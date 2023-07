Những cây cảnh này có vẻ ngoài "xấu lạ" nhưng dưới đánh giá của giới nhà giàu lại là bảo bối. Vì sao vậy?

Cái đẹp và cái xấu của con người hay sự vật, nhìn từ góc độ khác nhau, xuất phát từ quan điểm sống khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau.

Cũng giống như nhiều loại hoa và cây cảnh trong tự nhiên, có loại ở người này nhìn thì "xấu lạ" nhưng dưới con mắt của kẻ si tình lại độc lạ, đẹp đẽ khó rời mắt.

Đừng coi thường nhưng cây cảnh xấu xí dưới đây vì nhìn xấu xí nhưng lại là bảo bối ưa thích của giới nhà giàu, được xem như cây trấn trạch, giữ nhà, giúp gia đình làm ăn thịnh vượng, phát đạt, thành đạt kéo dài mãi.

Nhìn chung, những cây cảnh này có vẻ ngoài xù xì, xấu xí nhưng rất ngoan cường và mạnh mẽ, có thể nở ra những bông hoa đẹp mà không cần chăm sóc đặc biệt. Chúng có thể gọi là "quái thú" của các loài hoa, cây cảnh.

Cây cảnh: Xương rồng kim hổ.

1. Cây cảnh: Xương rồng kim hổ

Xương rồng kim hổ (Echinocactus grusonii) một cây cảnh giống như "cục đá lớn" có nhiều gai. Khi chúng còn nhỏ sẽ chỉ giống như một quả cầu gai nho nhỏ, không ai để ý đến.

Nhưng khi chúng phát triển thành nhưng "cục đá" tròn xoe, đầy gai nhọn, cả người lấp lánh ánh vàng, ánh bạc thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không phai mờ.

Xương rồng kim hổ (Echinocactus grusonii) một cây cảnh giống như "cục đá lớn" có nhiều gai. Ảnh Gardenia

Cây cảnh này có hai loại gai màu trắng và màu vàng óng. Khi trưởng thành có thân hình bề thế, khí thế oai hùng, là loại xương rồng có gai lớn nhất.

Không chỉ làm đẹp nơi sống mà cây xương rồng kim hổ còn có tác dụng xua đuổi những luồng khí xấu, mang lại nhiều may mắn cho người trồng.

Bên cạnh đó, xương rồng còn có thể giúp chúng ta thanh lọc không khí ô nhiễm và giảm thiểu những ảnh hưởng của bức xạ có hại từ các thiết bị điện tử sử dụng hằng ngày.



Cây cảnh này có hai loại gai màu trắng và màu vàng óng. Ảnh Gardenia

Xương rồng kim hổ rất được các chủ doanh nghiệp ưa thích đặt trong phòng làm việc. Nhiều người giàu cũng thích trồng ở sân để biệt thự của mình có vẻ cao quý, độc đáo, khí chất.

Hồ vàng là văn phòng của rất nhiều giám đốc điều hành doanh nghiệp lớn, có thể thấy rằng rất nhiều người giàu thích nuôi hồ vàng, trông có vẻ cao quý và độc đoán.



Đặt cây cảnh này trong nhà không chỉ có tác dụng trang trí mà còn đóng vai trò "bảo vệ ngôi nhà", xua đuổi tà khí, xui xẻo. Tất nhiên, nếu bạn nuôi cây cảnh này trong nhà riêng thì phải đưa chúng vào nơi an toàn để tránh làm tổn thương mọi người.

Cây cảnh: Xương rồng vạn lý trường thành. Ảnh SH

2. Cây cảnh: Xương rồng vạn lý trường thành

Xương rồng vạn lý trường thành thực sự không đẹp. Hầu hết mọi người nhìn thấy cây cảnh này đều có ấn tượng xì xì, cục mịch như những viên đã xanh.

Tuy nhiên, vẫn có người đặc biệt ưa thích cây cảnh này, chăm sóc chúng vô cùng cẩn thận, đưa vào những chiếc chậu sang trọng, thậm chí có người còn thái quá, làm riêng cho cây cảnh này một chiếc chậu ngọc bích.

Xương rồng Vạn lý trường thành (tên tiếng Anh là Frilled Fan Crested, tên khoa học là Euphorbia lactea cristata), nhìn từ xa trông như một hòn non bộ xanh tốt, xanh mướt, một khung cảnh tràn đầy sức sống.

Xương rồng Vạn lý trường thành (tên tiếng Anh là Frilled Fan Crested, tên khoa học là Euphorbia lactea cristata), nhìn từ xa trông như một hòn non bộ xanh tốt, xanh mướt, một khung cảnh tràn đầy sức sống. Ảnh SH

Thoạt nhìn, cây cảnh này hơi giống cây xương rồng, nhưng cũng lại rất khác. Khi lại gần bạn có thể thấy khắp gốc cây nổi mụn, tất cả đều có hình thù kỳ lạ với những chiếc gai nhọn hoắt, thật khó có thể đánh giá cao một cây cảnh có hình thù kỳ dị như vậy.

