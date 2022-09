6 điểm khác biệt lớn nhất giữa iPhone 14 và iPhone 13

Thiết kế mới của iPhone 14

iPhone 14 Pro trở lên sẽ bỏ phần tai thỏ, thay bằng thiết kế trông giống viên thuốc con nhộng. Ảnh: Internet

Về thiết kế, điểm khác biệt lớn nhất so với iPhone 13 là iPhone 14 Pro trở lên đã bỏ phần tai thỏ, khu vực chứa camera trước và các cảm biến đã được làm mới, trông như viên thuốc con nhộng như trên nhiều điện thoại Android. Phần này được đặt tên là Dynamic Island, người dùng có thể tương tác trong những tình huống khác nhau.

Tên gọi của các phiên bản

iPhone 13 series có 4 dòng sản phẩm gồm: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Tuy nhiên, iPhone 14 series đã bỏ phiên mini và thay bằng bản Plus có màn hình 6,7 inch. Đây là lần hồi sinh bản Plus kể từ đời iPhone 8 Plus năm 2017.

iPhone 14 series hồi sinh phiên bản plus với màn hình 6,7 inch. Ảnh: Internet

Như vậy, iPhone 14 series sẽ có 4 sản phẩm gồm: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Màu sắc

4 màu của iPhone 14 Pro. Ảnh: Internet

So với iPhone 13 series, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max bổ sung màu tím mới được gọi là Deep Purple, bên cạnh ba màu đã có trước đây là đen, vàng và bạc. Trong khi đó, iPhone 14 và 14 Plus cũng thêm màu xanh và tím. Tuy nhiên, màu tím trên iPhone Pro đậm hơn so với hai bản còn lại.

Hiệu năng

iPhone 14 và iPhone 14 Plus có cấu hình cơ bản giống với iPhone 13 khi vẫn sử dụng chip Apple A15 nhưng được nâng cấp GPU với 5 nhân thay vì 4 nhân, giúp tăng hiệu năng xử lý đồ họa.

iPhone 14 Pro trở lên sẽ được trang bị con chip A16 Bionic. Ảnh: The Verge

Trong khi đó, dòng iPhone 14 Pro trở lên sẽ được con chip A16 Bionic và chuẩn mới từ LPDDR5. Con chip này được sản xuất dựa trên tiến trình 4 nm với 16 tỷ bóng bán dẫn. CPU có sáu nhân với hai nhân hiệu năng cao và bốn nhân tiết kiệm năng lượng. Theo Apple, chip này có hiệu năng nhanh hơn 40% và tiết kiệm điện năng hơn so với dòng iPhone 13 Pro.

Camera

So với iPhone 13 series dùng cảm biến chính 12 megapixel, Apple trang bị cho iPhone 14 Pro và 14 Pro Max cảm biến 48 megapixel. Kích cỡ cảm biến cũng lớn hơn 65% so với thế hệ trước, khiến khu vực này lồi hơn so với iPhone 13 Pro.

Trong đó, camera chính có ống kính với độ mở f/1.78, tiêu cự 24. Apple cho biết cảm biến quad-pixel giúp tối đa khả năng thu sáng, hỗ trợ chụp tốt trong điều kiện tối. Hai camera tele và siêu rộng còn lại trên máy vẫn giữ độ phân giải 12 megapixel.

Thêm một số tính năng mới

Always-on Display vốn đã có từ lâu trên Android nhưng xuất hiện lần đầu trên bộ đôi iPhone 14 Pro. Tính năng này hoạt động bằng cách hiển thị các widget thông tin để người dùng có thể xem thông báo, thời tiết, lịch... mà không cần bật sáng màn hình.

Apple bổ sung tính năng liên lạc qua vệ tinh cho iPhone 14 series. Ảnh: Apple

Ngoài ra, so với iPhone 13 series, iPhone 14 series còn bổ sung tính năng liên lạc qua vệ tinh. Cả 4 mẫu iPhone 14 có thể gửi tin nhắn, phát tín hiệu khẩn cấp khi đang ở vùng không có sóng di động nhờ kết nối vệ tinh. Theo Apple, người dùng chỉ mất chưa tới 15 giây để gửi tin, miễn là họ ở nơi "có thể nhìn thấy bầu trời". Tuy nhiên, dịch vụ này chỉ có ở Mỹ, Canada và miễn phí hai năm đầu khi mua iPhone 14.