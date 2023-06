6 tháng đầu năm, Hà Đông ước thu ngân sách hơn 2 nghìn tỷ đồng

Theo Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội, tại kỳ họp thứ 9, HĐND quận Hà Đông khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra hôm nay (22/6), lãnh đạo quận Hà Đông cho biết, 6 tháng đầu năm, kinh tế xã hội của quận tiếp tục tăng trưởng ổn định.



Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: hanoi.gov.vn

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt hơn hơn 16,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,82% so với 6 tháng đầu năm 2022, bằng 42,48% so với kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hoá doanh thu thương mại, du lịch- dịch vụ, khách sạn, nhà hàng ước thực hiện hơn 65,8 nghìn tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước, bằng 49,78% so với kế hoạch.

Ước thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm hơn hơn 2 nghìn tỷ đồng, đạt 39,4% so với dự toán, bằng 74,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách toàn quận ước đạt hơn hơn 1,4 nghìn tỷ đồng.

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai tiếp tục được quan tâm và tăng cường quản lý. Đôn đốc các phường tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn, quản lý chặt chẽ hành lang ATGT. Tăng cường kiểm tra, giám sát 100% các trường hợp xây dựng trên địa bàn, không để phát sinh các vụ việc vi phạm nghiêm trọng.

Đối với dự án đường Vành đai 4 đoạn qua địa bàn quận đến nay, UBND quận đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với diện tích 56,5ha đất nông nghiệp của 1.483 tổ chức, hộ gia đình nằm trong quy hoạch, tổng số tiền phê duyệt là hơn 726 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 83,78%.

Hiện nay, đang niêm yết dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ của 48 hộ và 01 tổ chức thuộc địa bàn các phường: Phú Lương, Yên Nghĩa với diện tích 12.303,6m2; số tiền 18,56 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác y tế, giáo dục đào tạo, văn hoá - xã hội luôn được quan tâm và phát triển, an sinh xã hội đảm bảo.

Cũng theo lãnh đạo quận Hà Đông, 6 tháng cuối năm 2023, quận sẽ tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại, dịch vụ, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề truyền thống của quận, gồm: Dệt lụa Vạn Phúc, Rèn Đa Sỹ, Mộc Thượng Mạo. Khuyến khích phát triển các sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường thông qua việc thực hiện hiệu quả kế hoạch khuyến công, Chương trình OCOP năm 2023.

Tăng cường ra quân kiểm tra xử lý trật tự công cộng đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận. Tập trung triển khai thực hiện chương trình của Quận ủy Hà Đông về nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn quận Hà Đông.

Tập trung toàn lực đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng tâm trên địa bàn theo đúng kế hoạch, đặc biệt là dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, dự án đường Vành đai 4 và dự án Quốc lộ 6 (đoạn qua quận Hà Đông)...