cảnh phát triển tốt.

Dạ lan hương khi trồng thủy canh cũng giống như trồng hành thủy canh. Trên củ sẽ mọc ra những chiếc lá màu xanh và những bông hoa rất đẹp, sặc sỡ, kèm theo hương hoa thoang thoảng.

Lưu ý vị trí đặt cây cảnh thủy canh trong phòng khách

Trong phòng khách không nên trồng quá nhiều cây cảnh, nếu không sẽ tạo cho người ta cảm giác bừa bộn

- Không trồng quá nhiều cây cảnh: Trong phòng khách không nên trồng quá nhiều cây cảnh, nếu không sẽ tạo cho người ta cảm giác bừa bộn, đồng thời ảnh hưởng đến luồng khí vào nhà bạn, khiến phòng khách u ám.

- Không bày các cây cảnh "xung đột" nhau: Khi đặt các cây cảnh thủy canh trong phòng khách hãy chú ý đến sự hài hòa giữa các cây lớn nhỏ để đạt được hiệu ứng thị giác cân đối.

- Dọn dẹp cây chết kịp thời: Mặc dù cây cảnh thủy canh sẽ khó chết nhưng nếu chúng chết sẽ ảnh hưởng đến phong thủy trong nhà.

Do đó, bạn cần duy trì cây cảnh trong nhà ở trạng thái phát triển mạnh mẽ, có như vậy thì cây xanh mới đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy vận may của gia đình. Nếu cây cảnh chẳng may chết thì phải được dọn dẹp ngay.

Cây cảnh phong thủy thắt thêm ruy băng để thu hút sự giàu có

- Đặt cây cảnh phong thủy trong phòng khách nên đặt ở vị trí tài vị. Nếu đặt cây cảnh ở vị trí này thì tài lộc sẽ ùn ùn kéo đến.

- Đặt cây cảnh ở hướng Đông Nam của phòng khách là tốt nhất. Phòng khách phía Đông Nam tượng trưng cho kinh tế và phú quý của gia đình. Phía Đông Nam là mộc trong ngũ hành nên có thể đặt cây cảnh ở hướng này, có thể bổ sung sinh khí cho ngôi nhà, đạt được hiệu quả "vượng khí".

Ngoài ra, cây cảnh phong thủy cũng nên được buộc thêm sợi dây màu đỏ hoặc rải ruy băng đỏ để biến âm thành dương và thu hút sự giàu có.