Tuy nhiên, cây cảnh này biểu tượng cho sự vững trãi, trường tồn theo thời gian, dùng làm cây "giữ nhà" rất tốt.

Vì là xương rồng nên trong phong thủy có tác dụng xua đuổi tà khí, bảo vệ ngôi nhà không bị các điều xấu xâm phạm. Cây cảnh này trồng lâu năm cũng có hình dáng bề thế, khá ấn tượng.

Nhờ vậy mà nó trở thành thú chơi của một số nhà giàu.

Cây cảnh: Trúc Phật bà. Ảnh SH

3. Cây cảnh: Trúc Phật bà

Trúc Phật bà (trúc đùi gà, trúc Quan âm, tên khoa học là Bambusa ventricosa) có đặc điểm nổi bật là giữa các đốt thân có bụng to, hai đầu nhỏ và phình ra ở giữa, giống... đùi gà.

Thân cây Trúc Phật Bà thường cong dạng sóng nước. Trên thân có các lóng ngắn, tròn và mập, trông giống như đùi ếch.

Phần gần ngọn cây thường có các nhánh cây mọc đối xứng nhau. Tựa như phật bà dang tay nên người ta gọi là trúc Phật bà hay trúc Quan âm. Trên nhánh cũng có các mắt tròn giống như ở thân nhưng nhỏ hơn.

Đây là cây cảnh có danh tiếng rất trái ngược nhau. Có người thấy trúc Phật bà đẹp lạ nhưng có người lại thấy nó quá xấu xí.

Tuy nhiên, dù đẹp hay xấu thì cây cảnh này vẫn được nhiều người ưa thích. Ngay cả những người không thích cây cản này cũng biết rằng, trúc Phật bà tượng trưng cho điềm lành. Theo phong thủy, đây là cây cảnh cát tường, bán rất chạy.



Ở nhiều nhà giàu, trúc Phật bà thường được trồng làm cây cảnh, không chỉ một hai cây mà cả một cụm lớn, được chăm sóc cẩn thận, đặt trong chậu đẹp.

Cây trúc Phật Bà vốn là một loài cây cảnh phòng thủy, ngay từ tên gọi đã chứa đựng những giá trị tích cực, tiềm ẩn sự phú quý, cát tường. Cây cảnh này mang đến tài lộc cho gia chủ, khiến vận mệnh của bạn thay đổi, con đường công danh thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, no đủ, nhân sinh như ý.

Với ý nghĩa như vậy, cây cảnh xứng đáng đóng vai trò trấn trạch, giúp các gia đình được thịnh vượng mãi.

Cây cảnh: Xương rồng 3 cạnh. Ảnh Inf.news

4. Cây cảnh: Xương rồng 3 cạnh

Xương rồng 3 cạnh hay xương rồng Keel ( tên khoa học là Euphorbia antiquorum L) có sức sống mãnh liệt, phát triển cực kỳ nhanh, khi được trồng trong điều kiện thích hợp và chăm sóc cẩn thận, chỉ trong vòng vài năm có thể cao tới hai, ba mét. Nếu có đủ ánh sáng mặt trời, lá sẽ chuyển sang màu tím đậm.

Cây nhỏ mọng nước, cao 1-3m hay hơn, phân nhiều cành. Cành có 3 cạnh lồi. Lá nhỏ, mọng nước, mọc ở trên cạnh lồi của cành, cuống rất ngắn. Hai lá kèm biến thành gai. Tuy không sở hữu "gương mặt đẹp" nhưng anh chàng này có phong thái riêng, rất đĩnh đạc, độc đáo, uy nghiêm.

Cây cảnh này có sức sống mãnh liệt, phát triển cực kỳ nhanh, khi được trồng trong điều kiện thích hợp và chăm sóc cẩn thận, chỉ trong vòng vài năm có thể cao tới hai, ba mét. Ảnh Inf.news

Một số người nhìn chậu cây như "mấy cái cọc" nhô lên sẽ không thích. Tuy nhiên, khi cây cảnh này ở hoa thì khá đẹp mắt, tràn đầy khí thế. Nhiều người sẽ thích những cây cảnh độc đáo như vậy.

Về mặt phong thủy, như các loại xương rồng khác, xương rồng 3 cạnh mang đến sức mạnh đi lên trong bão giông, khó khăn và hóa giải sát khí mạnh mẽ bề ngoài. Vì vậy, cây xương rồng trang trí là một trong những cây có công dụng hóa hung rất cao.

Cây cảnh này khi nở hoa rất đẹp và cũng được coi là điềm lành, mang may mắn đến với gia chủ khi loài cây này nở hoa. Hoa của xương rồng 3 cạnh mang đến nguồn năng lượng cực tốt, gia chủ sắp có tin mừng, công việc thuận lợi, tình cảm hài hòa.

