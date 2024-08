6 tháng đầu 2024 người Việt có nhu cầu mua 26 tấn vàng, cao nhất 10 năm trở lại đây

Cụ thể, tại Báo cáo về Xu hướng Nhu cầu Vàng của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) trong quý 2 năm 2024, WGC cho biết tổng nhu cầu vàng toàn cầu tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.258 tấn, đánh dấu quý 2 tăng mạnh nhất theo dữ liệu của tổ chức này. Tổng nhu cầu vàng gia tăng do các giao dịch phi tập trung (OTC) sôi động, tăng 53% lên 329 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Người dân đổ xô xếp hàng mua vàng thời điểm quý II/2024 tại Hà Nội (Ảnh: NT).

Nhu cầu từ thị trường OTC tăng, hoạt động mua vào liên tục từ các ngân hàng trung ương và dòng tiền chảy ra khỏi các quỹ giao dịch hoán đổi vàng (ETF) chậm lại đã thúc đẩy giá vàng đạt mức cao kỷ lục trong quý 2. Giá vàng trung bình đạt 2.338 USD/ounce, cao hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 2.427 USD/ounce trong quý 2.

Các ngân hàng trung ương và các tổ chức thuộc chính phủ đã nắm giữ thêm 183 tấn vàng trên toàn cầu, mức tăng chậm lại so với quý 1 nhưng vẫn tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023.

WGC cho biết, khảo sát ngân hàng trung ương hằng năm của cơ quan này cho thấy, các nhà quản lý dự trữ tin tưởng rằng các hoạt động phân bổ vàng sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới do nhu cầu bảo vệ và đa dạng hóa danh mục đầu tư trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị diễn biến phức tạp.

Tại Việt Nam, các nhà đầu tư tiếp tục tìm đến vàng miếng và vàng xu như kênh lưu trữ an toàn nhằm đối phó với sự gia tăng của lạm phát, đồng nội tệ sụt giảm, hiệu suất kém của thị trường cổ phiếu và bất động sản trong nước.

Kết quả là nhu cầu vàng miếng và vàng xu ở Việt Nam trong quý 2 tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023 lên 12 tấn. Tổng nhu cầu vàng miếng và vàng xu trong nửa đầu năm 2024 đạt 26 tấn, mức cao nhất kể từ năm 2014.

Về giá, giá vàng cao kỷ lục đã kìm hãm khối lượng vàng trang sức trên thế giới, nhu cầu vàng trang sức toàn cầu trong quý 2 giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam và Indonesia ghi nhận nhu cầu vàng trang sức yếu hơn trong quý 2, trong khi Thái Lan đi ngược lại xu hướng mặc dù giá vàng cao kỷ lục.

Đối với vàng trang sức, nhu cầu mặt hàng này tại Việt Nam trong quý 2 giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống chỉ còn 3 tấn.

Theo WGC, sự sụt giảm chủ yếu do giá vàng chi phối, mặc dù tăng trưởng GDP chậm lại cũng tác động đến tâm lý người mua. Nhu cầu vàng trang sức ở Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 giảm xuống chỉ còn hơn 7 tấn, mức thấp nhất trong nửa đầu năm kể từ năm 2020.

Các quỹ ETF toàn cầu ghi nhận 7 tấn vàng chảy ra theo các dòng tiền nhỏ trong quý 2. Các quỹ ở châu Á tiếp tục tăng trưởng, trong khi dòng tiền lớn chảy ra từ các quỹ ở châu Âu vào tháng 4 đã chuyển thành dòng tiền nhỏ mới trong tháng 5 và tháng 6, và dòng tiền chảy ra từ các quỹ ở Bắc Mỹ chậm lại đáng kể so với quý 1.

Ngoài ra, nhu cầu vàng trong lĩnh vực công nghệ tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do sự bùng nổ của AI trong lĩnh vực điện tử với mức tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng nguồn cung vàng tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, với sản lượng khai thác tăng lên 929 tấn. Khối lượng vàng tái chế tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023, đánh dấu quý 2 tăng cao nhất kể từ năm 2012.

Theo nhận định của bà Louise Street, Nhà phân tích thị trường cấp cao của WGC,, giá vàng tăng và phá kỷ lục đã thu hút sự chú ý khi nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và thị trường OTC thúc đẩy giá vàng, điều này đã tạo nên một xu hướng ổn định trong suốt cả năm.

Vị này phân tích, "mặc dù có những khó khăn tiềm tàng đối với vàng trong tương lai, nhưng cũng có những thay đổi đang diễn ra trên thị trường toàn cầu có thể hỗ trợ và làm tăng nhu cầu vàng".

Theo Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, nhu cầu vàng nguyên liệu của các doanh nghiệp sản xuất vàng nữ trang khoảng 20 tấn/năm. Xu hướng người dân mua vàng tích trữ, vàng trang sức làm đẹp đều tăng mạnh.

Còn thống kê sơ bộ của giới chuyên gia kinh tế, hiện vàng trong dân cầm giữ là khoảng 2.000 tấn vàng, bình quân mỗi người dân sở hữu 5,5 chỉ vàng. Việt Nam cũng là nước có tích trữ vàng khá cao ở châu Á, trong khi đó Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc là những quốc gia mà người dân có sở thích sở hữu và tích trữ vàng khá lớn.