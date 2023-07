6 tháng đầu năm, Hà Nội bắt giữ bao nhiêu vụ buôn lậu?

Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội cho biết, theo báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy, tình trạng kinh doanh hàng hoá nhập lậu, hàng cấm, hàng hóa không có hoá đơn chứng từ vẫn còn diễn biến phức tạp.



Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: hanoi.gov.vn

Hàng hóa vi phạm thường tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, được tiêu thụ mạnh như thuốc lá, pháo nổ, rượu, quần áo may sẵn, đồ điện tử, sản phẩm công nghệ, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm các loại.

Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn diễn ra, phổ biến ở các mặt hàng như quần áo, đồ thời trang, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ tùng ô tô...

Điển hình, lực lượng Công an Thành phố đã khám phá thành công các đường dây, ổ nhóm sản xuất hàng giả là 1.083 sản phẩm hóa chất (keo) cấy thép giả nhãn hiệu sử dụng trong ngành xây dựng; phát hiện các đối tượng kinh doanh 5.136 sản phẩm phụ tùng ô tô giả mạo nhãn hiệu Honda có giá trị hàng tỷ đồng.

Các vụ việc vi phạm về kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng, không bảo đảm chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng đã được các lực lượng chức năng phát hiện kịp thời.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội đã thanh tra, kiểm tra 12.052 vụ (tăng 14,17% so cùng kỳ), xử lý hành chính 11.136 vụ vi phạm (tăng 18,12% so cùng kỳ).

Trong đó, phát hiện, bắt giữ 1.801 vụ vi phạm về buôn lậu, 769 vụ vi phạm về hàng giả, 8.566 vụ vi phạm về gian lận thương mại. Khởi tố 111 vụ (tăng 52% so cùng kỳ) đối với 122 đối tượng (tăng 15% so cùng kỳ). Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước 1.558,807 tỷ đồng (tăng 36,06% so cùng kỳ).

Điển hình, ngày 13/4, Đội Quản lý thị trường số 10 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Công an huyện Mê Linh phát hiện lô hàng gồm 52 tấn móng giò lợn đông lạnh đã hết hạn sử dụng, chuẩn bị được mang ra thị trường tiêu thụ có trị giá trên 1,2 tỷ đồng.

Gần đây, ngày 12/6, Đội quản lý thị trường số 9 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Công an quận Tây Hồ phát hiện gần 1 tấn cánh gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ).

Các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, mua sắm trên trang mạng xã hội, chuyển phát nhanh, bưu điện để mua bán, vận chuyển, trà trộn hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng cũng diễn biến phức tạp...