Cây cảnh này khi nở hoa rất đẹp và cũng được coi là điềm lành, mang may mắn đến với gia chủ khi loài cây này nở hoa. Ảnh Inf.news

Đó là lý do khiến nhiều người giàu thích trồng cây cảnh chẳng lấy gì làm đẹp này với mong muốn gia đình làm ăn thịnh vượng, may mắn cho gia đình. Trong phong thủy, loại cây này có tác dụng trấn trạch, xua đuổi những điều không may mắn ra khỏi nhà.

Vì đặc điểm thường xanh tốt quanh năm, lại có ý nghĩa xua đuổi tà khí trong phong thủy, có thể giải trừ vận rủi nên cây cảnh này được nhiều người săn lùng.

Cây cảnh: Phật thủ

5. Cây cảnh: Phật thủ

Phật thủ (tên khoa học là "Citrus medica var. Sarcodactylis và tên tiếng Anh là Buddha's hand cũng có nghĩa là "Tay phật".

Đây là cây cảnh cho trái giống như lòng bàn tay người, thoạt nhìn có vẻ kỳ dị, nhưng lại được rất nhiều người ưa thích trồng trong nhà, ngắm lá, xem quả.

Quả phật thủ có hương thơm thanh thoát, theo phong thủy, cây cảnh phật thủ có thể trừ tà, mang đến may mắn, tốt lành cho gia chủ, đón khách quý, mang đến tài lộc.

Đây là cây cảnh cho trái giống như lòng bàn tay người, thoạt nhìn có vẻ kỳ dị, nhưng lại được rất nhiều người ưa thích trồng trong nhà, ngắm lá, xem quả. Ảnh Inf.news

Cây cảnh phật thủ được xem như là biểu tượng của bàn tay phật, ôm ấp và bảo bọc họ tránh khỏi tà ma, mang lại may mắn, thuận lợi, như ý.

Chính vì có hương thơm đặc biệt, dài lâu cùng với ý nghĩa tâm linh như vậy mà nhiều người Việt dùng phật thủ để trưng trên bàn thờ Phật, tổ tiên mong muốn lưu giữ thần Phật, tổ tiên trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia đình nhiều may mắn, an lành và no ấm.

Hoa phật thủ khi nở ra có mùi thơm, nở thành từng chùm rất dễ chịu, có tác dụng thử mùi, thanh khiết phòng rất tốt.

Với ý nghĩa phong thủy tốt lành, cái tên lại rất tốt lành, chắc chắn là cây cảnh giữ nhà, xua tà khí, cầu bình an lý tưởng cho gia đình mà nhiều nhà giàu thích trồng.

Cây cảnh: Sen đá ống điếu

6. Cây cảnh: Sen đá ống điếu

Sen đá ống điếu (tên tiếng Anh là Hobbit Jade) cũng là cây cảnh có hình dáng kỳ lạ. Chiếc lá của nó cuốn tròn, nhìn như cái giác hút độc đáo. Nhiều người thấy nó không đủ lộng lẫy, xinh đẹp nên không thích trồng cây cảnh này.

Cây cảnh này có ý nghĩa phong thủy rất tốt đẹp, giống như cái ống có thể "hút lộc, tiền tài" cho gia chủ. Lá của cây có hình dạng kỳ dị và nếu nó được duy trì tốt, lá cũng sẽ vàng rực lên nhìn rất đẹp.



Tuy nhiên, cây cảnh này không nở hoa, nhìn khá là cục mịch nên nhiều người ưa màu sắc sẽ không thích chúng. Giới nhà giàu lại ưa thích vì vẻ ngoại độc lạ, ý nghĩa tốt lành của cây cảnh này.

Cây cảnh này có ý nghĩa phong thủy rất tốt đẹp, giống như cái ống có thể "hút lộc, tiền tài" cho gia chủ.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh sen đá ống điếu cũng tương tự như cây ngọc bích, ngụ ý chiêu tài, hút lộc, mang lại may mắn cho gia chủ. Đây cũng là loại cây cảnh vượng tài mà nhà giàu thích nuôi.



Việc chăm sóc cây cảnh này cũng rất dễ dàng, ở nơi không khí lạnh chúng sẽ ngủ đông, mùa hè sinh trưởng bình thường.

Cây cảnh này không thích nắng gắt nên mùa xuân và mùa đông có thể phơi nắng, mùa hè cần che nắng. Đất trong chậu khô thì tưới kịp thời.

Cây cảnh này có tuổi thọ rất cao, trường tồn với ngôi nhà và chủ nhân, trồng lâu sẽ "có linh hồn" nên thực sự là cây cảnh giữ nhà được ưa thích. Cây cảnh này qua năm tháng còn nâng cao giá trị kinh tế của bản thân.

Tóm lại, 6 cây cảnh này nhìn xấu lạ nhưng lại mang ý nghĩa tốt lành, được người dân đặc biệt là một số gia đình giàu có, quyền thế vô cùng yêu thích.

(Ảnh SH, Inf.news, Gardenia)